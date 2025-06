256 GB (8 GB RAM): 349,90 Euro

349,90 Euro 512 GB (12 GB RAM): 399,90 Euro

Wenig überraschend steigt ihr in die Serie mit dem Redmi Note 14 Pro (4G) am günstigsten ein. Das Modell ist in den Bereichen Prozessorleistung und Display etwas schwächer ausgestattet als die 5G-Version.

256 GB (8 GB RAM): 399,90 Euro

399,90 Euro 512 GB (12 GB RAM): 449,90 Euro

256 GB (8 GB RAM): 499,90 Euro

499,90 Euro 512 GB (12 GB RAM): 529,90 Euro

Das Pro-Plus-Modell ist die teuerste Variante der Generation und bietet einen noch einmal besseren Prozessor und eine extrem hohe Ladgeschwindigkeit (120 vs. 45 W).