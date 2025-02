Xiaomi 15 Ultra: Release-Datum und Specs durchgesickert

Das Xiaomi 15 Ultra sorgt bereits seit Wochen für Gesprächsstoff. Hands-on-Bilder, Kamera-Details und Zertifizierungen haben das Gerät immer wieder in die Schlagzeilen gebracht. Nun ist ein weiteres Detail durchgesickert: Ein geleaktes Werbeposter verrät angeblich das offizielle Launch-Datum in China.

Bisher war nur bekannt, dass Xiaomi-Präsident Lu Weibing den Februar 2025 als Release-Zeitraum bestätigt hat. Ein genaues Datum blieb jedoch unklar – bis jetzt. Ein in den sozialen Medien aufgetauchtes Poster soll nun enthüllen, dass das Xiaomi 15 Ultra am 26. Februar 2025 um 12 Uhr (deutsche Zeit) vorgestellt wird.

Globaler Marktstart: Wann kommt das Xiaomi 15 Ultra?

Die Enthüllung in China dürfte nicht die einzige große Bühne für das Xiaomi 15 Ultra sein. Gerüchten zufolge wird das Gerät auch auf dem MWC 2025 in Barcelona zu sehen sein. Die Technikmesse findet vom 3. bis 6. März 2025 statt – ein idealer Zeitpunkt für Xiaomi, sein neues Flaggschiff auch international ins Rampenlicht zu rücken.

Das könnte im Xiaomi 15 Ultra stecken

Technisch dürfte das Xiaomi 15 Ultra ein echtes Kraftpaket werden. Im Gespräch ist der neue Snapdragon 8 Elite Chip, der eine spürbare Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgänger bringen soll. Auch in Sachen Speicher bleibe Xiaomi großzügig: Die geleakte Version soll mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kommen.

Ein weiteres Highlight könnte die Kamera sein. Angeblich setzt Xiaomi auf einen 1-Zoll-Hauptsensor und eine 200-MP-Periskop-Linse. Damit wäre das Xiaomi 15 Ultra eines der spannendsten Kamera-Smartphones des Jahres.

Zum Preis gibt es noch keine offiziellen Infos. Da das Xiaomi 14 Ultra in China für umgerechnet rund 1114 Euro an den Start ging, könnte sich der Nachfolger in einer ähnlichen Preisregion bewegen. In Deutschland würde der Einstiegspreis dann vermutlich wieder bei ca. 1499 Euro liegen.

Bis zur offiziellen Enthüllung bleibt also noch Raum für Spekulationen – doch lange müssen Xiaomi-Fans nicht mehr warten.

