Xiaomi 17: Hinweise auf baldigen Deutschlandstart

Das Xiaomi 17 Pro in allen Farben
Ob auch das Xiaomi 17 Pro (Bild) nach Deutschland kommt, können wir noch nicht bestätigen (© 2025 Xiaomi )
profile-picture

Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel vom 09.12.25

Das Xiaomi 17 ist zwar seit September offiziell – allerdings nur in China. Seitdem wartet die internationale Community auf ein Lebenszeichen. Jetzt gibt es erstmals einen Hinweis darauf, dass der globale Start gar nicht mehr so weit entfernt sein könnte. Ein bekannter Leaker hat nämlich eine Zeitleiste ins Spiel gebracht.

Im Mittelpunkt des neuen Leaks steht ein Smartphone, das auf Geekbench aufgetaucht ist. Und sein Modellcode lässt ziemlich eindeutig auf die internationale Variante des Xiaomi 17 schließen. Das macht die Sache gleich doppelt spannend: Denn mit dem Eintrag kommen auch technische Infos ans Licht, die bisher nur für die chinesische Version bestätigt waren.

Xiaomi Poco F8 Ultra
Premium Ausstattung zum fairen Preis
Xiaomi Poco F8 Ultra

  • Erhältlich in Schwarz und Denim Blau
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

  • Einzelkauf ohne Vertrag
    • ab 829,99 € Amazon

Ein Geekbench-Eintrag sorgt für Bewegung

Das Gerät trägt die Nummer "25113PN0EG" und ist mit Android 16 sowie 12 GB Arbeitsspeicher gelistet – eine Kombi, die ihr so ebenfalls vom China-Modell kennt. Der Benchmark selbst bestätigt außerdem den Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dessen Performance lässt sich anhand der Geekbench-Werte erahnen: Rund 3176 Punkte im Single-Core- und etwa 10.010 Punkte im Multi-Core-Test sprechen für ordentlich Power.

Auch wenn die Daten im Eintrag für sich sprechen, wird es erst durch die Einschätzung des Tippgebers interessant: Laut Abhishek Yadav könnte das Xiaomi 17 weltweit schon im Januar 2026 erscheinen. Also dürfte auch der Deutschlandstart im Januar erfolgen. Ein exaktes Datum kennen wir aber noch nicht.

Bestätigt ist das natürlich nicht – aber der Geekbench-Auftritt ist ein übliches Zeichen dafür, dass Hersteller ihre internationalen Modelle auf den Endspurt vorbereiten.

Was euch die globale Version bieten dürfte

Falls Xiaomi am Konzept des China-Modells festhält, bekommt ihr beim globalen Xiaomi 17 ein ziemlich rundes Gesamtpaket. Dazu gehört ein 6,3-Zoll-LTPO-AMOLED-Display, das bis zu 120 Hz liefert. Auf der Rückseite sitzt eine Dreifachkamera mit jeweils 50 MP, während euch vorn ebenfalls 50 MP erwarten.

Dazu kommt ein großer 7000-mAh-Akku, der kabelgebunden mit bis zu 100 W lädt. Kabellos sollen bis zu 50 W drin sein. Kombiniert mit dem neuen Snapdragon-Chip könnte das Xiaomi 17 also ein richtig ausdauerndes High-End-Modell werden, das auch unterwegs nicht so schnell schlappmacht.

Wann Xiaomi den globalen Start wirklich bestätigt, bleibt offen. Aber die jüngste Spur zeigt zumindest: Das Warten könnte bald ein Ende haben. Wer nicht so lange warten möchte, könnte sich das Poco F8 Ultra anschauen, das ähnliche Specs aufweist.

