Samsung Galaxy S21 5G im kurzen Test: Kurz nach der Präsentation von Samsung hat uns die S21-Reihe in der CURVED-Redaktion erreicht. Ich habe mir das Galaxy S21 genauer angesehen. Meinen Ersteindruck erfahrt ihr in diesem Hands-On.

Hinweis: In diesem Artikel bekommt ihr einen ersten Eindruck nach wenigen Tagen Nutzung des Galaxy S21. Einen ausführlichen Testbericht inklusive Fazit erwartet euch in Kürze.

Unboxing: Die Sache mit dem Netzteil

Meiner Manteltasche gefällt das: Das Galaxy S21 mitsamt Verpackung konnte ich einfach so in die Jacke stecken. Grund dafür: Der Karton fällt deutlich flacher aus. Samsung folgt nun dem Beispiel von Apple und liefert auch die eigenen Smartphones ohne Netzteil aus. Die Platzersparnis macht sich dann eben in einem kleinen Karton bemerkbar. Insgesamt ist der Inhalt also ziemlich überschaubar: Garantiehinweise, Kurzanleitung, USB-C-Kabel, SIM-Tool und natürlich das Handy selbst.

Wer genügend (leistungsfähige) Netzteile hat, den stört das nicht. Habt ihr aber etwa nur schwächere Vertreter, müsst ihr euch noch eines anschaffen. Mein 10-Watt-Netzteil hat etwas weniger als zwei Stunden für eine Ladung benötigt. Das teste ich die Tage aber noch einmal mit anderen Ladegeräten.

Das steckt in der Box der neuen Galaxy-Smartphones (Bild: Galaxy S21 Ultra) (© 2021 CURVED)

Design: "Das passt nicht zum Rest"

Optisch setzt das Galaxy S21 5G ein Highlight: Die Kamera-Aussparung steht zwar etwas aus dem Gehäuse hervor, dafür geht diese auch nahtlos in den Metallrahmen über. Wie ich finde eine sehr schöne Lösung, die aktuell durchaus einzigartig ist. Außerdem fällt mir direkt die Rückseite ins Auge, die mich in einem matten Rosa anleuchtet. Von meiner Lieblingsfarbe ist das Testmodell zwar weit entfernt, schick sieht das Ganze dennoch aus.

Damit endet aber auch schon mein Aha-Erlebnis: Das Galaxy S21 wandelt auf dem Pfad des Galaxy Note 20 und des Galaxy S20 FE. Die Rückseite des (Premium-)Smartphones besteht aus Plastik. Wer meinen Test zur S20 Fan Edition gelesen hat, kennt meine Meinung hierzu bereits: Kunststoff hat bei einem Premium-Gerät nichts auf der Rückseite verloren. Besonders, wenn das Plastik ein wenig eindrückbar ist, macht das eher einen billigen Eindruck.

Die Rückseite des Galaxy S21 sieht schick aus. Aber es ist Plastik. Bei einem Premium-Smartphone. Punkt (© 2021 CURVED)

Ob nur ich das so sehe? Ich habe das Galaxy S21 einer Person in die Hand gedrückt, die sich so gut wie gar nicht mit Smartphones auskennt. Genannt habe ich nur den Preis des Handys (ab 849 Euro erhältlich). Nach genauerer Begutachtung lieferte mir diese Person einen Satz, der passender nicht sein könnte: "Die Rückseite passt nicht zum Rest".

Ich stehe hiermit also nicht alleine da: Bei einem Premium-Modell wirkt der Plastik-Rücken einfach deplatziert und es bleibt die Frage, wieso sich Samsung hier nicht an der Konkurrenz orientiert, die durch die Bank hindurch hochwertiges Glas statt Kunststoff in der Premium-Klasse verwenden.

Haptik im Test: Der Vorteil von Plastik

Bei der Haptik sieht die Sache mit dem Plastik wieder etwas anders aus. Kunststoff ist deutlich griffiger als eine Glasrückseite. So liegt das Galaxy S21 sehr gut und sicher in der Hand. Da mag ich von dem Material an sich halten was ich will, diesen Punkt muss ich Samsung geben.

Auch der Metallrahmen ist griffig und meine Hand rutscht selbst an dieser Stelle nicht weg. Hinzu kommt, dass das Galaxy S21 das kleinste Smartphone der Reihe ist und auch deshalb so griffig ist. Ich kann es einfach deutlich besser halten als größere Smartphones. Neu ist das aber nicht: Im Vergleich zum Galaxy S20 hat sich in Sachen Größe fast gar nichts getan.

Der Metallrahmen und der Kunststoff-Rücken sorgen für viel Grip (© 2021 CURVED)

Einzig die Gewichtsverteilung irritiert mich noch ein bisschen. Es fühlt sich so an, als wäre die obere Hälfte des Handys deutlich schwerer, was meine Finger etwas aus dem Gleichgewicht bringt, wenn ich das Galaxy S21 zum Test schwungvoll aus der Tasche ziehe. Außerdem erschwert mir die Verteilung die Bedienung mit einer Hand, ohne dass mir das Handy aus den Fingern gleitet. Das beobachte ich im Test aber noch einmal genauer.

Display: Ladys and Gentlemen, das ist Samsung

Keine große Überraschung liefert mir das Display. Samsung ist für hervorragende OLED-Screens bekannt. Und das merkt man auch beim Galaxy S21. Knackige Farben, ein guter Kontrast und ein scharfes Bild: So kennt man Samsung. Dazu sei aber erwähnt, dass das S21 nur noch Full-HD-Plus als maximale Auflösung unterstützt. WQHD wie beim Vorgänger gibt's nicht. Aber das ist an sich kein Problem. Bei einer Displaydiagonalen von 6,2 Zoll fällt der Unterschied mit Blick auf die Bildschärfe so gering aus, dass ich ihn eigentlich nicht ausmachen kann.

Das OLED-Display macht einen guten Eindruck (© 2021 CURVED)

Allerdings verzichtet Samsung auf einen kurvigen Screen. Das S21 ist flach. Schade (© 2021 CURVED)





Zu erwähnen ist sonst noch, dass es einen adaptiven 120-Hz-Modus gibt. Das bedeutet: In Anwendungen, beziehungsweise wo möglich, arbeitet das Smartphone mit einer höheren Bildwiederholrate. Das sorgt für eine flüssigere Darstellung oder ein weicheres Scrollen. Davon profitiert ihr zum Beispiel in Games, aber auch beim Surfen mit dem Browser. Blöd nur, dass ich mich bereits an den Effekt gewöhnt habe und den Vorteil nicht mehr so stark wahrnehme, wie es damals noch beim Xiaomi Mi 10 und Galaxy Note 20 Ultra der Fall war.

Der 120-Hz-Modus ist letztendlich ein schönes Feature, auf das ich allerdings auch verzichten könnte. Bei meinem privaten iPhone 12 mini etwa läuft das System selbst so schön ruckelfrei, dass die Erfahrung für mich schon ähnlich wirkt. Übrigens: Wieso ich mein Galaxy S10 gegen ein Apple-Handy eingetauscht habe, erfahrt ihr hier.

Für mich sehr schade: Samsung hat den kurvigen Screen beim Basismodell des S21 abgeschafft. Der Bildschirm wölbt sich also nicht mehr wie beim Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy S9 und Galaxy S8 um die Seiten. Wer diesen Look haben will, muss schon zum Ultra-Modell greifen.

Leistung und Akku

Das Galaxy S20 FE aus dem Jahr 2020 war in Deutschland ein Exot und wird es vorerst wohl auch bleiben, wie uns das S21 nun zeigt. In der Fan Edition werkelt nämlich ein Snapdragon-Prozessor, während der Hersteller seine Top-Modelle sonst nur mit dem hauseigenen Exynos-Antrieb im europäischen Markt veröffentlicht. Das gilt auch für alle drei Modelle des Galaxy S21.

Klar ist: Der neue Exynos ist superschnell und lässt in Sachen Performance keinen Grund zum Meckern. Wie flott der Antrieb wirklich ist, klären wir aber noch im Test via Benchmark.

Egal ob S21, S21+ oder S21 Ultra: Alle neuen Samsung-Flaggschiffe nutzen den Exynos 2100 (© 2021 CURVED)

Was ich mich allerdings frage ist, ob der Exynos in Sachen Energieeffizienz mit seinem Snapdragon-Konkurrenten mithalten kann. Beim Vorgänger war das nicht der Fall. Zumindest mein Ersteindruck ist, dass sich beim Galaxy S21 im Vergleich zum Galaxy S20 kaum etwas bei der Akkulaufzeit getan hat. Sicher kann ich das aber noch nicht sagen.

Kamera: Dreifach Zoom für den Ruhm?

Wir wissen bereits: Die Kamera sieht schick aus. Doch tun das auch die Fotos, die ihr mit dem Modul knipst? Erste Antwort: Sieht so aus. An Bord sind drei Linsen. Neben der Hauptkamera (Weitwinkel) und dem Ultraweitwinkel ist ein gleich dreifacher optischer Zoom verbaut.

Die Dreifach-Kamera setzt sich aus Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Dreifach-Zoom zusammen (© 2021 CURVED)

Besonders dieser Zoom könnte dem Galaxy S21 zum Ruhm verhelfen. Viele Hersteller setzen nämlich nur auf einen zweifachen Zoom. Der ist aber so nah an der Weitwinkel-Optik dran, dass man dafür bei den heutigen Smartphone-Kameras auch auf einen digitalen Zoom zurückgreifen kann, ohne viel Bildqualität zu verlieren. Hier ist der dreifache Zoom schon ein größerer Vorteil. Denn spätestens eine dreifache digitale Vergrößerung macht gar keinen Spaß mehr und sorgt für den Verlust vieler Details. Vielleicht setzt Samsung mit der Zoom-Linse also einen neuen Trend. Sinnvoll ist diese Stufe in jedem Fall.

In der Kamera-App selbst fühle ich mich gleich zuhause: Hier hat sich im Vergleich zu meinem alten Galaxy S10 so gut wie nichts geändert. Das gilt aber leider auch für die Foto-Features. Hier ist Samsung im Vergleich zu Xiaomi geradezu konservativ. Das ändert aber nichts daran, dass die Bildqualität stimmt.

Ein Bild mit heller Zimmerbeleuchtung (© 2021 CURVED)

Ohne Licht. Es war sehr dunkel. Interessiert den Nachtmodus aber nicht (© 2021 CURVED)

Der Nachtmodus. Wow: Selbst die Werbesäule im Bild ist nicht überbebelihtet (© 2021 CURVED)

Und das Ganze noch einmal mit dreifach-Zoom. Weniger Details, doch sehr gutes Ergebnis mit Nachtmodus (© 2021 CURVED)

Auch dieser Buddha freut sich über den dreifach-Zoom (© 2021 CURVED)

















Zumindest mein Ersteindruck ist, dass die Fotos leuchtende Farben und viele Details mitbringen. Das gilt insbesondere für den Nachtmodus, der mein iPhone 12 mini in Sachen Helligkeit und Detailreichtum übertrifft. Gerade bei sehr hellen Objekten sorgt Samsung dafür, dass diese trotz Langzeitbelichtung nicht überstrahlen. Ich freue mich darauf, weitere Fotos mit dem S21 zu schießen.

Wertungs-Tendenz: Lohnt sich das Galaxy S21?

Gehört ihr zu den Menschen, die damals noch vom iPhone 5s auf das iPhone SE umgestiegen sind? Ihr habt damals bei Apple quasi das gleiche Smartphone bekommen. Nur eben mit mehr Leistung, Speicher und besserer Kamera. Ungefähr so fühlt sich das Galaxy S21 für mich an. Abgesehen von dem neuen Kamera-Design. Allerdings sind auch ein paar Downgrades mit dabei: WQHD? Gestrichen. Kurviger Bildschirm? Gestrichen. Glasrückseite? Gestrichen.

Das Galaxy S21 (Bild) kommt ohne Kopfhöreranschluss. Das war aber schon beim S20 so (© 2021 CURVED)

Gut, dafür bringt das Galaxy S21 5G mit und kostet dennoch in etwa so viel wie das Galaxy S20 mit 4G zum Marktstart. Die gestrichenen Features hinterlassen bei mir allerdings einen negativen Beigeschmack. Zusätzlich wirkt das Handy auf mich fast schon langweilig. Wer wie ich schon die Samsung-Flaggschiffe aus 2020 in der Hand hatte, könnte schnell feststellen, dass sich das S21 in der Bedienung einfach genauso anfühlt. Speziell dieser Punkt muss aber nicht unbedingt negativ sein.

Noch kann sich mein ernüchternder Eindruck aber ändern. In den nächsten Tagen werde ich das Galaxy S21 ausführlich nutzen. In Kürze findet ihr hier dann den kompletten Test inklusive Fazit.