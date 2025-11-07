eSIM ist einfach praktisch: Kein nerviges Gefummel mit winzigen Plastikkärtchen mehr, keine Büroklammern, kein Slot-Gefluche. Einfach Tarif aktivieren – fertig. Noch unterstützt das aber nicht jedes Handy. Deshalb klären wir für euch: Ist das Samsung Galaxy A17 eSIM-fähig? Und welche Alternativen solltet ihr kennen?

Das Galaxy A17 ist zwar ein frisches Modell aus Samsungs beliebter A-Serie, eSIM-Support gibt’s aber nicht. Stattdessen bekommt ihr zwei klassische Steckplätze: Einen für eine Nano-SIM und einen Hybrid-Slot, den ihr entweder für eine zweite SIM oder eine microSD-Karte nutzt.

Bedeutet für Käufer des Galaxy A17: Entweder ihr bleibt beim klassischen SIM-Wechsel oder ihr müsst euch nach einem anderen Modell umsehen, wenn euch eSIM wichtig ist.

Samsungs Spartipp Samsung Galaxy A17 5G Samsungs Einsteiger-Handy. Zum kleinen Preis bekommst du unter anderem ein großes AMOLED-Display und viele Jahre Android-Updates. Jetzt mehr erfahren: Galaxy A17 5G Technische Daten ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 12,99 € Blau ✓ 15 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 4,99 € Anzahlung

ab 14,99 € Logitel Ohne Vertrag ab 192,49 € Amazon

Das Galaxy A17 punktet an anderer Stelle

Auch wenn es in Sachen eSIM altmodisch unterwegs ist, macht das A17 anderweitig einen soliden Eindruck. Vor allem das große Super-AMOLED-Display mit 6,7 Zoll weiß zu gefallen – mit bis zu 90 Hz wirkt alles angenehm flüssig beim Scrollen. Beim Fotografieren hilft euch die 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, damit eure Schnappschüsse nicht verwackeln. Ergänzt wird das Ganze durch ein Ultraweitwinkel- und ein Makroobjektiv.

Der Akku? Schön dick – 5000 mAh sorgen dafür, dass ihr nicht ständig zur Steckdose rennen müsst. Und auch beim Speicher habt ihr Spielraum: 128 oder 256 GB stehen zur Auswahl, per microSD lassen sich sogar bis zu 2 TB nachrüsten. Ein nettes Detail für alle, die ihr Handy lange nutzen wollen: Samsung liefert Sicherheitsupdates bis 2031. Für ein Einsteigermodell ist das ziemlich beachtlich.

Kurz gesagt: Wer auf eSIM verzichten kann und lieber auf bewährte Technik setzt, bekommt mit dem Galaxy A17 ein rundes Gesamtpaket. Für alle anderen könnte sich ein Blick aufs Galaxy A36 lohnen – das bringt nicht nur eSIM mit, sondern bleibt ebenfalls freundlich zum Geldbeutel.

Die besten Alternativen zum Galaxy A17 mit eSIM

Wenn es unbedingt ein günstiges Handy mit eSIM sein soll, gibt es passende Alternativen. Gleich drei verschiedene Modelle können wir euch ans Herz legen. Sie gehören zu den Handys, die ihr häufig als Bundle bestehend aus Smartphone mit Tarif für unter 15 Euro findet.

Samsung Galaxy A36

Das ganze zwei Stufen bessere Samsung-Modell der A-Reihe. Neben dem eSIM-Upgrade erwartet euch auch mehr Leitung. Und eine bessere Kamera.

Günstiger Mitteklasse-Allrounder Samsung Galaxy A36 5G Das Galaxy A36 5G ist der kleine Bruder des beliebten Galaxy A56 5G und teilt viele Qualitäten mit dem Mittelklasse-Hit. Sichere dir den günstigen Allrounder jetzt für deinen digitalen Alltag. inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 14,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 31,99 € o2 ohne Vertrag ausverkauft Amazon

Samsung Galaxy A56

Darf es noch mehr sein? Im Einzelhandel mag das Galaxy A56 zwar deutlich mehr Kosten als das Galaxy A17. Mit Mobilfunktarif ist der Samsung-Bestseller dann aber wieder deutlich erschwinglicher. Noch mehr Leistung und Kameraqualität erwartet euch. Wie gut das Hany in der Praxis ist, erfahrt ihr in unserer Galaxy A56 Test-Übersicht.

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten ✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 37,00 € Anzahlung

ab 15,99 € Blau ✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 37,00 € Anzahlung

ab 15,99 € Blau ohne Vertrag ab 335,00 € Amazon

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Ein Blick zu Konkurrent Xiaomi lohnt sich ebenso. Mit der Redmi-Reihe bietet das Unternehmen seit geraumer Zeit beliebte Smartphones mit einem außergewöhnlich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu den Besonderheiten des Herstellers gehört auch die Software, die so einige Foto-Features mitbringt.

Preis-Leistungs-Champion Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Eines der besten Mittelklasse-Handys: Das Redmi Note 14 Pro+ bietet eine gute Kamera, schnelles Laden, viel Speicherplatz und genug Leistung für wenig Geld. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro+ Technische Daten ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 14,99 € Blau ✓ 100 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 67,00 € Anzahlung

ab 29,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 499,90 € Amazon

Häufig gestellte Fragen Ist das Galaxy A17 eSIM-fähig? Nein, das Handy unterstützt nur nano-SIM-Karten und bietet hierfür eine Hybrid-Slot. Ihr könnt bis zu zwei SIM-Karten mit dem Galaxy A17 nutzen (Dual-SIM). Oder alternativ eine Nano-SIM in Kombination mit einer microSD-Speicherkarte. Welche Samsung Galaxy-Smartphones sind eSIM-fähig? Fast alle aktuellen Samsung-Handys unterstützen die eSIM. Unter den günstigen Modellen etwa das Galaxy A26, Galaxy A36 und Galaxy A56. Premium-Handys wie das Galaxy S25 oder besser unterstützen die digitale SIM ebenso. Das Galaxy A17 hat hingegen keinen eSIM-Support Woher weiß ich, ob mein Samsung-Handy eSIM-fähig ist? Öffnet die Einstellungen. Tippt dann auf "Verbindungen" und "SIM-Manager". Findet ihr hier die Option "eSIm hinzufügen", unterstützt euer Samsung-Handy die digitale SIM-Karte auch.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht