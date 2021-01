Ihr habt ein neues iPhone und wollt nun eure Daten von Android auf iOS übertragen? Apple hat dafür extra eine App entwickelt. Wie ihr "Auf iOS übertragen" am besten nutzt, um eure Daten, Fotos auf das neue iPhone zu übertragen, erklären wir euch. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr Chat-Verläufe aus WhatsApp von Android zu iOS mitnehmen könnt.



"Auf iOS übertragen": So funktioniert die Übertragung per App

Den Umzug auf das iPhone vorbereiten

Als ersten Schritt installiert ihr die App "Auf iOS übertragen" auf eurem Android-Smartphone, die ihr im Google Play Store findet. Anschließend schließt ihr im besten Fall beide Geräte an den Strom an, damit der Akku nicht mitten während der Übertragung plötzlich leer ist. Beide Smartphones müssen online sein, idealerweise per WLAN.

Wenn ihr euer neues iPhone einrichtet, hilft euch eine Assistenz durch den Prozess. Im Laufe der Einrichtung erscheint dort das Fenster "App und Daten". Dort erscheint der Punkt "Daten von Android übertragen".

"Auf iOS übertragen" starten

Öffnet jetzt auf dem Android-Gerät die App "Auf iOS übertragen" und tippe auf "Fortfahren". Anschließend bestätigt ihr die Nutzungsbedingungen durch "Akzeptieren". Im nun offenen Fenster "Code suchen" tippt ihr auf "Weiter" (oben rechts).

Code vom iPhone eingeben

Zurück auf dem iPhone tippt ihr auf den angesprochenen Punkt "Daten von Android übertragen". Bestätigt den Prozess über "Fortfahren". Anschließend erstellt euer iPhone einen zehnstelligen Code, den ihr auf dem alten Android-Gerät eingeben müsst. Danach wählt ihr auf dem Android-Gerät die Inhalte aus, die von Android auf iOS übertragen werden sollen.

Daten-Übertragung abschließen

Anschließend braucht ihr Geduld: Je nachdem, wie viele Daten übertragen werden, kann es eine ganze Weile dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist. In dieser Zeit solltet ihr beide Geräte nicht benutzen. Erst wenn das iPhone anzeigt, dass alles kopiert wurde, klickt ihr auf dem Android-Gerät auf "Fertig" und fahrt beim iPhone mit der Einrichtung fort.

Mit diesen Daten klappt der Umzug per App

Achtung: Das sind nur Daten, die mit dem Google-Konto verknüpft sind, wie beispielsweise Adressbücher, E-Mails, Lesezeichen, SMS und Fotos. Apps installiert der Umzugshelfer von Apple nicht automatisch. Er listet aber Apps, die auf eurem Android-Smartphone installiert waren und die im App Store verfügbar sind, auf und ihr könnt sie zur Installation auswählen.

Könnt ihr Apps mitnehmen?

Während des Umzugs bietet die App "Auf iOS übertragen" allerdings nur kostenlose Apps an, die auch im App Store von Apple zur Installation bereitstehen. Kostenpflichtige Apps müsst ihr noch einmal bezahlen. Aber immerhin überträgt die Umzugsapp sie in eure Wunschliste vom App Store. So geraten sie nicht in Vergessenheit. Für Apps, die es nur für Android gibt, müsst ihr euch allerdings selber einen Ersatz suchen. Aber das betrifft nur sehr wenige Anwendungen.

WhatsApp: So gelingt der Umzug von Android zu iOS

Kontakte da – dank "Auf iOS übertragen"

Leider gibt es für den WhatsApp-Umzug von Android keine einfache Lösung. Euren Account mitsamt der aktuellen Kontaktliste mitzunehmen, ist dabei weniger das Problem: Meldet euch mit der bisherigen Telefonnummer unter WhatsApp auf dem iPhone an. Nun habt ihr die Kontakte von Android auf iOS übertragen und sie sind auf dem iPhone wie gewohnt zu sehen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr das Adressbuch mitgenommen habt – wie oben beschrieben.

Chatverläufe auf das iPhone mitnehmen: Chat-Backup

Etwas schwieriger ist es mit den Chatverläufen. Um die Chats ebenfalls auf das iPhone zu übertragen, legt ihr zunächst auf dem Android-Gerät ein Chat-Backup an. Dazu öffnet ihr zunächst das Menü: Tippt im Hauptfenster rechts oben auf die drei Punkte.

Nun tippt ihr auf die Option "Einstellungen", gefolgt von "Chats". Danach müsst ihr auf "Chat-Backup" tippen und zum Schluss noch auf "Sichern". Auf diese Weise könnt ihr den aktuellen Chatverlauf speichern. Wenn ihr außerdem Bilder und Videos von Android zu iOS mitnehmen möchtet, markiert ihr den Punkt "Inklusive Videos".

"Android WhatsApp to iPhone-Transfer": Übertragung per Rechner

Im nächsten Schritt schließt ihr das alte Android-Gerät sowie das iPhone an einen Windows-Rechner an und installiert das Tool "Android WhatsApp to iPhone-Transfer". Damit könnt ihr die Backup-Datei auf das iPhone übertragen.

Als letzten Schritt installiert ihr WhatsApp auf dem iPhone und gebt während der Installation die Backup-Datei zur Wiederherstellung an. Dann sollten die Chatverläufe von Android auf dem iPhone zu sehen sein. Das direkte Synchronisieren von WhatsApp zwischen Android und iOS funktioniert bislang leider nicht.

Android auf iOS: Übertragen funktioniert nicht

Leider gibt es auch einige Daten, die ihr nicht oder teilweise nur sehr kompliziert von Android zu iOS kopieren könnt.

Das sind zum Beispiel: