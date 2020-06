Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Max): Preis-Leistungs-Hit in Sekunden ausverkauft

Mit dem Redmi Note 9 Pro bietet Xiaomi in Deutschland aktuell für vergleichsweise wenig Geld ein ziemlich überzeugendes Mittelklasse-Smartphone an. Dass das gute Preis-Leistungs-Verhältnis auch in anderen Teilen der Erde gut ankommt, stellte der Hersteller jetzt mit einem sogenannten Flash-Sale eindrucksvoll unter Beweis.

Am 24. Juni 2020 startete Xiaomi zur Mittagszeit in Indien den Flash-Sale des Redmi Note 9 Pro Max. Der Clou hinter solchen Aktionen: Das Smartphone ist zu einem verhältnismäßig günstigen Preis zu haben – allerdings nur in begrenzter Stückzahl. Interessenten kennen das Prinzip und wissen, dass sie nur eine Chance auf das Sonderangebot haben, wenn sie schnell zuschlagen – und das haben sie in diesem Fall offenbar. Xiaomi zufolge war das Redmi Note 9 Pro Max nach weniger als 50 Sekunden ausverkauft.

Note 9 Pro Max fast identisch zu unserem Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Wie groß der Ansturm genau war, ist zwar nicht bekannt, denn es wurde nicht verraten, wie viele Geräte überhaupt verkauft wurden. Erwähnenswert ist dabei aber, dass Xiaomi nicht wirklich Rabatt gewährt hat. Das Redmi Note 9 Pro Max ist am 24. Juni für umgerechnet etwa 200 Euro lediglich neu in Indien auf den Markt gekommen – und offenbar war die Nachfrage größer als der Lagerbestand. Nach eigenen Aussagen beendete der Hersteller die Aktion, weil keine Geräte mehr verfügbar waren.

Für alle, die sich nun fragen, ob sie das Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max auch in Deutschland bekommen können: Jein! Hierzulande bietet der Hersteller aus China das Redmi Note 9 Pro an, das mit dem Max-Ableger aber fast identisch ist. Einzig die Selfie-Kamera ist in der indischen Ausgabe eine andere. Hierzulande löst sie mit 16 Megapixel aber immer noch ziemlich scharf auf, was sich auch in unserem Test des Xiaomi Redmi Note 9 Pro gezeigt hat.