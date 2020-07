Die besten Smartphones unter 400 Euro: Gut und günstig

Ihr sucht ein Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Die besten Smartphones unter 400 Euro zeichnen sich genau in dieser Hinsicht aus. Wir stellen euch die Geräte vor, auf die ihr euch bei der Schnäppchenjagd konzentrieren solltet.

In der Preisklasse zwischen 300 und 400 Euro warten diverse empfehlenswerte Android-Geräte auf euch. Vor allem Xiaomi hat einige der besten Smartphones unter 400 Euro im Angebot. Aber auch Samsung und Honor sind in unserer Auswahl vertreten.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi Mi 9T Pro: Das Redmi K20 Pro für Europa

Das Xiaomi Mi 9T Pro hat eine Pop-up-Kamera für Selfies (© 2019 CURVED)

Ohne Frage eines der besten Smartphones unter 400 Euro ist das Xiaomi Mi 9T Pro. Die europäische Variante des Redmi K20 Pro wechselt in Deutschland für knapp unter 400 Euro den Besitzer, ist aktuell aber nur noch schwer zu bekommen. Für das Gerät spricht vor allem der Flaggschiff-Chipsatz Snapdragon 855, der 2019 die meisten Premium-Smartphones angetrieben hat. Ein weiteres überzeugendes Argument ist das AMOLED-Display. Da Xiaomi auf eine ausfahrbare Selfie-Kamera setzt, ist der Bildschirm auch ohne Notch nahezu randlos. Und dann wäre da noch die 48-MP-Triple-Kamera, die kaum Wünsche offen lässt.

Xiaomi Mi 9: Das Flaggschiff aus 2019

Das Xiaomi Mi 9 hat uns im Test überzeugt (© 2019 CURVED)

Auch das Xiaomi Mi 9 zählt zu den besten Smartphones in diesem Preissegment. Der Vorgänger des Xiaomi Mi 10 ist wie das Mi 9T für knapp unter 400 Euro zu finden. Die beiden Geräten haben viele Gemeinsamkeiten wie etwa den Top-Chipsatz Qualcomm Snapdragon 855.

Die Unterschiede liegen im Detail: So ist das AMOLED-Display hier etwa durch eine kleine Notch unterbrochen, dafür aber etwas besser geschützt. Zudem könnt ihr das Mi 9 im Gegensatz zum Mi 9T kabellos aufladen. Dafür lässt es wiederum den 3,5-mm-Klinkenanschluss vermissen, den der Ableger besitzt. Darüber hinaus bringen zwar beide Geräte eine 48-MP-Triple-Kamera mit – das Mi 9 allerdings die etwas bessere.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: Unser Preis-Tipp

Das Xiaomi Mi Note 10 Lite sieht für ein Mittelklasse-Handy richtig schick aus (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Während die beiden erstgenannten Geräte bereits 2019 erschienen sind, ist das Xiaomi Mi Note 10 Lite brandneu. Das hat den Vorteil, dass bereits ab Werk Android 10 installiert ist. Technisch kann es zwar nicht mit den erstgenannten Modellen mithalten, dafür bezahlt ihr aber auch deutlich weniger: Das Xiaomi Mi Note 10 Lite hätte es beinahe in unsere Übersicht der besten Smartphones unter 300 Euro geschafft.

Denn die niedrigsten Preise im Netz liegen weniger als zehn Euro über dieser Schwelle. Damit ist das Xiaomi Mi Note 10 Lite das günstigste Smartphone unter den hier genannten. Für knapp über 300 Euro erhaltet ihr ein schickes und aktuelles Mittelklasse-Smartphone mit großem LC-Display, ordentlicher Kamera, 30-Watt-Fast-Charging und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

Honor 20 Pro: Das beste Kamera-Smartphone unter 400 Euro?

Honor 20 Pro: Eine bessere Kamera findet ihr unter 400 Euro kaum (© 2019 Honor)

Wer die bestmögliche Smartphone-Kamera für unter 400 Euro sucht, sollte sich das Honor 20 Pro anschauen. Im renommierten DxOMark-Ranking liegt das Gerät in dieser Hinsicht vor exzellenten Smartphones wie dem iPhone 11, dem Huawei P20 Pro oder auch dem weiter oben erwähnten Xiaomi Mi 9.

Aber nicht nur die 48-MP-Quad-Kamera des Honor 20 Pro überzeugt: Mit dem Kirin 980 bietet das Handy den gleichen Top-Chipsatz wie das Huawei P30 Pro. Darüber hinaus lassen Akku (4000 mAh) und Speicherausstattung (256 GB intern, 8 GB RAM) keine Wünsche offen. Und: Das Honor 20 Pro hat anders alle neuere Geräte der Marke Zugriff auf Google-Dienste wie den Play Store. Größtes Manko am Honor 20 Pro: Statt eines OLED-Displays verbaut der Hersteller nur ein LCD.

Samsung Galaxy A80: Das perfekte Selfie-Handy

Die drehbare Kamera ist das Alleinstellungsmerkmal des Samsung Galaxy A80 (© 2019 CURVED)

Das beste Samsung-Smartphone unter 400 Euro ist das Galaxy A80. Das Handy gehört der oberen Mittelklasse an und wirft einiges in die Waagschale. Ein riesiges AMOLED-Display ist ebenso an Bord wie eine rotierbare 48-MP-Triple-Kamera. Letztere macht das Gerät zum perfekten Selfie-Handy. Weil die Hauptkamera sich um 180 Grad drehen lässt, könnt ihr euch damit komfortabel selbst ablichten.

Die Bildqualität ist dabei deutlich höher als bei dedizierten Frontkameras, wie ihr sie von anderen Geräten kennt. Zurück hält das Galaxy A80 in erster Linie der Mittelklasse-Chipsatz. Der Qualcomm Snapdragon 730 bietet zwar genügend Leistung für alltägliche Aufgaben, passt aber nicht so recht zur üppigen restlichen Ausstattung.

iPhone unter 400 Euro?

Ein iPhone unter 400 Euro gibt's nicht? Doch: Aldi etwa verkaufte das iPhone 8 vorübergehend für rund 370 Euro und bei anderen Händlern ist das Apple-Handy hin und wieder sogar noch günstiger zu finden. Aber: Es handelt sich dabei in der Regel um sogenannte "Refurbished"-Modelle. Die Geräte hatten also allesamt einen Vorbesitzer und sind damit nicht wirklich neu. Apple selbst hat das iPhone 8 inzwischen bereits aus dem Programm genommen. Neugeräte bei anderen Anbietern kosten immer noch über 400 Euro.

Wenn ihr das iPhone 8 unter 400 Euro seht, ist es vermutlich nicht neuWenn ihr ein günstiges Apple-Smartphone sucht, solltet ihr lieber noch ein wenig mehr investieren und euch das iPhone SE 2020 kaufen. Das Handy ist nicht nur für Apple-Verhältnisse richtig preiswert und für uns auch eines der besten Smartphones unter 500 Euro.