Ihr sucht ein Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Die besten Smartphones unter 400 Euro zeichnen sich genau in dieser Hinsicht aus. Wir stellen euch die Geräte vor, auf die ihr euch bei der Schnäppchenjagd konzentrieren solltet.

In der Preisklasse zwischen 300 und 400 Euro warten diverse empfehlenswerte Android-Geräte auf euch. Vor allem Xiaomi hat einige der besten Smartphones unter 400 Euro im Angebot. Aber auch Samsung und Honor sind in unserer Auswahl vertreten.

Samsung Galaxy A52: Das beste Smartphone unter 400?

Mitte März 2021 hat Samsung eines der wohl besten Smartphones unter 400 Euro vorgestellt: Das ab 349 Euro erhältliche Galaxy A52 (6 GB RAM, 128 GB Speicher) ist der Nachfolger des meistverkauften Android-Handys aus dem Vorjahr – und in allen Bereichen gut aufgestellt: Zu den Highlights gehören ein 6,5 Zoll großes 90-Hz-Display ("Super AMOLED"), eine 64-MP-Quad-Kamera mit optischer Bildstabilisierung und ein nach IP67 zertifizierter Wasserschutz. Features wie diese sind für ein Smartphone dieser Preisklasse durchaus etwas Besonderes.

Das Galaxy A52 ist in vier Farben erhältlich (© 2021 Samsung )

Das Samsung Galaxy A52 beherrscht aber auch die Basics und bringt etwa einen microSD-Slot für Speicherkarten und einen 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer mit. Als Antrieb dient der Snapdragon 720G, ein solider Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm.

Die 5G-Variante des Galaxy A52 kostete zum Marktstart etwas mehr als 400 Euro: Sie bietet neben der Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards, für den ihr noch einen passenden Tarif benötigt, zwei weitere Upgrades: Die maximale Bildwiederholrate des Displays steigt auf 120 Hz und der Chipsatz (Snapdragon 750G) ist etwas leistungsstärker. Warum wir das Galaxy A52 5G dennoch erwähnen? Die Samsung-Mittelklasse ist zwar beliebt, aber erfahrungsgemäß nicht wertstabil. Die Preise des 5G-Modells dürften also rasch unter 400 Euro purzeln.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: Elegantes 5G-Smartphone

Xiaomi hat in diesem Jahr die Mi-11-Serie mit dem Top-Modell Mi 11 Ultra vorgestellt. Das Lineup umfasst aber auch ein Modell mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis: das Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Für 399 Euro zum Marktstart bekommt ihr eine ganze Menge geboten. Ein 6,55 Zoll großes Full-HD-AMOLED-Display mit 90 Hz, eine 64-MP-Dreifachkamera und einen bärenstarken Snapdragon 780G-Prozessor mit 5G-Modem, der sich etwas unter dem Top-Chipsatz (SD 888) einordnet.

Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G ist leicht und trotzdem kraftvoll (© 2021 Xiaomi )

6 GB Arbeitsspeicher runden das Paket ab. Ideal für preisbewusste Gamer, die mehr Leistung in der Mittelklasse benötigen. Dank 33-Watt-Schnellladefunktion verbringt der 4250-mAh-Akku zudem nur wenig Zeit an der Steckdose. Aber nicht nur das Innere kann überzeugen: Die leicht mattierte Glasrückseite, das ultradünne (6,8 mm) und leichte (159 g) Gehäuse machen das Mi 11 Lite 5G zu einem besonders eleganten Smartphone.

Galaxy A72: Samsung-Handy mit großem Display

Zusammen mit dem A52 hat Samsung auch dessen großen Bruder Galaxy A72 vorgestellt. Der kostete zum Marktstart noch fest über 400 Euro, ein paar Monate nach dem Start ist das Mittelklasse-Smartphone aber auch gelegentlich für knapp 400 Euro zu haben. Dieses Preis-Leistungs-Modell ähnelt dem Galaxy A52 und könnte für euch interessant sein, wenn ihr einen besonders großen Bildschirm bevorzugt.

Das Galaxy A72 gibt es teilweise im Angebot für unter 400 Euro (© 2021 Samsung )

Samsung hat den Nachfolger des beliebten Galaxy A71 noch einmal aufgerüstet. Die 64-MP-Vierfach-Kamera bietet euch jetzt neben dem Hauptobjektiv auch eine 8 MP Telefotolinse. Ultraweitwinkel- und Makrolinsen sind ebenfalls mit an Bord. Das weiterhin 6,7 Zoll große AMOLED-Display mit integriertem Fingerabdrucksensor stellt eure Inhalte mit erhöhter 90-Hz-Bildwiederholrate flüssiger dar. Der leicht für Gaming optimierte Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 720G sorgt zusammen mit 6 GB RAM für ordentliche Alltagsperformance. Ein üppiger 5000-mAh-Akku liefert mehr als genug Energie für sorgenfreies Surfen über den Tag.

Xiaomi Mi 10T 5G: Flaggschiff-Leistung und 144 Hz!

Ursprünglich war in unserer Übersicht der besten Smartphones unter 400 Euro das Mi 10T Lite zu finden. Mittlerweile sind die Preise für die Modelle der Reihe aber so weit gesunken, dass wir stattdessen sogar das noch bessere Standardmodell mit aufnehmen können: Für knapp 390 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, bietet das Xiaomi Mi 10T 5G einige echte Leckerbissen. Wie die Modellbezeichnung deutlich macht, unterstützt es etwa denn schnellen Mobilfunkstandard 5G. Darüber hinaus bekommt ihr ein riesiges 6,67-Zoll-Display mit der beeindruckenden Bildwiederholrate von 144 Hz. Allerdings handelt es sich hierbei um ein LCD und nicht um ein OLED-Display wie etwa beim Galaxy A52.

Das Xiaomi Mi 10T gibt es in Schwarz und Silber (© 2020 Xiaomi )

Dafür aber steckt ein unter der Haube ein echter Trumpf: Als Antrieb dient dem Xiaomi Mi 10T 5G ein Snapdragon 865. Dabei handelt es sich um den enorm schnellen Flaggschiff-Chipsatz aus dem Jahr 2020, der etwa auch im Xiaomi Mi 10 Pro zu finden ist. Ein weiteres gutes Argument für das Smartphone ist der riesige Akku (5000 mAh), der sich blitzschnell aufladen lässt (33 Watt). Für Fotos steht euch eine 64-MP-Triple-Kamera zur Verfügung, die etwa ein Ultraweitwinkel- und ein Makro-Objektiv beinhaltet.

Xiaomi Mi Note 10: 108 MP in der Mittelklasse

An dieser Stelle war bisher das Xiaomi Mi Note 10 Lite zu finden. Das Xiaomi-Handy ist seit seinem Release aber deutlich im Preis gesunken und deswegen mittlerweile in unserer Liste der besten Smartphones für unter 300 Euro zu finden. Seinen Platz in dieser Bestenliste nimmt nun das Standardmodell ein. Denn das Xiaomi Mi Note 10 ist inzwischen ebenfalls deutlich günstiger erhältlich. Der Hersteller verkauft das Gerät für knapp 400 Euro, bei anderen Anbietern ist es sogar zu noch niedrigeren Preisen bestellbar.

Das Xiaomi Mi Note 10 besitzt eine Top-Kamera (© 2019 CURVED )

Punkten kann das Xiaomi Mi Note 10 vor allem durch seine exzellente 108-MP-Fünffach-Kamera, die in der Preisklasse unter 400 Euro kaum Konkurrenz hat. Die restliche Ausstattung ist auf ordentlichem Mittelklasse-Niveau. Gerade Foto-Enthusiasten bekommen hier also ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

Oppo Reno 4 5G: Inzwischen richtig günstig

Auch an dieser Stelle hat sich in unserer Übersicht der besten Smartphones unter 400 Euro etwas bewegt. Ursprünglich stand hier das Oppo Reno 4Z, das nun aber bereits unter 300 Euro erhältlich ist. Dafür reicht unser Budget nun für das Standardmodell aus. Ganz recht: Das ursprünglich fast 600 Euro teure Oppo Reno 4 5G kostet bei manchen Anbietern mittlerweile weniger als 400 Euro.

Statt dem Reno 4Z (Bild) bekommt ihr jetzt sogar das Standardmodell unter 400 Euro (© 2020 CURVED )

Zum Ausstattungspaket zählen unter anderem der flotte Mittelklasse-Chip Snapdragon 765, 8 GB RAM, 128 GB Speicher und eine 48-MP-Triple-Kamera. Für Selfies steht euch eine Dual-Frontkamera zur Verfügung (32 MP + 2 MP).

Auch der Bildschirm kann sich sehen lassen. Euch erwartet ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display (FHD+), auf dem Filme und Co. richtig Spaß machen. Darunter befindet sich ein Fingerabdrucksensor, über den sich das Smartphone komfortabel entsperren lässt.

Die vielleicht größte Stärke des Oppo Reno 4 5G nennt sich SuperVOOC 2.0: So bezeichnet der Hersteller die Fast-Charging-Technologie, dank der ihr den Akku (4000 mAh) in nur 36 Minuten voll aufladet.

OnePlus Nord: 90-Hz-Display zum kleinen Preis

Richtig schick: das OnePlus Nord (© 2020 OnePlus )

Das OnePlus Nord ist dem Oppo Reno 4Z nicht unähnlich: Auch hier bekommt ihr 5G-Support und einen Display mit hoher Bildwiederholrate. Letztere beträgt zwar nur 90 Hz statt 120 Hz. Dafür besitzt das OnePlus Nord aber ein OLED-Display statt eines LCD. Heißt: Animationen sind nicht ganz so flüssig, die Farben dafür aber leuchtender und das Schwarz satter.

Stünden wir vor der Wahl, würden wir wohl dem 90-Hz-Display des OnePlus Nord den Vorzug geben. Weitere Argumente für das Smartphone sind die flexible 48-MP-Quad-Kamera, das schicke Design und ein ausdauernder Akku. Einen Haken gibt es jedoch: Die Konfiguration für 399 Euro beinhaltet nur 64 GB Speicher. Das Problem könnt ihr aber mit einem guten Cloud-Dienst und einem Tarif mit schnellem Internet und ausreichend Datenvolumen beheben.

Google Pixel 4a: Ein weiterer Anwärter auf den Kamera-Thron

Eine exzellente Kamera für wenig Geld – dafür war bereits das Pixel 3a bekannt. Nun gibt es einen Nachfolger, der einen ähnlichen Schwerpunkt setzt: Auch das Google Pixel 4a besitzt eine der besten Kameras in der Mittelklasse – zumindest, was die Foto-Qualität angeht. Das liegt weniger an der Hardware als an Googles toller Kamera-Software, die das Maximum aus der einzelnen 12-MP-Linse auf der Rückseite herausholt.

Das Google Pixel 4a hat ein schickes Punch-Hole-Display (© 2020 Google Blog )

Das Google Pixel 4a ist aber nicht nur deswegen ein toller Deal. Auch der 128 GB große interne Speicher ist für ein Smartphone, das knapp 350 Euro kostet, keine Selbstverständlichkeit. Hinzu kommt, dass Google-Smartphones Android-Updates schneller bekommen als die Geräte anderer Hersteller. Mit dem Pixel 4a bekommt ihr jede Aktualisierung als einer der Ersten.

Samsung Galaxy A80: Das perfekte Selfie-Handy

Die drehbare Kamera ist das Alleinstellungsmerkmal des Samsung Galaxy A80 (© 2019 CURVED )

Das beste Selfie-Smartphone unter 400 Euro ist das Galaxy A80. Das Handy gehört der oberen Mittelklasse an und wirft einiges in die Waagschale. Ein riesiges AMOLED-Display ist ebenso an Bord wie eine rotierbare 48-MP-Triple-Kamera. Letztere macht das Gerät zum perfekten Selfie-Handy. Weil die Hauptkamera sich um 180 Grad drehen lässt, könnt ihr euch damit komfortabel selbst ablichten.

Die Bildqualität ist dabei deutlich höher als bei dedizierten Frontkameras, wie ihr sie von anderen Geräten kennt. Zurück hält das Galaxy A80 in erster Linie der Mittelklasse-Chipsatz. Der Qualcomm Snapdragon 730 bietet zwar genügend Leistung für alltägliche Aufgaben, passt aber nicht so recht zur üppigen restlichen Ausstattung.

iPhone unter 400 Euro?

Ein iPhone unter 400 Euro gibt's nicht? Doch: Aldi etwa verkaufte das iPhone 8 vorübergehend für rund 370 Euro und bei anderen Händlern ist das Apple-Handy hin und wieder sogar noch günstiger zu finden. Aber: Es handelt sich dabei in der Regel um sogenannte "Refurbished"-Modelle. Die Geräte hatten also allesamt einen Vorbesitzer und sind damit nicht wirklich neu. Apple selbst hat das iPhone 8 inzwischen bereits aus dem Programm genommen. Neugeräte bei anderen Anbietern kosten immer noch über 400 Euro.

(© 2020 Apple )

Wenn ihr das iPhone 8 für unter 400 Euro seht, handelt es sich vermutlich um ein generalüberholtes Gerät. Im Neustand ist es nämlich nach wie vor etwas teurer. Wir empfehlen euch aber ohnehin ein wenig mehr zu investieren und euch das iPhone SE (2020) kaufen. Das Handy ist nicht nur für Apple-Verhältnisse richtig preiswert und für uns ohne Zweifel eines der besten Smartphones unter 500 Euro.