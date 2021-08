Kurz vor dem Launch des Xiaomi Mi Mix 4 kursiert ein Poster im Netz, das vom Hersteller zu stammen scheint – und einige Fragen aufwirft. Unter anderem lässt das darauf abgebildete Gerät ein Feature vermissen, das das Mi Mix 4 eigentlich auszeichnen sollte.

Diversen Leaks zufolge bringt das Xiaomi Mi Mix 4 ein kleines Zweit-Display mit, das im Kamera-Modul untergebracht ist. Wie beim Mi 11 Ultra (zum Test) sollte es dabei helfen, Selfies mit der Hauptkamera aufzunehmen und von deren exzellenter Bildqualität zu profitieren. Das anfangs erwähnte Poster sagt etwas anderes:

Dem hier abgebildeten Kamera-Modul fehlt das besagte Zweit-Display. Womöglich haben uns einige der jüngsten Leaks also in die Irre geführt. Doch das ist nicht das einzige, was das Poster interessant macht ...

Was will uns Xiaomi damit sagen?

Über der Rückseite des mutmaßlichen Xiaomi Mi Mix 4 schwebt ein Glas, was nicht so recht zusammenpasst. Womöglich handelt es dabei um die Abdeckung für den Bildschirm, was in Kombination mit der Kamera darunter wieder Sinn ergibt: Offenbar möchte der Hersteller damit die Kamera unter dem Display anteasern und hat sich dafür dieses kleine Bilderrätsel ausgedacht.

Auch dieses Detail hatten zuvor mehrere Leaks angedeutet – und in diesem Fall anscheinend zu Recht. Allerdings wird sich wohl kaum die Kamera unter dem Display befinden, die ihr auf dem Poster seht. Stattdessen dürfte es sich um eine einzelne Linse für Selfies handeln. Xiaomi wäre damit einer der ersten Hersteller, die auf das Feature setzen. Und: Laut Leak-Experte Ice Universe soll das Unternehmen die bislang beste Lösung dafür gefunden haben:

This is the screen pixel photo of Xiaomi MIX4, is currently the best UDC display solution. pic.twitter.com/AinO6bJIFt — Ice universe (@UniverseIce) August 5, 2021

Xiaomi vs. Samsung: Der August wird spannend

Pikanterweise wird Xiaomi das Mi Mix 4 am 10. August und damit einen Tag vor Samsungs Galaxy Unpacked Event vorstellen. Es kommt also wohl zum direkten Duell mit dem Galaxy Z Fold 3, das ebenfalls eine Kamera unter dem Display und einen flexiblen Bildschirm mitbringen soll. Momentan sieht es danach aus, als hätten Chinesen das interessante Gerät auf Lager. Aber lassen wir uns überraschen, was in wenigen Tagen passiert. Langweilig wird es jedenfalls nicht.