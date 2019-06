Disney Plus in Deutschland: Start, Preis und aktuelle Infos auf einen Blick

Disney Plus Deutschland: Was wir über den Streaming-Dienst bereits wissen.

Mit Disney Plus drängt sich neben Netflix, Amazon Prime Video und Co. noch ein weiterer großer Konkurrent auf den Streaming-Markt. Im September 2017 hatte der Micky-Maus-Konzern den eigenen Streaming-Dienst angekündigt. Ein Jahr später stand der Name fest: Disney Plus. Wann das neue große Ding aus dem Hause Disney in Deutschland voraussichtlich startet, wie viel das Abonnement wohl kostet und alle aktuelle Infos und Gerüchte lest ihr hier.

In den USA startet Disney Plus am 12. November

Für Europa ist Disney Plus Ende 2019/Anfang 2020 geplant

Disney Plus ist günstiger als Netflix

Erst im April 2019 offenbarte Disney-Chef Bob Iger den Starttermin für das neue Angebot – zumindest in den USA. Ab dem 12. November soll Disney Plus in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen. Das genaue Datum, an dem die kostenpflichtige Plattform in der EU oder genauer gesagt hier bei uns in Deutschland an den Mann, die Frau und das Kind gebracht wird, ist noch offen.

Für Europa wurde Disney Plus laut kino.de bisher nur für Ende 2019 oder Anfang 2020 angekündigt. Wenn es dabei bleibt, würde der neue Streaming-Dienst damit nur kurz nach dem US-Start auch für euch erhältlich sein.

Wie viel kostet Disney Plus?

Der Preis für ein Disney Plus Abo wurde im April gemeinsam mit dem genauen Starttermin in den USA verraten. Insgesamt 6,99 US-Dollar im Monat soll dort ein Zugang kosten. Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit, ein Jahresabonnement abzuschließen, bei dem der Kunde 69.99 US-Dollar zahlen muss – das würde auf den Monatspreis gerechnet 5,80 Dollar bedeuten. Dadurch wäre Disney Plus günstiger als Streaming-Glanzlicht Netflix, dessen billigstes Abo 8,99 US-Dollar kostet.

Wie die Disney Plus Preise in Deutschland aussehen werden ist aktuell noch nicht bekannt. Es bleibt also abzuwarten, ob Netflix auch hierzulande einen günstigeren Konkurrenten bekommt. Ob Disney im Laufe der Zeit die Preise anziehen wird oder dauerhaft preislich so tief stapeln wird, steht natürlich in den Sternen. Doch abgesehen vom Preis, mit welchen Angeboten wird gelockt?

Disney Plus Angebot: Auf diese Serien und Filme könnt ihr euch freuen

Wie Disney-Chef Bob Iger laut kino.de offenbarte, werde sich das Angebot von Disney Plus über alle Marken erstrecken, die unter dem Mutterkonzern vereint sind. Dazu gehört natürlich Walt Disney selbst, aber auch Marvel mit seinem gigantischen Superhelden-Spektakel, die komplette Welt rund um "Star Wars", Pixar und auch National Geographic. Nach diesen Kategorien soll die Seite im Übrigen auch in entsprechende Kanäle aufgeteilt werden.

Insgesamt 25 Original-Serien, 10 eigens für den Streaming-Dienst produzierte Serienformate und über 400 Disney-Titel sollen das Angebot im ersten Jahr ausmachen. Darunter die beliebten Zeichentrick- und Animationsfilme, die Millionen Kinder weltweit prägten sowie deren Realverfilmungen wie "Die Schöne und das Biest" und "The Jungle Book". Zu den angekündigten Produktionen, die nur für das Video-on-Demand-Angebot geschaffen werden gehören unter anderem auch die Realverfilmung des tierischen Trickfilm-Klassikers "Susi und Strolch" – sowie "Die Hexe und der Zauberer" und "Peter Pan".

Außerdem sollen laut The Verge noch Neuauflagen altbekannter Walt Disney-Filme wie "Noch drei Männer, noch ein Baby", "Vater der Braut" und "Ein Zwilling kommt selten allein" geplant sein.

Action-Fans werden mit "Star Wars"- und Marvel-Serien neu bedient

Auch eigene Serien-Formate sind bei Disney Plus geplant: Mit Spannung erwarten Fans die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" und auch ein Spin-off zum Kinothit "Rogue One" sowie eine neue Staffel "The Clone Wars" wurden bereits angekündigt.