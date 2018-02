Nokia 7 Plus im Test: das Hands-on

HMD Globals Nokia-Smartphones überzeugen mit viel Leistung zum günstigen Preis. Ist das auch beim Nokia 7 Plus der Fall? Eine erste Einschätzung.

Nahezu unverbasteltes Android und ausreichend Leistung zum ansprechenden Preis. Das trifft aus fast alle erhältlichen Nokia-Smartphones von HMD Global zu. Was noch fehlte, war ein Gerät im modernen Design, also möglichst dünnen Display-Rändern. Genau so ein Smartphone will Nokia-Bauer HMD Mobile mit dem Nokia 7 Plus jetzt nachliefern. Das gelingt allerdings nicht so ganz.

Wie ist der erste Eindruck vom Nokia 7 Plus?

Das sechs Zoll große Display des Smartphones ist zwar in die Länge gezogen, bietet also ein Seitenverhältnis von 2:1. Obwohl der Fingerabdrucksensor wohl aus Platzgründen auf der Rückseite sitzt: Wirklich dünn sind die Ränder ums Display nicht. Von vorne erinnert es daher ein wenig ans Google Pixel 2 XL. Dafür stimmt die restliche Verarbeitung. Der Rahmen ist aus Metall, die Rückseite aus Kunststoff. Das klingt nicht nach der perfekten Kombination, fühlte sich bei der Präsentation aber durchaus hochwertig an. Da knarzte nichts, da gab es keine scharfen Kanten. Was fehlt, ist der Wasserschutz. Denn wasserdicht ist das Nokia 7 Plus nicht.

Das Nokia 7 Plus von hinten (© 2018 CURVED)

Im Inneren verbaut der Hersteller nicht die stärkste verfügbare Hardware. Der „Snapdragon 660“-Prozessor, der im Nokia 7 Plus taktet, sorgte am Präsentationsstand aber für fixe Bedienung. Auch wenn das Nokia 7 Plus keine Bestwerte in Leistungstests abräumen wird, sollte das Smartphone alle alltäglichen Aufgaben flott erledigen können. Auch Spiele sollten mit dem Nokia 7 Plus kein Problem sein. Inhalte auf dem Bildschirm sahen dank der „Full-HD+“-Auflösung (2160 x 1080 Pixel) vor Ort ansprechend und scharf aus.

Was gibt es noch Neues?

Bilder schießt ihr beim Nokia 7 Plus mit einer Dualkamera, die unter anderem einen verlustfreien Zoom bietet und sowohl in besonders dunklen als auch hellen Umgebungen überzeugen soll. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Bilder und Videos mit der Kamera auf der Rückseite und der Frontkamera gleichzeitig aufzunehmen. Dieses „Bothie“ genannte Format hatte HMD Global mit dem Nokia 8 eingeführt.

Wie bei allen Nokia-Geräten legt der Hersteller auch beim Nokia 7 Plus wert auf Sicherheit. Deswegen ist nicht nur die aktuelle Android-Version 8.0 Oreo vorinstalliert, das Smartphone wir auch regelmäßig Sicherheits-Updates erhalten. Als Bonus bleibt das Android auf dem Nokia 7 Plus nahezu unangetastet. So sind auch schnelle Updates des Betriebssystems gewährleistetet.

Vorläufiges Fazit

399 Euro soll das Nokia 7 Plus beim Marktstart im April 2018 kosten. Das ist überraschend teuer. Denn ein modernes Design im hochwertigen Gebäuse in Verbindung mit genügend Leistung gibt es zum Beispiel beim Huawei P Smart bereits für 230 Euro. Heißt: Für Sicherheitsupdates und die Chance, schneller an ein neues Android-Update zukommen, zahlt ihr einen Aufpreis. Ob das Nokia 7 Plus diesen rechtfertigt, finden wir im Test für euch heraus.