Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G vs. Samsung Galaxy A56: Der große Vergleich

Ein äußerst spannendes Duell: Das allseits beliebte Galaxy A56 5G trifft auf das Redmi Note 14 Pro+ 5G von Xiaomi. Kann sich Samsungs Mittelklasse-Hit gegen den Herausforderer behaupten? In unserem Vergleich erfahrt ihr, welches Modell wo Vorteile hat.

Inhaltsverzeichnis

Redmi Note 14 Pro+ 5G vs. Galaxy A56: Wichtigste Unterschiede

Das Galaxy A56 ist dünner und leichter

Es bietet den schnelleren Chip und mehr Leistung

Das Galaxy A56 hat die bessere Akkulaufzeit

Es bekommt länger Android-Updates (6 Jahre vs. 3 Jahre)

Das Redmi Note 14 Pro+ hat die bessere Kamera

Es hat dünnere Display-Ränder

Das Display des Redmi Note 14 Pro+ ist schärfer und robuster

In der Praxis performt aber der Bildschirm des A56 besser

Das Redmi Note 14 Pro+ lädt viel schneller auf (120 W vs. 45 W)

Es ist wasserresistenter (IP68 vs. IP67)

Das Redmi Note 14 Pro+ ist mit mehr Arbeitsspeicher erhältlich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Samsung Modell Redmi Note 14 Pro Plus Galaxy A56 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 15,99 € Blau ab 399,90 € Amazon ab 17,99 € Blau ab 29,99 € o2 ab 439 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 2712x1220 Pixel 2340x1080 Pixel Pixeldichte 446 ppi 385 ppi Technologie AMOLED Super AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass Victus+ Maße Größe 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm 162.2x77.5x7.4 mm Material Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Awesome Graphite (Schwarz), Awesome Lightgray (Hellgrau), Awesome Pink (Rosa), Awesome Olive (Grün Gewicht 207.2 / 202.7 g 198 g Wasserdicht IP67 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Exynos 1580 Taktrate Bis zu 2.5 GHz Bis zu 2.9 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 128/256 GB Akkuleistung 5110 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 29 h Wireless Charging nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2031 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultra-Wide), 5 (Makro) Frontkamera 20 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 499 Euro (UVP) Ab 479 Euro (UVP)

Design: Große optische Unterschiede

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ und Samsung Galaxy A56 sind zwar nahezu gleich hoch und breit, das Samsung-Handy ist aber um einiges dünner. Darüber hinaus unterscheiden sich die Geräte optisch relativ stark. Unter anderem deshalb, weil das Redmi Note 14 Pro+ ein Curved-Display besitzt, während der Bildschirm des Galaxy A56 komplett flach ist. Dafür ist Letzteres an den Ecken etwas stärker abgerundet.

(© 2025 Xiaomi ) Redmi Note 14 Pro+ 5G: Die Farben im Vergleich (© 2025 Samsung ) Galaxy A56: Die Farben im Vergleich

Auch auf der Rückseite erwartet und jeweils ein ganz anderer Look: Samsung verbaut die Objektive in einem recht unauffälligen schmalen Kameramodul. Xiaomi setzt dagegen auf eine große Kamera-Insel, die Blicke förmlich auf sich zieht.

Praktische Vorteile hat das Redmi-Handy sowohl bei der Wasserresistenz (IP68 vs. IP67) als auch beim Display-Schutz (Gorilla Glass Victus 2 vs. Gorilla Glass Victus+). Dafür ist die Rückseite des Galaxy A56 robuster (Gorilla Glass Victus+ vs. Gorilla Glass 7i). Gut zu wissen: In der lilafarbenen Ausführung des Redmi Note 14 Pro+ ersetzt Kunstleder das Glas auf der Rückseite.

Display: Das Datenblatt verrät nicht alles

Auf dem Datenblatt kann sich das Redmi Note 14 Pro+ im Bildschirm-Vergleich gegen das Galaxy A56 durchsetzen. Sein 6,67 Zoll großes Curved-Display ist spürbar schärfer und zudem robuster als der flache Bildschirm des Galaxy A56. Aber: Das bessere Benutzerlebnis bekommt ihr trotzdem beim Galaxy A56, das eines der besten Displays seiner Preisklasse bietet.

Die Displays von Redmi Note 14 Pro+ (l.) und Galaxy A56 (r.) (© 2025 CURVED )

Denn die schwankende Helligkeit seines Displays lässt das Redmi Note 14 Pro+ ins Hintertreffen geraten, besonders unter freiem Himmel. Klar überlegen ist das Display des Galaxy A56 außerdem bei der Videowiedergabe. Durch die effektive Reduzierung von Blaulicht und minimales Flackern ist es darüber hinaus besonders augenschonend.

Dafür funktionieren Touch-Eingaben beim Redmi-Handy zuverlässiger. Kurzum: Beide Display sind für Mittelklasse-Handys gut. Der Bildschirm des Galaxy A56 ist aber besser.

Kamera: Redmi Note 14 Pro+ 5G vs. Galaxy A56

Den Kameravergleich entscheidet das Redmi Note 14 Pro+ 5G relativ klar für sich – vor allem durch sein 200-MP-Hauptobjektiv mit 16-zu-1-Pixel-Binning, das eine in dieser Preisklasse beeindruckende Foto-Qualität ermöglicht.

Die Kameras von Redmi Note 14 Pro+ 5G (l.) vs. Galaxy A56 (r.) (© 2025 )

Weniger spektakulär ist das 8-MP-Ultraweitwinkel, das jedoch ebenfalls detailreiche Bilder hervorbringt. Eher eine Spielerei ist wie auch beim Galaxy A56 die Makrolinse.

Das Kamerasetup des Samsung-Handys ist solide, aber nichts Besonderes und bis auf die verbesserte Frontkamera (12 MP) unverändert vom Vorgängermodell übernommen. Die 50-MP-Hauptlinse und das 8-MP-Ultraweitwinkel erfüllen ihren Job zufriedenstellend.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.65, 1/1,4"-Sensor

f/1.65, 1/1,4"-Sensor 8-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/4,0"-Sensor

f/2.2, 1/4,0"-Sensor 2-MP-Makrolinse: f/2.4

f/2.4 20-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/4,2"-Sensor

Galaxy A56: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor

f/1.8, 1/1,56"-Sensor 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,0"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,0"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel 5-MP-Makrolinse: f/2.4, 1/5,0"-Sensor

f/2.4, 1/5,0"-Sensor 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor

Leistung: Galaxy A56 besser für Gaming und Co.

Das leistungsstärkere Gerät ist das Samsung Galaxy A56. Hauptverantwortlich dafür ist sein schnellerer Chipsatz: Der Samsung Exynos 1580 lässt den Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 sowohl bei der Rechenleistung als auch bei der für Gaming wichtigen GPU-Performance hinter sich. Beide Smartphones gibt es hierzulande mit 8 GB RAM, das Redmi Note 14 Pro+ 5G optional auch mit 12 GB RAM.

KI und Software-Updates

Wie die meisten aktuellen Smartphones bieten Redmi Note 14 Pro+ 5G und Galaxy A56 5G Zugriff auf den KI-Chatbot Google Gemini. Außerdem stehen jeweils einige herstellereigene KI-Funktionen bereit, unter anderem für die Bearbeitung von Fotos.

6 Jahre Updates für das Galaxy A56 sind eine echte Hausnummer (© 2025 Samsung )

Software-Updates bekommt das Galaxy A56 deutlich länger: 6 Jahre Android- und Sicherheitsupdates sind nicht nur für die Mittelklasse ein toller Service. Demgegenüber stehen 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre Sicherheitspatches für das Redmi Note 14 Pro+ 5G. Für ein Mittelklassehandy ist auch das respektabel.

Akku und Aufladen

Das Redmi Note 14 Pro+ hat eine höhere Akkukapazität als das Galaxy A56, doch das Samsung-Handy ist spürbar ausdauernder. Die Herstellerangaben zur Akkulaufzeit sind schwer vergleichbar, da Xiaomi und Samsung unterschiedliche Anwendungsszenarien dafür heranziehen. Unabhängige Akkutests bescheinigen dem Galaxy A56 aber gut eineinhalb Stunden mehr Laufzeit bei typischer Nutzung.

Redmi Note 14 Pro+: Aufladen mit 120 W (© 2025 )

Dafür zieht das Xiaomi-Smartphone bei der Ladgeschwindigkeit davon: Dank 120-W-HyperCharge ist das Redmi Note 14 Pro+ in knapp über 30 Minuten voll aufgeladen. Mit 68 Minuten Ladezeit benötigt das Galaxy A56 gut doppelt so lange. Dabei ist die Ladeleistung mit 45 W auch stark. Zum Vergleich: Das deutlich teurere Galaxy S25 lädt nur mit 25 W auf.

Heißt: Das Galaxy A56 lädt durchaus flott auf, aber das Redmi Note 14 Pro+ ist in dieser Disziplin nahezu unschlagbar.

Preise im Vergleich

Mit einer UVP ab 529 Euro ist das Redmi Note 14 Pro+ 5G um einiges teurer als das Galaxy A56, das Samsung offiziell ab 479 Euro verkauft. Die tatsächlichen Preise für beide Smartphones schwanken aber durch zeitlich begrenzte Aktionen oder Rabatte regelmäßig. Mitunter ist das Redmi-Handy sogar günstiger erhältlich als der Samsung-Konkurrent.

Preise für das (UVP) 128 GB / 8 GB RAM: 479 Euro

479 Euro 256 GB / 8 GB RAM: 529 Euro

Preise für das Galaxy A56 (UVP) 128 GB / 8 GB RAM: 479 Euro

479 Euro 256 GB / 8 GB RAM: 529 Euro

Unser Fazit: Redmi Note 14 Pro+ 5G oder Galaxy A56 5G? Francis Lido In unserem Vergleich liefern sich Galaxy A56 und Redmi Note 14 Pro+ das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Mittelklasse-Hits können sich in einzelnen Disziplinen durchsetzen. Das Samsung-Handy überzeugt mit dem besseren Display, der stärkeren Leistung, mehr Akkulaufzeit und der längeren Update-Versorgung. Das Redmi Note 14 Pro+ gefällt mit dem schnittigeren Design, der überlegenen Kamera, extrem schnellem Aufladen und dem besseren Wasserschutz. Welches Handy ihr kaufen solltet, hängt also von euren Prioritäten ab. Allerdings: Abgesehen von der Kamera liegt das Galaxy A56 in den wichtigeren Bereichen vorn und dürfte somit für die meisten Nutzer mehr Sinn ergeben.

