Android 14: Diese Handys bekommen das Update – ist eures dabei?

Wir geben euch einen Überblick darüber, welche Smartphones Android 14 erhalten. Falls ihr euer Gerät hier vermisst, schaut einfach später noch mal rein. Bis zum Release dürften noch einige weitere Modelle hinzukommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Smartphone-Hersteller Android 14 nur vereinzelt explizit für bestimmte Modelle bestätigt. Unter anderem anhand von ausgesprochenen Update-Garantien lässt sich für bestimme Handys dennoch bereits voraussagen, ob eine Aktualisierung ansteht. Auch wenn wir momentan nicht garantieren können, dass alle Geräte in unser Übersicht Android 14 tatsächlich bekommen, ist es in den meisten Fällen sehr wahrscheinlich.

Inhaltsverzeichnis

Wann ist der Android-14-Release?

Die erste Preview von Android 14 hat Google bereits am 8. Februar 2023 veröffentlicht, gefolgt von einer zweiten einen Monat später. Im April und im Mai zur Google I/O erschienen dann zwei Betas. Der Release der stabilen Version wird aller Voraussicht nach im Oktober 2023 erfolgen – zunächst für Googles Pixel-Handys. In den Wochen und Monaten darauf sollte das Update dann nach und nach Android-Smartphones anderer Hersteller erreichen. Wann das im Einzelfall genau passiert, dürften die meisten Hersteller erst nach dem Launch von Android 14 mitteilen.

Google Pixel-Handys: Android 14 zum Launch

Als Entwickler des mobilen Betriebssystems stattet Google seine Smartphones traditionell besonders früh und langfristig mit Android-Updates aus. Auch die Kommunikation dazu ist angenehm transparent, sodass ihr euch sicher sein könnt, dass Android 14 für folgende Modelle erscheint – höchstwahrscheinlich unmittelbar nach dem Launch:

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel Fold

Außer für das Pixel 7a und das noch unveröffentlichte Pixel Fold gibt es für alle genannten Geräte bereits die Beta von Android 14. Mehr darüber erfahrt ihr auf Googles offizieller Seite dazu.

Welche Samsung-Handys Android 14 bekommen

Auch Samsung gehört zu den vorbildlichsten Herstellern, was Android-Updates anbelangt. Ausgewählte Modelle bekommen die Aktualisierungen über einen Zeitraum von vier Jahren. Unter anderem diese Samsung-Smartphones sollten Android 14 erhalten:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52s

Galaxy A52

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy Xcover 6 Pro

Xiaomi: Android 14 als Beta schon im Umlauf

Für drei Xiaomi-Smartphones gibt es Android 14 bereits als Beta-Version: Wer ein Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro oder Xiaomi 12T besitzt, kann sich hier für den Testzeitraum registrieren. Im Xiaomi Security Center findet ihr außerdem eine Liste von Modellen, für die der Hersteller das Update offiziell in Aussicht gestellt hat. Für folgende Xiaomi-Handys ist Android 14 entweder bestätigt oder durch ein Update-Versprechen garantiert:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

Xiaomi Redmi 12 C

Xiaomi Poco C55

Xiaomi Poco M4 5G

Welche OnePlus-Handys bekommen Android 14?

Mit dem OnePlus 11 nimmt das aktuelle Flaggschiff des Herstellers am Android-14-Beta-Programm teil und bekommt demnach auch die stabile Version. Aufgrund von Update-Garantien erhalten außerdem diverse weitere OnePlus-Smartphones das Update:

Oneplus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Nothing Phone (1): Android 14 lässt sich schon testen

Da das Nothing Phone (1) am Android-14-Beta-Programm teilnimmt, ist auch das Update auf die stabile Version sicher. Wer die Beta ausprobieren möchte, kann sich hier anmelden. Andere Handys hat der Hersteller zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Programm, sodass die Update-Übersicht sich auf ein Modell beschränkt:

Nothing Phone (1)

Oppo: Android 14 für die Top-Modelle

In Deutschland ist es zuletzt sehr still geworden um Oppo, die Verfügbarkeit von Android 14 sollte das aber nicht einschränken. Am Beta-Programm nimmt momentan zwar nur das faltbare Smartphone Oppo Find N2 Flip teil. Den Update-Garantien des Herstellers zufolge ist es aber nicht das einzige Modell, das die stabile Version erhält:

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Welche Sony-Smartphones erhalten Android 14?

Auch Sony hat für ausgewählte Modelle ein Update-Versprechen gegeben. Dementsprechend dürfen sich Besitzer folgender Smartphones auf Android 14 freuen:

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 V

Sony Xperia 10 IV

Nokia: Diese Handys haben Android 14 sicher

Nokia hat ebenfalls für diverse Modelle Updates garantiert. Android 14 erscheint demzufolge mindestens für diese Nokia-Handys:

Nokia G60

Nokia X30

Nokia X20

Nokia X10

Nokia XR20

Fairphone 4 soll Android 14 bekommen

Auf einer offiziellen Supportseite informiert Fairphone über seine Update-Pläne. Geplant ist die Aktualisierung auf Android 14 demnach nur für das Fairphone 4. Eine Garantie könne man dafür aber nicht aussprechen.

Fairphone 4

Kein Android 14 für Huawei

Da Huawei nach wie vor vom US-Handelsbann betroffen ist, wird wohl kein Smartphone des Herstellers Android 14 erhalten.

Honor: Android 14 für die Pro-Modelle

Die einstige Huawei-Tochter steht mittlerweile auf eigenen Beinen und darf dadurch Android 14 auf seinen Smartphones installieren. Unter anderem auf dem Honor Magic 4 Pro, für das der Hersteller zwei Jahre lang große Android-Updates in Aussicht gestellt hat. Auch der Nachfolger sollte die Aktualisierung erhalten.

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 4 Pro

Motorola: Android 14 für Edge-Modelle

Mit Sicherheit Android 14 bekommen wird das Motorola Edge 40 Pro. Denn für das 2023 erschienene Flaggschiff hat der Hersteller drei neue Android-Versionen garantiert. Dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Die besten Chancen haben folgende Modelle:

Motorola Edge 40

Motorola Edge40 Pro

Motorola Edge30 Ultra

Motorola Edge30 Neo

Motorola Edge30 Fusion

Realme: GT2 Pro bekommt das neue Android

Für das Realme GT2 Pro steht Android 14 als Beta bereits zur Verfügung, derzeit allerdings offenbar nicht in Deutschland. Immerhin sollte die stabile Version für das Gerät damit aber sicher sein. Die besten Aussichten haben folgende Modelle, vermutlich erscheint das Update aber auch für weitere Realme-Smartphones:

Realme GT2 Pro

Realme GT2

Realme 9

Vivo: Android-14-Beta für zwei Geräte

Der Hersteller stellt aktuell Android-14-Betas für das X90 Pro und das iQOO 11 bereit. Die stabile Version erscheint gemäß den Update-Garantien von Vivo auch für andere Modelle:

Vivo iQOO



Vivo X90 Pro Beta



Vivo X80 Pro



Vivo X60 Pro



Vivo X Fold

