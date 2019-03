Xperia 10 und das Xperia 10 Plus: Kino-Smartphones ab sofort erhältlich

Sony interpretiert seine Xperia-Reihe neu: Das Xperia 10 und das Xperia 10 Plus findet ihr seit dem 19. März 2019 in den Verkaufsregalen. Bei seiner Neuinterpretation der Xperia-Reihe setzt Sony auf ein außergewöhnliches Format.

Das Xperia 10 und das Xperia 10 Plus sollen Film- und Serienfans ansprechen: Die Bildschirme sind 6 und 6,5 Zoll groß und haben ein 21:9-Format. Dies ist das Seitenverhältnis, in dem Filme gedreht werden. So könnt ihr etwa die neuesten Netflix-Filme im Kino-Format genießen. Die Displays lösen in Full HD+ (2520 x 1080 Pixel) auf und eignen sich für Multitasking.

Sony macht euch zum Regisseur

Wer nicht nur Kino-Erlebnisse genießen, sondern selbst welche schaffen möchte, greift zur Dualkamera: Fotos und Videos könnt ihr nämlich auch im Format 21:9 aufnehmen. Der Bokeh-Effekt ist ebenfalls möglich. Das Sony Xperia 10 ist mit einer 13-MP- und einer 5-MP-Kamera ausgestattet. Das Plus-Modell bestückt Sony mit 12 und 8 MP.

Das Herzstück beider Geräte ist ein Snapdragon 630, einem Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm. Ihm stehen 3 GB respektive 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Zudem gibt es 64 GB internen Flash-Speicher. Diesen könnt ihr mit einer SD-Karte um bis zu 512 GB erweitern. Die Akkukapazität beträgt 2870 mAh, beim größeren Gerät 3000 mAh. Was die beiden Smartphones können, lest ihr in unserem Test zum Xperia 10 und 10 Plus. Der Preis für die Plus-Version beträgt 429 Euro, für die normale Ausführung 349 Euro.