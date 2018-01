Zolo Model Zero: Ankers neuer Lautsprecher kommt mit Google Assistant

Auf der CES 2018 stellt Anker den Zolo Model Zero vor. Der Smart-Home-Lautsprecher kommt mit integriertem Google Assistant und spektakulärem Design.

Das "Zero", auf Deutsch "Null", im Namen Zolo Model Zero kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich erinnert der Lautsprecher von Ankers Audiomarke optisch an eine Null. Das hat einen Vorteil: Der Model Zero hat durch das Design einen hohen Wiedererkennungswert.

Passendes Produkt Blau Music Special

Google Assistant an Bord

Nicht das Loch in der Mitte, wohl aber die Form des Lautsprechers, gehören beim Model Zero zum guten Ton. Dabei helfen soll Audio-Technologie von Dolby. Akustisch verspricht Anker einen "kristallklaren Sound" und viele Details. Diese Angaben genießen wir mit Vorsicht, so lange wir noch nicht selbst Probe hören konnten.

Funktional befindet sich der Hersteller auf der Höhe der Zeit, denn beim Modell Zero handelt es sich um einen smarten Lautsprecher. Dank des integrierten Google Assistant kann der nicht nur Musik abspielen, sondern auch eure Anfragen beantworten. Einzig portabel ist der Model Zero nicht. Ähnlich wie Amazon Echo oder Google Home handelt es sich um einen Lautsprecher ohne Akku für zu Hause. Im Herbst 2018 soll der ungewöhnliche Speaker auf den Markt kommen. Der Preis ist bislang noch nicht bekannt.