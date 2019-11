Ein neuer günstiger Fitnesstracker ist unterwegs. Noch im November 2019 soll Xiaomi das Mi Band 3i enthüllen. Zumindest hat der Hersteller einen Teaser veröffentlicht, der auf die Ankündigung eines neuen Gerätes hindeutet. Unklar bleibt, in welchen Ländern das Gadget in den Handel kommen könnte.

Auf Twitter hat die indische Xiaomi-Seite einen anstehenden Marathon beworben. Dem Hersteller zufolge bekommt jede Person, die bis zum Ziel kommt, ein noch kommendes Gadget geschenkt. Außerdem verrät das Unternehmen, dass ein Hinweis auf das Produkt in dem Teaser versteckt ist. Schauen wir genauer hin, steht hier "Good thiiings come to those who run" (frei übersetzt: Gute Dinge passieren denen, die laufen"). Die drei "i" im Wort "Things" könnte der Hinweis auf ein Xiaomi Mi Band 3i sein.

Ableger von altem Modell?

Mittlerweile ist schon das Xiaomi Mi Band 4 offiziell. Sollte der Hersteller ein "3i"-Modell veröffentlichen, dürfte dieses also deutlich günstiger als die aktuelle Ausführung sein. Denn wählt der Hersteller diesen Namen, dürfte es sich eher um einen Ableger des älteren Mi Band 3 handeln.

Dem Xiaomi Mi Band 3i könnten zum Beispiel ein AMOLED-Display und Bluetooth 5.0 fehlen. Features, die der Hersteller erst mit dem Mi Band 4 eingeführt hat. Womöglich legt das kommende Gadget daher den Fokus ganz klar auf Fitness-Funktionen und einen niedrigen Preis.

Vorstellung in Kürze

Mittlerweile ist Xiaomi auch in Deutschland angekommen. So könnt ihr das Xiaomi Mi Band 4 inzwischen etwa in deutscher Sprache nutzen – ein Update machte es möglich. Das heißt aber nicht, dass der Hersteller alle seine kommenden Wearables hierzulande anbieten wird. Ob das Mi Band 3i überhaupt in Deutschland in den Verkauf geht, steht also noch gar nicht fest.

Ihr solltet allerdings bedenken, dass der Name "Xiaomi Mi Band 3i" aktuell nicht mehr als Mutmaßung ist. Das Gadget könnte letztendlich einen ganz anderen Namen erhalten. Mehr erfahren wir aber schon in Kürze: Am 21. November 2019 möchte das Unternehmen bereits sein neues Wearable enthüllen.