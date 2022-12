Auch 2022 hat die Fachzeitschrift Connect die Leistungen der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Wir fassen für euch die wesentlichen Ergebnisse des Mobilfunk- und 5G-Netztests von Connect zusammen und verraten, worauf ihr im Vergleich achten solltet.

Inhaltsverzeichnis

Alle Anbieter auf hohem Niveau

Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die getesteten Mobilfunk-Provider bieten euch durch die Bank Leistungen auf hohem Niveau. Das sei laut Connect insofern bemerkenswert, als auch die Mobilfunkbranche von drastischer Verteuerung der Energie, weltweiten Lieferengpässen und weiteren Problemen wie etwa zunehmenden Cyberangriffen betroffen ist.

Dass Mobilfunkkunden sich auf die gewohnte Qualität in ihren Mobilfunknetzen verlassen können, ist daher in den Augen der Redaktion "eine riesige Leistung ihrer Anbieter". Tatsächlich schnitten die Branchenriesen Telekom, Vodafone und Telefónica beziehungsweise o2 im Test alle mit "sehr gut" ab. Wer wissen will, wo die einzelnen Anbieter jeweils besonders punkten können, muss also genauer hinsehen.

Telefónica holt auf: Viel "reines" 5G und niedrige Preise

Den deutlichsten Zugewinn im Vergleich zum Vorjahr verbucht die Telefónica mit dem o2-Netz für sich. Mit 894 Punkten hat der Anbieter sein ohnehin bereits sehr gutes Ergebnis aus 2021 noch einmal um satte 20 Punkte verbessert. Damit landet der Anbieter auf den dritten Platz, kann aber den Punkteabstand zu Konkurrent Vodafone weiter verkleinern. Gleiches gilt auch für die Leistung:

Bei der Sprachqualität zieht Telefónica laut Connect nahezu gleich mit Vodafone. Generell spielt das o2-Netz dem Test zufolge nun in einer Liga mit den beiden. Konkurrenten. Preislich ist o2 hingegen oft deutlich günstiger als Vodafone und Telekom. Wer nach einem guten Deal sucht, sollte also auch einen Blick auf die Telefónica-Angebote werfen.

Mobilfunk für Vielfahrer

Die Drivetests von Connect belegen, dass ihr mit dem o2-Netz im wahrsten Sinne des Wortes gut fahrt. Besonders in Großstädten und auf Verbindungsstraßen erzielt die Telefónica laut Connect sogar noch "etwas bessere Ergebnisse als Vodafone". Das weise den Anbieter "als interessante Telekom-Alternative für Vielfahrer aus", findet die Connect-Redaktion.

Datenverbindungen: Deutliche Steigerungen

Die Sprachqualität beim Telefonieren ist eines der wichtigsten Kriterien im Mobilfunknetztest. Aber natürlich längst nicht alles. Für viele Nutzer sind Apps, Messaging, Streaming und Surfen mindestens genauso wichtig. Dementsprechend hat Connect die Qualität der Datenverbindung im 2022er Test noch höher gewichtet als in den Vorjahren.

Tatsächlich hat sich die Telefónica in der immer wichtigeren Disziplin "Datenverbindung" am deutlichsten gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Mit Blick darauf, welche Geschwindigkeit im Alltag tatsächlich bei den Nutzern ankommt, zieht das o2-Netz inzwischen sogar an Vodafone vorbei. Auch, wenn der o2-Konkurrent zumindest theoretisch die schnellere Anbindung verspricht.

Trotz des Zuwachses in Sachen Leistung hat sich an den Preisen und dem Inklusiv-Volumen wenig geändert. Zu erwähnen sei hier beispielsweise der "Faultier-Tarif" o2 Grow. Hier gibt's 40 GB Datenvolumen und mit jedem Jahr wächst dieses Volumen um weitere 10 GB an.

o2-Netz: Bei 5G die Nase vorn

Die Antennen-Technologie Dynamic Spectrum Sharing (kurz DSS) macht es möglich, LTE und 5G parallel im gleichen Frequenzband zu nutzen. Telekom und Vodafone setzen schon länger auf DSS, jetzt zieht auch die Telefónica nach, um schnelles Internet flächendeckend zu bringen. Und: Inzwischen schneidet das Netz von O2 im Vergleich als das mit den größten Anteilen an reinem 5G ab.

Falls ihr zum Beispiel mit dem neuen iPhone 14 Pro Max oder auch dem Samsung Galaxy S22 5G mit Vertrag liebäugelt, welche euch 5G-Support bieten, könnt ihr das schnelle Internet großflächig nutzen.

Eine Auswahl der besten 5G-Handys: 5G-Handy-Test: Riesige Auswahl für jeden Geldbeutel Lukas Welter | 06.11.21

Vodafone: Leichte Verbesserung, "hauchdünner" Abstand

Im jüngsten Connect-Netztest erzielt Vodafone unterm Strich 915 Punkte. Damit verbessert das Unternehmen sein Gesamtergebnis aus dem Vorjahr leicht und wird zweitbester Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Datenverbindungen sind besser geworden

Im Bereich Sprachtelefonie hält der Anbieter sein Vorjahresergebnis, mit Blick auf die Qualität der Datenverbindung landet Vodafone auf dem zweiten Platz hinter der Telekom. Bei den Drivetests und Walktests in Großstädten, welche sich auf die maximal mögliche Leistung in den Netzen konzentrieren, habe sich der Abstand zum Drittplatzierten Telefónica aber laut Connect als "hauchdünn" erwiesen.

Preislich liegt Vodafone weiterhin zwischen dem höherpreisigen Angebot der Telekom und den günstigeren o2-Tarifen. Gerade, wenn die Netzabdeckung von Telekom oder o2 an eurem Standort Lücken aufweist, könnte sich der Blick zu Vodafone lohnen.

Netzabdeckung im Überblick

Der Connect-Netztest macht es deutlich: Welcher Provider sich für euch besonders lohnt, hängt auch sehr von eurem Wohnort ab. Je nach Gebiet kann der Empfang bei allen drei Anbietern stark variieren. Bevor ihr euch für einen der Mobilfunk-Riesen entscheidet, solltet ihr euch also die Netzabdeckung genauer ansehen. Hier gelant ihr zu den jeweiligen Karten: o2 Netzkarte

Vodafone Netzkarte

Telekom: Premium-Leistung, aber zum Premium-Preis

Den ersten Platz im Connect-Test sichert sich Club Magenta. Das Netz der Telekom bietet seinen Kunden flächendeckend zuverlässig Verbindungen in hoher Qualität, und gerade im sehr ländlichen Sektor hat die Telekom die Nase vorn. Im Gesamtergebnis hat der Provider 952 von 1000 möglichen Punkten erzielt. Interessant ist hier vor allem, welche Aufholjagd die anderen Anbieter hinter sich gebracht haben: Lediglich 37 Punkte (Vodafone) beziehungsweise 58 Punkte (Telefónica) trennen die Telekom von der Konkurrenz.

Verbesserungen beim Telefonieren im Zug

Insbesondere bei den innerorts wie außerorts durchgeführten Drivetests schnitt die Telekom gut ab. Bei Telefonaten im Zug konnten die Bonner sich ebenso wie ihre Wettbewerber im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern. Attraktiv dürfte das Angebot der Telekom für alle unter euch sein, die ihren Tarif beruflich nutzen möchten und häufig in ländlichen Gegenden unterwegs sind.

In dichter besiedelten Gebieten dürfte der Unterschied zur Konkurrenz hingegen kleiner ausfallen. Immerhin haben sich alle drei Netzanbieter im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Die gute Netzabdeckung der Telekom hat allerdings ihren Preis. In der Regel sind die Magenta-Tarife ein gutes Stück teurer als Angebote von Vodafone und o2.

Fazit: Anbieter-Wahl bald Geschmackssache?

Die Telekom landet im Mobilfunknetztest von Connect zwar erneut auf Platz 1 des Siegertreppchens. Allerdings schrumpft der Vorsprung der Bonner. Auch in Richtung Vodafone und o2 tut sich derzeit viel, alle Anbieter konnten sich verbessern. Der Punkte-Unterschied der Provider schrumpft hier als Nebeneffekt immer weiter.

Unterm Strich wird es in Sachen Leistung immer weniger ausschlaggebend, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere, wenn ihr in einem etwas dichter besiedelten Gebiet wohnt. Alle drei Provider befinden sich mittlerweile in einem Bereich, der als "sehr gut" bewertet wird.

