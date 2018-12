Zu stark für "Fortnite": Epic Games entfernt mythische Waffe

Epic Games hat das das Schwert "Infinity Blade" aus "Fortnite" entfernt. Es ruht nun im sogenannten Tresor. Grund dafür sind Beschwerden der Community, die das Schwert für viel zu stark befunden hatte.

In dem Tweet am Ende dieses Artikels erklärt Epic Games: "Heya Leute, wir haben es vergeigt und das Infinity Blade zu stark ausgerollt – ohne gute Gegenmaßnahmen, besonders gegen Ende einer Partie. Das Infinity Blade wurde in den Tresor gelegt und wir überdenken unsere Herangehensweise an mythische Waffen. Danke, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt."

Kein Gegenmittel

Dass Waffen zugunsten der Spielbalance angepasst oder entfernt werden, ist bei Online-Spielen keine Seltenheit. Auch in "Fortnite" kommt es regelmäßig dazu. Allerdings ist es bemerkenswert, dass Epic Games in dieser Deutlichkeit einen Fehler zugestanden hat. Die Waffe verbesserte die Mobilität eures Charakters, streckte jeden Gegner beinahe mit dem ersten Treffer nieder und konnte Bauten anderer Spieler mühelos zerstören.

Darüber hinaus regenerierte die mythische Nahkampfwaffe auch noch die Gesundheit ihres Besitzers. Epic Games hatte das Schwert laut The Verge kurz vor dem Halbfinale eines großen "Fortnite"-Turniers eingeführt und dessen Ausgang damit nicht unwesentlich beeinflusst. Denn die Spieler hatten kaum Zeit, sich darauf einzustellen.

Eine Waffe, die im Tresor von "Fortnite" liegt, kann unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel zurückkehren – dann aber in überarbeiteter Form. Im Mai 2018 hatte Epic Games eine ähnlich starke Waffe eingeführt — den Infinity-Handschuh des Marvel-Schurken Thanos. Dieser stand aber nur in einem gesonderten, zeitlich begrenzten Modus zur Verfügung.