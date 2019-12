Mit der Xiaomi Watch Color steht eine neue smarte Uhr aus China in den Startlöchern. Der Hersteller hat die Smartwatch in den sozialen Medien bereits enthüllt. Bislang liegt zwar nur Bildmaterial zu der Uhr vor. Die Specs dürften aber in Kürze folgen. Denn am 3. Januar 2020 steht bereits der Release in China an.

Das offizielle Video über diesem Artikel zeigt die Xiaomi Watch Color in verschiedenen Farbvarianten. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Smartwatch sich an eine junge, hippe Zielgruppe richtet. Diese will der Hersteller offenbar mit etlichen verfügbaren Armbändern ködern. Zu jedem erdenklichen Outfit scheint es ein passendes zu geben. Xiaomi schreibt auf Weibo von 1540 Kombinationen aus Armband- und Gehäusefarben. Von Letzteren sind auf den vorliegenden Bildern bislang Schwarz, Silber und Gold zu sehen.

Xiaomi Watch Color mit "rundem" Design

Das Gehäuse der Xiaomi Watch Color ist rund und beherbergt ein 1,39 Zoll großes Display, wie GSMArena berichtet. Dies ist der offensichtlichste Unterschied zur kürzlich vorgestellten Xiaomi Mi Watch, die quasi aussieht wie eine Apple Watch. Die Auflösung des Bildschirms betrage 454 x 454 Pixel. Folgender Teaser deutet außerdem an, dass die Xiaomi Watch Color zum Schwimmen geeignet ist:

Beeindruckende Akkulaufzeit?

Handfeste Informationen zu dem Wearable gibt es bislang noch kaum. Immerhin zur Akkulaufzeit hat der Hersteller aber etwas verraten: Wie aus einem offiziellen Weibo-Post hervorgeht, soll der Akkustand nach einer Woche noch etwa 65 Prozent betragen. Demnach würde eine Ladung der Xiaomi Watch Color wohl über zwei Wochen lang reichen – was ein beachtlicher Wert wäre.

Kommt die Xiaomi Watch Color nach Deutschland?

Während Xiaomi-Produkte bei uns früher oft nur über Import-Händler beziehbar waren, hat sich das in letzter Zeit geändert. Die Xiaomi Mi Watch ist in Deutschland aktuell zwar noch nicht erhältlich, soll Berichten zufolge aber 2020 in Europa erscheinen. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Xiaomi Watch Color früher oder später in den Regalen deutscher Händler liegt. Wie ist euer erster Eindruck von der Smartwatch?