Xiaomi-Designer sagt: "Apple ist erledigt"

Xiaomi wächst in seiner Heimat China und auch in Europa rasant. Umso spannender ist, was der Star-Designer Phillipe Starck über die Wandlung des Smartphone-Marktes zu sagen hat. Der Franzose entwarf in den vergangenen Jahren mehrere Geräte für den Hersteller aus China.

Gerade Apple wird häufig für sein besonders ausgereiftes Design gelobt. Wohl auch aus diesem Grund sprach die Süddeutsche Zeitung den auch für Xiaomi arbeitenden Star-Designer darauf an, wie das US-Unternehmen es schaffe, Menschen von seinem Design zu überzeugen. Ihm zufolge seien dafür gleich mehrere Dinge verantwortlich – und offenbar spielt das Design in den Augen des Experten dabei nicht einmal eine besondere Rolle.

Faltbares Smartphone bald ausgereift

Viel eher mache Phillipe Starck Steve Jobs Gespür für Marketing für den Erfolg verantwortlich. Zudem sei nicht ein einzelnes Produkt wichtig, sondern das komplette Ökosystem mit Musik, Apps, Geräten und Co., das der Apple-Mitgründer geschaffen hat. Für Diskussionsstoff dürfte allerdings Starcks Begründung dafür sorgen, wieso das Unternehmen gerade an neuen Dingen arbeite: "Was Handys angeht, ist Apple erledigt – und das wissen sie auch."

Da Xiaomi erst kürzlich verraten hat, an einem faltbaren Smartphone zu arbeiten, wurde Starck natürlich auch auf diese Entwicklung angesprochen. Ihm zufolge träume die Menschheit schon seit langem von flexiblen Displays und er sei zuversichtlich, dass die Technik bald ausgereift ist. Ein faltbares Smartphone hält der Designer auch für spannend, weil es zwei Geräte ersetzen könne. Bleibt nur noch abzuwarten, wie lange es dauert, bis solch ein Smartphone nicht mehr so viel kostet, wie beide ersetzten Geräte zusammen.