HTC U12 Plus im Test: das Hands-on [mit Video]

Das HTC U12 Plus ist die sinnvolle Verbesserung seines Vorgängers. In Sachen Sound, Kamera und drückbarem Gehäuse. Das Smartphone im ersten Hands-on.

Optisch setzt HTC auch beim U12 Plus auf seine "Liquid Surface" genannte Oberfläche. So heißt die Rückseite aus mehreren unterschiedlich eingefärbten Glasschichten, die je nach Betrachtungswinkel die Farbe ändert. Neben der roten und schwarzen gibt es auch eine blaue Variante, die sogar teilweise transparent ist und den Blick auf einen Teil der verbauten Technik freigibt. Cool! Und nachdem ich zuletzt einfach keine glänzenden Smartphone-Rückseiten mehr sehen konnte, muss ich gestehen, dass sie bei HTC irgendwie besser als bei Konkurrenz aussieht.

Ein Smartphone zum Drücken und Antippen

Ebenfalls bisher eine HTC-Besonderheit ist Edge Sense. Die Technik erkennt Druck auf den Rahmen und ermöglicht so neue Wege bei der Bedienung. Eingeführt wurde sie mit dem HTC U11 und kommt bisher nur bei HTC-Smartphones zum Einsatz – das Google Pixel 2, das man ebenfalls drücken kann, stellt auch HTC her. Beim U12 Plus wurde die Technologie weiterentwickelt. Sie unterscheidet jetzt nicht mehr nur zwischen einem kurzem Druck und Gedrückthalten, sondern erkennt auch Antippen mit einem Finger. Dann blendet die Software standardmäßig ein Wählrad mit häufig genutzten Apps und Kontakten ein, was die Bedienung des großen Smartphones mit einer Hand erleichtert. Darüber hinaus erkennt das U12 Plus, ob man es gerade in der Hand hält und deaktiviert dann die automatisch die Drehung, was in einigen Momenten sehr praktisch ist.

Immer noch drückbar aber nicht mehr beweglich sind die Tasten an der Seite des HTC U12 Plus. Die bewegen sich nicht mehr, sondern vibrieren nur noch als Rückmeldung für eine erfolgreiche Betätigung. Das fühlt sich im ersten Moment sehr verwirrend an, aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran. HTC zufolge sollen die Tasten so länger halten und weniger anfällig für Schäden sein. Außerdem war es so leichter, das gesamte Gehäuse wasserdicht zu machen. Das U12 Plus hat eine IP68-Zertifizierung dafür erhalten, 30 Minuten in 1,5 Meter tiefen Wasser unbeschadet zu überstehen.

Die doppelte Dualkamera

Das HTC U12 Plus verfügt tatsächlich über zwei Dualkameras. Eine auf der Rückseite mit 12 und 16 Megapixeln sowie eine auf der Vorderseite mit acht und acht Megapixeln. Die finalen Fotos haben Auflösungen von zwölf und acht Megapixeln. Beide Dualkameras können Fotos mit Bokeh-Effekt aufnehmen. Sprich: Das Motiv im Vordergrund ist nicht nur scharfgestellt, sondern wird durch die Unschärfe des Hintergrunds noch stärker in den Fokus gerückt. Die rückseitige Kamera verfügt zusätzlich noch über einen zweifachen Zoom. Der zehnfache digitale Zoom soll weniger Qualitätsverluste aufweisen als andere digitale Lösungen.

Beide Kameras kommen darüber hinaus mit "HDR Boost 2". Eine Technologie, die für besonders ausgeglichen beleuchtete Fotos sorgen soll. Sie entspricht technologisch dem, was Google beim Pixel 2 HDR+ nennt. Wer natürlich wirkende Fotos sehen will, wird die Funktion nicht sehr mögen, wer aber auf einen Knopfdruck gut aussehende Bilder sehen will, dürfte sehr zufrieden sein.

Die Dualkamera auf der Vorderseite des U12 Plus nutzt HTC nicht nicht nur für Selfies mit Unschärfeeffekt, sondern auch zum Entsperren des Smartphones über eine Gesichtserkennung. Durch die zwei Kameralinsen soll "Face Unlock" sich schwerer als bei Kameras mit nur einer Linse austricksen lassen. Wem das nicht sicher genug ist, kann

die Gesichtserkennung deaktivieren und das Smartphones stattdessen mit dem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite entsperren.

Zwei Lautsprecher mit unterschiedlichen Aufgaben

Beim Sound hat das HTC U12 Plus ebenfalls das Potenzial, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Das Smartphone verfügt über zwei Lautsprecher, die sich standardmäßig die Höhen (oberer Telefonlautsprecher) und Tiefen (unterer Lautsprecher) aufteilen. Im Theater- oder Kino-Modus für Videos im Querformat sind sie dagegen ausgeglichen. Im Musikmodus trennen sich die Kanäle. Das klang bei einer kurzen Demonstration schon deutlich besser als bei vielen anderen Smartphones.

Ebenfalls schon beim Vorgänger haben sich die beiliegenden Kopfhörer bewährt. Mit USonic vermessen sie euer Ohr per Ultraschall und passen den Sound automatisch an. Das klang dann beim Vorgänger wirklich deutlich besser. Zudem verfügen sie über eine automatische Geräuschunterdrückung, die für In-Ear-Kopfhörer schon eine Besonderheit ist – und bei beiliegenden Kopfhörern eine extreme Seltenheit.

Ein großes Display ohne Notch

Das Display vom HTC U12 Plus ist mit sechs Zoll sehr groß und durch das 18:9-Seitenverhältnis in die Länge gezogen. Auf die als Notch bekannt gewordene Aussparung für die Frontkamera verzichtet HTC allerdings. Stattdessen ist der Rahmen unten und oben etwas breiter – an den Seiten dafür umso dünner. Die Bedienung erfolgt aber trotzdem über Onscreen-Tasten, die man teilweise durch Edge Sense 2 ersetzen kann, wenn man die Drück-Gesten in den Einstellungen entsprechend konfiguriert. Die Auflösung des LCD-Panels ist mit 2880 x 1440 Pixeln hochauflösend und sorgt für ein scharfes Bild. Zwar ist kein OLED-Panel verbaut, aber auch Super LCD 6 sorgt für kräftige Farben, stabile Blickwinkel und eine hohe Helligkeit.

Technisch sollte das HTC U12 Plus nicht nur für den Alltag, sondern auch für rechenintensive Aufgaben gut gerüstet sein. In ihm steckt mit dem Snapdragon 845 der momentan leistungsfähigste Chipsatz von Qualcomm. Ihm stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Den 64 Gigabyte großen internen Speicher kann man mit einer microSD-Karte erweitern. Als Betriebssystem ist das U12 Plus mit Android 8.0 Oreo gut ausgestattet, kann aber zum Start nicht die ganz aktuelle Version 8.1 bieten. Über Googles Betriebssystem legt HTC seine vergleichsweise aufgeräumte Benutzeroberfläche Sense und hat angekündigt, dass auch Android P für das Smartphone kommen wird.

Der Akku des U12 Plus verfügt über eine Kapazität von 3500 mAh und soll HTC zufolge ähnlich lange durchhalten wie der im U11 oder U11 Plus. Sprich: Man kommt mit einer Ladung in der Regel gut über den Tag. Aufgeladen wird die Batterie über den USB-C-Anschluss. Das geht dank der Unterstützung verschiedener Schnellladetechnologien in der Regel auch recht fix. Mit dem beiliegenden Netzteil und QuickCharge 3.0 soll der Akku in 35 Minuten zur Hälfte geladen sein.

Preis und Verfügbarkeit

Das HTC U12 Plus soll ab Mitte Juni in Deutschland erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro. Zur Auswahl stehen dann die drei Farbvarianten "Translucent Blue", "Titanium Black" und "Flame Red".

Vorläufiges Fazit

Mit dem HTC U12 Plus setzt der Hersteller aus Taiwan weiterhin auf die Alleinstellungsmerkmale, die er mit dem U11 eingeführt und die bisher kaum ein anderer Hersteller übernommen hat. Für das aktuelle Top-Modell wurden Edge Sense und BoomSound gut weiterentwickelt. Es erwarten euch sehr gute Hardware, eine hervorragende Verarbeitung und ordentliche Software für einen Preis, der nicht niedrig ist, aber vergleichsweise niedrig ausfällt. Die Dualkameras erhalten eine Top-Note, müssen sich aber noch im Alltag und unserem ausführlichen Test beweisen.