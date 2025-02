Xiaomi 15 Ultra vorgestellt: Kamera-Monster mit Retro-Charme

Xiaomi hat es mal wieder getan: Mit dem Xiaomi 15 Ultra bringt der Hersteller ein Smartphone auf den Markt, das Foto-Enthusiasten begeistern dürfte. Die Vorstellung fand in China statt.

Schon die ersten Teaser deuteten darauf hin, dass der Fokus wieder mal besonders stark auf der Kamera liegt – und das neue Modell enttäuscht nicht. Ein riesiges Kamera-Array auf der Rückseite stiehlt dem Design die Show, während die restliche Hardware den Erwartungen eines High-End-Flaggschiffs entspricht.

Das steckt unter der Haube

Leistungstechnisch liefert das Xiaomi 15 Ultra, was man von einem Premium-Smartphone erwartet. Ein Snapdragon 8 Elite SoC sorgt für ordentlich Power, unterstützt von wahlweise 12 oder 16 GB RAM. Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display kommt mit einer gestochen scharfen Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Eine Kombination, die für flüssige Animationen und brillante Farben sorgt.

Kamera: Mehr Megapixel, mehr Möglichkeiten

Das Herzstück des Xiaomi 15 Ultra ist ganz klar die Kamera. Vier Linsen sind auf der Rückseite verbaut, darunter eine 50-MP-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkel- und eine Telelinse – ebenfalls mit 50 MP. Doch das Highlight ist das neue 200-MP-Periskop-Teleobjektiv.

Es verspricht nicht nur detailreichere Aufnahmen, sondern auch eine bessere Performance bei schlechten Lichtverhältnissen. Xiaomi orientiert sich mit diesem Design an klassischen 35-mm-Filmkameras und kombiniert die riesige Kameraeinheit mit einem eleganten Look: Schwarz mit silberner Akzentuierung – fast schon eine Hommage an die gute alte Analogfotografie.

Akkulaufzeit und Software

Ein High-End-Smartphone braucht auch eine starke Akkulaufzeit. Mit 6.000 mAh sollte das Xiaomi 15 Ultra problemlos durch den Tag kommen. Dank 90W-Schnellladen per Kabel und 80W kabellosem Laden ist es auch blitzschnell wieder einsatzbereit. Auf Software-Seite läuft das Gerät mit HyperOS 2.0 auf Basis von Android 15, was einige neue Funktionen und eine optimierte Performance verspricht.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 15 Ultra erscheint in China für ab 6.499 Yuan. Ein globaler Release ist bereits in Planung – voraussichtlich ab dem 2. März. Auch in Deutschland sollte es dann auf den Markt kommen.

