Xiaomi und Leica: Noch bessere Fotos in der Zukunft?

Dass Smartphone-Hersteller mit Kamera-Firmen zusammenarbeiten, ist nicht neu. Bisher finden sich Leicas Handy-Kameras jedoch hauptsächlich in Huawei-Smartphones. Eine Partnerschaft mit Xiaomi wäre neu und gäbe einige Möglichkeiten für noch bessere Schnappschüsse in kommenden Smartphones des chinesischen Herstellers.

Seit dem Huawei P20, das 2018 auf den Markt kam, rühmt sich der chinesische Handy-Produzent mit seinen von Leica konstruierten Kameralinsen. Der Xiaomi-Experte Kacper Skrzypek hat Android Authority zufolge nun einige interessante Passagen im Quellcode der Benutzeroberfläche MIUI gefunden, die auf eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und Leica hindeuten. Die entsprechenden Passagen zeigen die Benennung von Vlog-Filtern mit unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten (monochrom, natural, vivid). Alle tragen dabei "leica" im Namen. Ein Hinweis, dass der Kamera-Hersteller künftig auch bei Xiaomi mitmischen könnte.

Was wir von einer Xiaomi-Leica-Partnerschaft erwarten können

Einige Hersteller arbeiten bereits mit Kamera-Spezialisten zusammen. So nutzen beispielsweise OnePlus- und Oppo-Handys (hier mit Vertrag) die Expertise von Hasselblad und Vivo kreiert gemeinsam mit Zeiss Smartphone-Kameras. Meist setzen die Hersteller bei ihrer Teamarbeit auf unterschiedliche Aspekte. OnePlus und Hasselblad konzentrieren sich zum Beispiel vor allem auf Farbgebung, Vivo und Zeiss interessieren sich derzeit insbesondere für Portrait-Fotografie.

Offizielle Angaben von Xiaomi zur Zusammenarbeit mit Leica gibt es nicht, doch es bleibt zu hoffen, dass dabei mehr herausspringt als ein paar Farb-Filter für schwarz-weiß-Fotos. Sollten beide Firmen tatsächlich gemeinsam an neuen Kamera-Technologien arbeiten, besteht auf jeden Fall das Potenzial für kommende herausragende Linsen oder beeindruckende Foto-Features. Gut möglich, dass wir von Xiaomi diesbezüglich in Zukunft mehr zu sehen bekommen. Obwohl viele Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) bereits jetzt eindrucksvolle Schnappschüsse liefern. Welches Handy des Herstellers das beste ist, erfahrt ihr in unserer Aufstellung der besten Xiaomi-Handys.