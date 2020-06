Die besten Smartphones unter 300 Euro: Diese Mittelklasse-Handys überzeugen

Es gibt viele Gründe, statt eines Premium-Handys lieber ein Mittelklasse-Smartphone zu kaufen. Der Preis ist der wohl offensichtlichste. Wir stellen euch die besten Smartphones unter 300 Euro vor, denn gerade in diesem Bereich finden sich sehr viele gute Modelle, die nur wenig vermissen lassen.

Ihr spielt keine aufwendigen Smartphone-Games und seid auch eher nicht der Typ, der mit seinen gestochen scharfen Nachtaufnahmen bei Instagram um mehr Abonnenten wirbt? Vielleicht geht es euch einfach nur darum, ein gut zu bedienendes, verlässliches Handy zu besitzen, mit dem ihr ordentliche Fotos knipsen und die wichtigsten Apps nutzen könnt. Genau für euch könnte eines der folgenden Mittelklasse-Smartphones dann die richtige Wahl sein.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Das Neuste unter den Besten für unter 300 Euro

Xiaomi hat sich gerade im Zeitraum 2019/2020 auch in Europa einen Namen gemacht. Der chinesische Hersteller bietet solide ausgestattete Smartphones zum günstigen Preis an – und gerade im Mittelklasse-Segment punktet Xiaomi mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Nach dem besonders günstigen Kassenschlager Redmi Note 8T erschien nun ein Gerät mit etwas höherem Preis und deutlich mehr Ausstattung. Auch unser Test des Redmi Note 9 Pro zeigt, wieso es zu den besten Smartphones unter 300 Euro gehört.

Samsung Galaxy A51 und Galaxy A41:

Mit dem Galaxy A51 und dem Galaxy A41 hat der große Smartphone-Hersteller Samsung ebenfalls zwei sehr gute Mittelklasse-Geräte im Angebot, die sich ohne weiteres für unsere Empfehlungen der besten Smartphones unter 300 Euro anbieten. Dass dies möglich ist, liegt aber hauptsächlich daran, dass das A51 seit dem Release Anfang 2020 deutlich im Preis gesunken ist – und nun nicht mehr 369, sondern etwa 100 weniger als das kostet.

Da das Galaxy A41 um die 250 Euro und damit kaum weniger kostet, würden wir zum Galaxy A51 tendieren. Eine runde Ausstattung, einen guten Bildschirm, genügend Akku und Co. bieten beide Geräte, das A51 ist aber etwas größer und besitzt auch eine sehr überzeugende Vierfach-Kamera, wohingegen im Galaxy A41 "nur" eine Dreifach-Kamera steckt. Weitere Details könnt ihr unserem Galaxy-A51-Test entnehmen.

Das Samsung Galaxy A51 in der Farbe Prism Crush Black beziehungsweise Schwarz von vorne und hinten.

Huawei P30 Lite New Edition: Mit Google Apps und guter Selfie-Kamera

Auch Huawei hat ein Gerät auf dem Markt, das wir zu den besten Smartphones unter 300 Euro zählen können. Das P30 Lite New Edition ist eigentlich ein P30 Lite von 2019, das der Hersteller mit leicht verbesserter Hardware noch einmal aufgefrischt hat. Der Grund ist, dass Huawei solche Neuauflagen weiterhin mit Google Apps und Google Services ausstatten kann, neue aber nicht. Für etwa 270 Euro erhaltet ihr in Sachen Software und Bedienung also ein ganz gewöhnliches Android-Handy.

Ganz gewöhnlich ist allerdings nicht die Ausstattung. Der Bildschirm ist hochauflösend, die Leistung stimmt, die Kamera macht tolle Bilder und die Selfie-Cam ist mit ihrer 32-Megapixel-Auflösung ein Hit für Freunde scharfer Selfies. Im Gerät sind wuchtige 256 Gigabyte interner Speicher verbaut und zusätzlich dürft ihr auch noch eine microSD-Karte unterbringen. Der Akku ist nicht ganz so groß wie im Xiaomi Note 9 Pro, aber immerhin schnell aufgeladen, wie wir auch in unserem Test des Huawei P30 Lite NE anmerken.

Huawei P30 Lite New Edition mit mehr RAM und Speicher für Apps, Musik und Co. (© 2020 via Instagram @huaweimobile)

Oder soll es noch etwas günstiger sein?

Wie eingangs erwähnt, ist gerade im Bereich um die 300 Euro viel möglich, wenn ihr ein tolles neues Handy sucht. Die Geräte haben immer seltener offensichtliche Schwächen und bieten manchmal schon hervorragende Features. Aber auch unter 200 Euro findet sich so manches Highlight. Soll euer neues Handy also noch günstiger sein, seht euch ruhig einmal unsere Empfehlungen der besten Smartphones unter 200 Euro an.