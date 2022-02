Galaxy S21 FE Preis: So viel kostet das Samsung-Handy

Das Galaxy S21 FE hat es nach einigen Verschiebungen doch noch in die Regale geschafft. Dabei polarisiert es vor allem durch seinen Preis. Wie viel das Samsung-Handy kostet und welche Optionen ihr zur Auswahl habt, klären wir in diesem Artikel.

Mit dem Galaxy S20 FE hat Samsung im September 2020 ein sehr interessantes Smartphone vorgestellt, das High-End-Technik und einen angenehm günstigen Preis verbinden konnte – dementsprechend beliebt war die Fan-Edition des Galaxy S20 auch. Während der Consumer Electronics Show (CES) 2022 hat Samsung nun mit dem Galaxy S21 FE den Nachfolger vorgestellt. Doch nicht nur unsere Meinung zum Galaxy S21 FE zeigt: Der Preis könnte ein Stolperstein sein.

Alle hier genannten Preise sind auf dem Stand Februar 2022.

Galaxy S21 FE: Zwei Speichervarianten und einige Farben

Zur Auffrischung: Mit der Fan-Edition des vorangegangen Top-Modells bietet Samsung ein Modell an, das mit sehr guter Ausstattung daherkommt. Um den Preis nach unten zu drücken spart der Hersteller zum Beispiel beim Material. So wurde sowohl das Galaxy S20 FE als nun auch das Galaxy S21 FE mit einer Plastikrückseite bestückt. Auch in Sachen Kameraausstattung ist die Fan-Edition des Galaxy S21 seinem Vorbild leicht unterlegen. Diesen und weitere Vergleiche findest du hier: Samsung Galaxy S21 FE vs. Galaxy S21: Der große Vergleich.

Auch wenn die Fan-Edition den ein oder anderen Vorteil mitbringt: Damit das Galaxy S21 FE (hier mit Vertrag) ein durchweg attraktives Modell darstellen kann, sollte es also möglichst günstiger als das Galaxy S21 zu haben sein. Doch Samsung selbst verkauft beide Modelle derzeit ab einem Preis von 749 Euro. So sehen die Preise im offiziellen Samsung-Shop aus:

Samsung Galaxy S21 FE Preise 128 GB Datenspeicher + 6 GB Arbeitsspeicher 749 Euro

256 GB Datenspeicher + 8 GB Arbeitsspeicher 819 Euro

Farben: Graphite, Olive, Lavender, White

Samsung Galaxy S21 Preise 128 GB Datenspeicher + 8 GB Arbeitsspeicher 749 Euro

256 GB Datenspeicher + 8 GB Arbeitsspeicher 799 Euro

Farben: Violet, Gray, White, Pink

Regelt der Markt den Galaxy-S21-FE-Preis?

In so einem Fall könnte der freie Markt weiterhelfen. Gerade Smartphones aus der Android-Welt sind nach Release einem starken Preisverfall ergeben. So lassen sich auch Samsung-Handys (hier mit Vertrag) einige Wochen oder Monate deutlich günstiger als noch zu Release ergattern. Das Galaxy S21 FE könnte hier also recht schnell günstiger als das Galaxy S21 zu haben sein.

Doch derzeit ist das noch nicht der Fall. Mit Stand Februar 2022 sind beide Modelle bei den meisten Händlern in Deutschland für ab knapp unter 700 Euro gelistet. Das ist zwar eine leichte Ersparnis gegenüber dem Samsung-Shop, im Preis unterscheiden sich die Fan-Edition und das Vorbild aber auch hier nicht. Mit Hinblick auf den baldigen Galaxy-S22-Release könnte es da eng für das gerade erst erschienene Galaxy S21 FE werden.