Xiaomi Redmi Note 7 macht Fotos im Weltraum

Xiaomi hat das Redmi Note 7 auf eine Weltraum-Mission geschickt. Aus dem All sollte das Smartphone Fotos von der Erde machen. Wie gut das dem Gerät gelungen ist, könnt ihr euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen.

Wie sich herausstellt, lassen sich mit Smartphones inzwischen selbst aus dem All tolle Fotos machen. Für die Bilder verantwortlich ist die Dualkamera des Xiaomi Redmi Note 7. Ihr Hauptobjektiv löst mit 48 MP auf, was bei einem Einsteiger-Smartphone alles andere als selbstverständlich ist. Das Unternehmen lässt es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen: Der Tweet ist mit dem Hashtag "48MPforEveryone" ("48 MP für alle") versehen.

Passendes Produkt Huawei P30 Lite

Redmi Note 7 übersteht Ausflug ins All

Ein Gasballon habe das Smartphone 33 Kilometer über die Erde gebracht, berichtet GizmoChina. In dieser Höhe sei das Xiaomi Redmi Note 7 extremer Kälte ausgesetzt gewesen: Die Temperatur betrug offenbar -58 Grad Celsius. Dennoch habe es seinen Job vorbildlich erfüllt: Nach Aufnahme der Bilder sei es voll funktionsfähig zurückgekehrt.

Dass es auch andersherum geht, hat vor Kurzem ein Fotograf unter Beweis gestellt. Ende März 2019 nahm er – von der Erde aus – den Saturn auf. Statt eines Xiaomi Redmi Note 7 kam dabei allerdings ein Samsung Galaxy S8 zum Einsatz. Außerdem hatte der Südafrikaner ein Teleskop an seinem Samsung-Smartphone angebracht.

Um Weltraum-Fotos zu machen, solltet ihr euch das Redmi Note 7 natürlich nicht kaufen. Vielmehr wollte Xiaomi wohl auf das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis aufmerksam machen. Und tatsächlich: Wer ein günstiges Einsteiger-Smartphone mit 48-MP-Kamera sucht, sollte sich das Gerät genauer anschauen.