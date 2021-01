Samsung Galaxy S21+ im Test: Unsere ersten Eindrücke im Hands-on

Das Samsung Galaxy S21+ im Hands-on – und demnächst im Test: Ist es den happigen Aufpreis gegenüber dem Standardmodell wert? In die Waagschale wirft es unter anderen ein Riesen-Display und ein hochwertigeres Gehäuse.

Anm. d. Red.: Das Galaxy S21+ durchläuft derzeit unseren Test. In diesem Hands-on schildern wir euch vorab unsere ersten Eindrücke.

Zwischen dem Standard- und dem Ultra-Modell hat Samsung das Galaxy S21+ positioniert. Die goldene Mitte also? Nur preislich, denn mit dem S21 hat es deutlich mehr gemein als mit dem S21 Ultra. Offiziell heißt unser Test-Gerät übrigens Galaxy S21+ 5G – da es wie alle neuen Modelle der Reihe den schnellen Mobilfunkstandard unterstützt.

Galaxy S21: Samsung geht runter mit dem Preis

Das Galaxy S21+ 5G ist mit einem Preis ab 1049 Euro 50 Euro günstiger als der direkte Vorgänger zu dessen Release. Eine Version ohne 5G gibt es dieses Jahr allerdings nicht – und damit auch kein Plus-Modell unter 1000 Euro. Bemerkenswert ist zudem, dass sich der Preisunterschied zum Standardmodell gegenüber 2020 verdoppelt hat: von 100 Euro auf 200 Euro. Grund dafür ist, dass der Hersteller das kleinere S21 erstaunlich günstig anbietet – dafür dort aber auch ein paar Features mehr gestrichen hat als beim Galaxy S21+.

Design: Liebe auf den zweiten Blick?

Als langjähriger iPhone-Nutzer bin ich im ersten Moment meist etwas ernüchtert, wenn ich ein Android-Flaggschiff in die Hand bekomme. Die hervorragende Haptik, die Apples Geräte auszeichnet, ist im Android-Bereich nur selten zu finden. Vor dem Test des Samsung Galaxy S21(+) war ich guter Dinge: Die offiziellen Pressebilder haben meinen Geschmack gut getroffen. Und: Das Test-Gerät erreichte mich erfreulicherweise genau in der von mir bevorzugten Farbvariante.

Schick, oder? Das Samsung Galaxy S21+ in "Phantom Violet" (© 2021 CURVED)

Meint Interesse geweckt hat die Ausführung in "Phantom Violet" unter anderem aufgrund des farblichen Kontrastes zwischen Kamera-Modul und Gehäuse. Das sieht tatsächlich ganz schick aus, zumal Samsung anders als beim Standardmodell eine Glasrückseite verbaut. Auch die Entscheidung das Kamera-Modul als Design-Element einzusetzen, ist meiner Meinung nach aufgegangen.

Doch vom Hocker gehauen hat mich das Galaxy S21+ direkt nach dem Auspacken nicht. Das liegt an dem Alu-Rahmen, der nicht so hochwertig wirkt wie der Edelstahlrahmen des iPhone 12 Pro (Max). Das fällt mir zum einen deshalb auf, weil ich privat oft mit Apple-Handys hantiere. Zum anderen aber auch, weil der Rahmen in einer anderen Farbe gehalten ist als das restliche Gehäuse und sich so deutlich davon abhebt.

Das Samsung Galaxy S21+ hat einen Alu-Rahmen (© 2021 CURVED)

Aber: Wenn ihr von einem anderen Gerät kommt als von einem über 1000 Euro teuren iPhone wird euch dieses Detail vermutlich weder stören noch auffallen.

Auch auf der Vorderseite hat sich im Vergleich zum Galaxy S20+ etwas verändert. Das AMOLED-Display hat seine Kurven verloren und schmiegt sich nun nicht mehr um die Kanten. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, daran scheiden sich die Geister. Manch einer wünscht sich den gebogenen Bildschirm zurück, der in der Galaxy-S-Reihe lange Zeit üblich war. Ich für meinen Teil begrüße den Wechsel auf ein Flat Display aus praktischen Gründen.

Display: 120 Hz, aber ...

Die verschwundenen Rundungen sind nicht der einzige Unterschied zum OLED-Display des Vorgängermodells: Kurioserweise hat Samsung die Auflösung gegenüber dem S20+ reduziert – von 3200 x 1440 auf 2400 x 1080 Pixel. Das mag sich beim Standardmodell kaum bemerkbar machen. Beim riesigen 6,7-Zoll-Display des S21+ fällt der Schärfe-Unterschied dann doch auf. In Zahlen ausgedrückt: Die Punktdichte fällt von 525 ppi auf 394 ppi – von einem Premium-Gerät für rund 1000 Euro darf man ein schärferes Bild erwarten.

Das Display des Galaxy S21+: Groß, randlos, aber nicht so scharf wie beim S20+ (© 2021 CURVED)

Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich um einen unscharfen oder gar schlechten Bildschirm handelt. Farbdarstellung, Kontrast und Schwarzwerte befinden sich auf Top-Niveau – wie wir das von Samsungs OLED-Display gewohnt sind. Und auch die hohe Bildwiederholrate macht Freude: Das 120-Hz-Display sorgt für geschmeidige Animationen beim Scrollen auf Webseiten und in der Navigation. Dabei passt sich die Bildwiederholrate dynamisch den Anforderungen an: Nur wenn es nötig ist, stehen die vollen 120 Hz bereit. Das verringert den Energiebedarf und verlängert die Akkulaufzeit.

Galaxy S21+: Die Kamera im ersten Test

Auch wenn das neu gestaltete Kamera-Modul etwas anderes vermuten lässt: Die Triple-Kamera des Samsung Galaxy S21+ ist nicht so neu, wie sie aussieht. Samsung stellt euch für Fotos beziehungsweise Videos folgende Linsen zur Verfügung:

12 MP Hauptobjektiv

12 MP Ultraweitwinkel

64 MP Tele

10 MP Frontkamera

Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder: Das S20+ bietet fast das gleiche Setup – und hat dem neuen Modell sogar einen Tiefensensor voraus. Beibehalten hat der Hersteller das Tele-Objektiv, das keinen echten optischen Zoom bietet. Stattdessen erfolgt die Vergrößerung weitgehend digital via Cropping. Durch die enorm hohe Auflösung macht sich der Unterschied zu einem optischen Zoom aber kaum bemerkbar. Mit dabei ist zudem der sogenannte Space Zoom, der eine bis zu 30-fache Vergrößerung ermöglicht.

Nicht so neu, wie sie aussieht: die Triple-Kamera des Galaxy S21+ (© 2021 CURVED)

Dass Samsung dem Galaxy S21+ keine komplett neue Kamera spendiert hat, ist ein wenig schade, aber kein Beinbruch. Schließlich hat sich das aus dem S20 bekannte Setup bewährt – nach einigen Anlaufschwierigkeiten zu Beginn, die mittlerweile durch Software-Updates adressiert sind.

Wie gut die Kamera des Samsung Galaxy S21+ ist, werde ich in aller Ruhe testen. Der erste Eindruck fällt aber positiv aus. Meine ersten Schnappschüsse im Porträt- und Nachtmodus sind ganz gut gelungen, wie ich finde. Und auch die Selfies mit der 10-MP-Frontkamera können sich sehen lassen. Genaueres zur Foto-Qualität lest ihr dann im ausführlichen Test.

Leistung: Der Exynos 2100 hat alles im Griff

Hier gibt es auf den ersten Blick keine Überraschungen. Das Smartphone läuft in jeder Situation absolut flüssig. Selbst grafisch anspruchsvolle Spiele wie "PUBG Mobile" oder "Ashpalt 9: Legends" stellen das Galaxy S21+ im Test vor keinerlei Probleme. Das gilt erst recht für alltägliche Anwendungsszenarien wie etwa das Surfen im Internet oder das Navigieren durch die Benutzeroberfläche One UI 3.1. All das flutscht richtig gut – auch dank des 120-Hz-Displays.

Ähnliches kann auch bereits der Vorgänger von sich behaupten. Aber: Der im Galaxy S21+ verbaute Exynos 2100 soll für einen ordentlichen Energiemanagement- und Leistungsschub sorgen – und sogar dem Qualcomm Snapdragon 888 überlegen sein. Im vollständigen Test zum Galaxy S21+ werden wir entsprechende Benchmarks nachliefern. So viel sei aber schon gesagt: Mehr Leistung braucht niemand. Mehr Akkulaufzeit ist dafür umso besser.

Großer Akku, lange Laufzeit?

Nicht nur das Display des Galaxy S21+ ist größer als beim Standardmodell. Auch der Akku hat mehr zu bieten. Genauer gesagt eine stattliche Kapazität von 4800 mAh. Das ist nicht gleichbedeutend mit einer guten Akku-Laufzeit, aber schon mal eine gute Voraussetzung dafür. Hoffnung machen außerdem die adaptive Bildwiederholrate, der effizient arbeitende Exynos-2100-Chipsatz und Android 11, das unter der Benutzeroberfläche One UI liegt. Ich bin gespannt wie ausdauernd sich das Samsung Galaxy S21+ im Test zeigen wird. Bislang gibt es keinen Anlass zur Kritik.

Die Glasrückseite erleichtert kabelloses Aufladen (© 2021 CURVED)

Aufladen lässt sich das Smartphone wie alle Modelle der Reihe mit maximal 25 Watt. Das geht ziemlich flott, allerdings benötigt ihr dafür ein separat erhältliches Schnellladegerät. Kabelloses Aufladen ist mit bis zu 15 Watt möglich. Darüber hinaus kann das S21+ via Wireless Power Share andere Geräte aufladen – zum Beispiel eine Galaxy Watch oder kabellose In-Ears.

Galaxy S21+: Erstes Fazit nach dem Hands-on

Für ein endgültiges Test-Urteil verweilt das Galaxy S21+ noch nicht lange genug bei mir. Mein erster Eindruck fällt zwiespältig aus. Direkt nach dem Auspacken war ich wenig beeindruckt, denn vom Design hatte ich mir noch etwas mehr versprochen. Einmal eingeschaltet, weiß das Smartphone durchaus zu gefallen. Allerdings halten sich die Fortschritte gegenüber dem Vorgänger in Grenzen. In manchen Bereichen bekommt ihr sogar weniger geboten als beim S20+. Dafür ist das Galaxy S21+ aber auch günstiger erhältlich als der Vorgänger zum Release. Wie all das zu bewerten ist, erfahrt in dann bald in unserem ausführlichen Test zum Samsung Galaxy S21+.