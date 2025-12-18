Xiaomi macht Nägel mit Köpfen: Das Xiaomi 17 Ultra ist offiziell bestätigt und wird bereits nächste Woche vorgestellt. Damit steht fest, wann das nächste Ultra-Flaggschiff des Herstellers das Licht der Welt erblickt. Im Fokus steht diesmal vor allem die Kamera, denn Xiaomi hebt die Zusammenarbeit mit Leica auf ein neues Level. Statt kleiner Detailpflege soll das 17 Ultra echte Neuerungen bringen – und genau das macht das Smartphone gerade so spannend.

Bestätigt wurde der Zeitplan persönlich von Xiaomi-Gründer und -CEO Lei Jun auf Weibo. Demnach findet die Präsentation kommende Woche in China statt, sehr wahrscheinlich an einem Donnerstag, wie Xiaomi es häufig handhabt. Parallel dazu kündigte das Unternehmen eine deutlich engere Partnerschaft mit Leica an. Künftig arbeiten beide Marken schon in frühen Entwicklungsphasen zusammen. Ziel ist es, die mobile Fotografie nicht nur zu verbessern, sondern neu zu denken.

Günstiges Kamera-Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro Ohne Vertrag ab 349,90 € Amazon

Neue Leica-Technik und starke Hardware

Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein neues optisches System, das erstmals eine Leica-APO-zertifizierte Telelinse in ein Smartphone bringt. Diese soll für präzisere Farben, weniger Farbsäume und mehr Schärfe bei hohen Zoomstufen sorgen. Besonders bei Nachtaufnahmen und kontrastreichen Motiven verspricht Xiaomi sichtbare Verbesserungen.

Auch abseits der Kamera liest sich das Datenblatt vielversprechend. Gerüchten zufolge setzt Xiaomi wieder auf ein flaches Display mit besonders effizientem Panel, das eine sehr hohe Schärfe bei geringerem Energieverbrauch bieten soll. Im Inneren arbeitet voraussichtlich der Snapdragon 8 Elite Gen 5, kombiniert mit einem Akku, der fast an die 7000-mAh-Marke heranreicht. Beim Laden soll es ebenfalls flott zugehen: Bis zu 100 Watt per Kabel und 80 Watt kabellos stehen im Raum. Dazu kommen ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor und eine IP68-Zertifizierung.

Kamera-Fokus und Deutschland-Start

Auf der Rückseite soll Xiaomi künftig auf drei Kameras setzen. Erwartet wird ein neuer 50-Megapixel-Hauptsensor von OmniVision im 1-Zoll-Format, ergänzt durch eine Ultraweitwinkelkamera mit Makrofunktion sowie eine 200-Megapixel-Periskopkamera mit bis zu fünffachem optischem Zoom. Klar ist: Xiaomi meint es mit dem Kamera-Anspruch sehr ernst.

Neben dem Smartphone könnte Xiaomi bei dem Event auch ein neues NAS-Produkt zeigen und damit sein Ökosystem erweitern.

Für euch hierzulande besonders wichtig: Während das Xiaomi 17 Ultra nächste Woche zunächst in China vorgestellt wird, ist der globale Marktstart für März geplant. Damit dürfte das Smartphone auch in Deutschland im Laufe dieses Monats erscheinen – gemeinsam mit dem regulären Xiaomi 17. Preise nannte Xiaomi bisher noch nicht, die Blind-Vorbestellungen in China laufen allerdings bereits.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht