Mit der Redmi-Note-Reihe liefert Xiaomi seit Jahren günstige Smartphones mit überraschend guter Ausstattung. Jetzt gibt es erste Infos zum Top-Modell der nächsten Generation: Das Redmi Note 15 Pro+ soll unter anderem mit einer riesigen Batterie auftrumpfen.

Wichtig vorab: Bei den neuen Infos handelt es sich um einen Leak zum chinesischen Modell des Redmi Note 15 Pro+. Die Ausstattung der globalen Version kann davon abweichen – wie schon beim Vorgänger. Ihr solltet diese Details vorerst mit Vorsicht genießen.

Laut PhoneArena berichtet Leaker Digital Chatstation von einer enormen Akku-Leistung: Zwischen 7000 und 7999 mAh sollen es beim Redmi Note 15 Pro+ sein – das wäre ein spürbares Plus im Vergleich zum aktuellen China-Modell, das mit 6200 mAh auskommt.

Hierzulande ist ein so starker Akku allerdings sehr unwahrscheinlich. Aufgrund von internationalen Regularien haben chinesische Smartphones in anderen Ländern oft eine deutlich geringe Akkukapazität. So ist es auch beim aktuellen Modell, das in Deutschland auf "nur" 5110 mAh kommt statt auf die in China gebotenen 6200 mAh.

Keine Änderungen an der Kamera?

Auch bei der Kameraausstattung könnte es wieder Unterschiede zwischen China und Deutschland geben. Laut Leak soll das Redmi Note 15 Pro+ in Xiaomis Heimatmarkt eine Hauptkamera mit 50 MP und zusätzlich ein 50-MP-Teleobjektiv erhalten. Damit würde sich das Setup im Vergleich zum Vorjahr nicht verändern.

Hierzulande ist das Redmi Note 14 Pro+ diesbezüglich aber ganz anders ausgestattet – mit einer 200-MP-Hauptkamera, ergänzt durch eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und eine 2-MP-Makrokamera.

Daher fällt es schwer vorherzusagen, inwieweit sich die Kamera des Redmi Note 15 Pro+ bei uns vom Vorgängermodell unterscheiden wird. Bleibt auch hier alles beim Alten oder stellt Xiaomi vielleicht auf das China-Setup um?

Mehr Leistung für das Redmi Note 15 Pro+

Im Inneren soll der Snapdragon 7s Gen 4 werkeln – ein Chip, der offiziell noch nicht vorgestellt wurde. Da das aktuelle Modell auch in Deutschland den Vorgänger-Chip Snapdragon 7s Gen 3 besitzt, ist dieses Upgrade für das Redmi Note 15+ auch hierzulande sehr wahrscheinlich. Damit würde Xiaomi seiner Linie treu bleiben, moderne Mittelklasse-Prozessoren zu verbauen, die ordentlich Leistung mitbringen.

Zum Preis des Redmi Note 15 Pro+ gibt es noch keine Informationen. Wir gehen aber davon aus, dass es für Sparfüchse ähnlich interessant sein wird wie das aktuelle Modell.

Bis zur weltweiten Veröffentlichung dürfte aber noch einige Zeit vergehen – erfahrungsgemäß startet Xiaomi zuerst in China und Indien, bevor der Rest der Welt bedient wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

