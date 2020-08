Xiaomi Mi 10 Pro: Das Update auf MIUI 12 ist da

Vor Kurzem erst haben wir euch von unseren Erfahrungen mit MIUI 12 berichtet. Besitzer eines Xiaomi Mi 10 Pro kommen ab sofort in den Genuss der neuen Benutzerfläche. Das Update soll derzeit in Europa ausrollen.

Dies geht aus einem Tweet des Leak-Experten Max Weinbach hervor. Darin schreibt er, das Update auf MIUI 12 habe das Xiaomi Mi 10 Pro in Europa erreicht. Ein Screenshot von den Systeminformationen scheint das zu bestätigen:

Demnach handelt es sich um die globale "Stable"-Version von MIUI 12.0.1 – also nicht etwa um eine Beta. An dem unter der Benutzeroberfläche liegenden Betriebssystem ändert das Update offenbar nichts: Auch nach der Aktualisierung läuft dem Screnshot zufolge Android 10 auf dem Xiaomi Mi 10 Pro. Der Sicherheitspatch bleibt auf dem Stand von Juli 2020.

MIUI 12: Auch schon für das Xiaomi Mi 10?

Nicht alle Nutzer haben das Update auf MIUI 12 schon erhalten, wie aus diversen Berichten hervorgeht. Gleichzeitig ist zu lesen, dass die Aktualisierung auch für das Standardmodell teilweise schon verfügbar ist – offenbar schon seit einigen Tagen. Wir können das weder bestätigen noch ausschließen. Wie so oft gilt: Der Rollout erfolgt in Wellen. Wenn euer Xiaomi Mi 10 Pro euch das Update auf MIUI 12 noch nicht anbietet, ist vermutlich einfach noch ein wenig Geduld gefragt.

MIUI 12 macht das Xiaomi Mi 10 (Pro) noch besser

Max Weinbach hat ähnliche Erfahrungen mit MIUI 12 gemacht wie wir. Er beschreibt das Update als "großartig" und "wirklich fantastisch". Das Xiaomi Mi 10 Pro reagiere schneller und sei einfach rundum besser als zuvor. Lobend hervor hebt er zudem die neuen Animationen.

Das Standardmodell profitiert in ähnlicher Weise: Zwar macht das Xiaomi Mi 10 in unserem Test bereits mit MIUI 11 einen tollen Eindruck. Nach dem Update auf MIUI 12 hat sich das Benutzererlebnis aber noch mal deutlich verbessert. Unter anderem auch dank des neuen App-Drawers. Mehr zu den Verbesserungen lest ihr in unserem ausführlichen Hands-on zu MIUI 12.