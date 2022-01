Samsung Galaxy S21 FE vs. Galaxy S21: Welches Smartphone ist besser? Diese Frage dürften sich derzeit einige Nutzer stellen. In unserem Vergleich erfahrt ihr, welche Unterschiede es gibt und wie groß diese ausfallen.

Wie die Bezeichnungen es bereits vermuten lassen, sind beide Geräte eng verwandt miteinander. Das Galaxy S21 5G (zum Test) ist das Standardmodell der Reihe, das S21 FE 5G ein Ableger davon. "FE" steht für "Fan Edition" – mit diesem Zusatz versieht Samsung leicht abgespeckte, dafür aber günstigere Varianten seiner Geräte. Wieso das in diesem Fall zumindest direkt zum Release nicht ganz zutrifft, erfahrt ihr in diesem Vergleich. Und damit ihr euch nicht wundert: Den "5G"-Zusatz, der offiziell zur Bezeichnung gehört, lassen wir im weiteren Verlauf dieses Artikels zur Vereinfachung weg. Beide Smartphones sind ohnehin ausschließlich mit 5G-Support erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Galaxy S21 FE vs. S21 im Preis-Vergleich

Hauptargument für Samsungs Fan Editions ist eigentlich stets das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis: Für ein paar Abstriche gegenüber dem Standardmodell spart ihr in der Regel viel Geld. Doch der Preisunterschied zwischen dem Samsung Galaxy S21 FE und dem Galaxy S21 fällt leider deutlich kleiner aus als der zwischen S20 FE und S20 – wie ihr in der folgenden Übersicht (UVP) sehen könnt:

Galaxy S21 und S21 FE im Preis-Vergleich Galaxy S21 5G mit 128 GB: 849 Euro

mit 128 GB: 849 Euro Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB: 749 Euro

mit 128 GB: 749 Euro Differenz: 100 Euro Galaxy S21 5G mit 256 GB: 899 Euro

mit 256 GB: 899 Euro Galaxy S21 FE 5G mit 256 GB: 819 Euro

mit 256 GB: 819 Euro Differenz: 80 Euro Galaxy S20 5G mit 128 GB: 999 Euro

mit 128 GB: 999 Euro Galaxy S20 FE 5G mit 128 GB: 730 Euro

mit 128 GB: 730 Euro Differenz: 269 Euro

Der Launch-Preis des Galaxy S21 FE liegt also nicht deutlich unter dem des Standardmodells. Betrachtet man den Straßenpreis, ist das Galaxy S21 sogar günstiger. Da es fast ein Jahr länger auf dem Markt ist als die Fan Edition, ist der Preis bereits deutlich gesunken. Im Netz findet ihr das Galaxy S21 bei seriösen Händlern derzeit (Stand: Mitte Januar 2022) ab knapp 690 Euro (6 GB RAM / 128 GB interner Speicher).

Für die brandneue Fan Edition bezahlt ihr hingegen fast überall noch über 750 Euro. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme. Auch das Galaxy S21 FE wird in den nächsten Monaten sicherlich nach und nach im Preis fallen und letztendlich wohl auch bei Drittanbietern günstiger erhältlich sein als das Standardmodell. Natürlich könnt ihr euch das Galaxy S21 FE auch mit Vertrag holen und euch eine hohe Einmalzahlung so komplett ersparen.

Design- und Größenvergleich

(© 2021 CURVED ) Beim Galaxy S21 ist das Kamera-Modul auffälliger ... (© 2022 Samsung ) ... als bei der Fan Edition

Nicht nur vom Preis her ist das Galaxy S21 FE sehr nah am Galaxy S21. Auch in anderen Bereichen halten sich die Unterschiede arg in Grenzen – so auch beim Design. Die beiden Smartphones sehen nahezu identisch aus. Einziger nennenswerter Unterschiede: Das Kamera-Modul ist bei der Fan Edition in der Farbe des restlichen Gehäuses gehalten und besteht aus Kunststoff statt aus Aluminium. Darüber hinaus ist das Galaxy S21 FE größer und dementsprechend etwas schwerer:

Galaxy S21 5G: 6,2 Zoll Diagonale, Abmessungen: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, Gewicht: 169 Gramm

6,2 Zoll Diagonale, Abmessungen: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, Gewicht: 169 Gramm Galaxy S21 FE 5G: 6,4 Zoll Diagonale, Abmessungen: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, Gewicht: 177 Gramm

Außerdem gibt es Unterschiede bei der Farbauswahl. Die Galaxy-S21-Farben sind "Phantom Violet" (lila), "Phantom Black" (schwarz), "Phantom Silver" (silber) sowie exklusiv bei Samsung erhältlich "Phantom Gold" (gold) und "Phantom Red" (rot). Das Galaxy S21 FE wiederum ist in den Farbtönen "Graphite" (grau), "Olive" (grün), "Lavender" (lila) und "White" (weiß) erhältlich.

Display beim Galaxy S21 FE größer

Analog zu den Gehäuseabmessungen besitzt das Samsung Galaxy S21 FE auch ein größeres Display als das S21. Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll reiht es sich zwischen dem Standardmodell (6,2 Zoll) und dem Galaxy S21+ (6,7 Zoll) ein. Für den ein oder anderen könnte es damit den perfekten Kompromiss zwischen großem Display und Handlichkeit darstellen. Die Auflösung ist nur minimal geringer, verteilt sich aber auf eine größere Bildfläche, sodass Inhalte auf dem Standardmodell theoretisch etwas schärfer aussehen.

(© 2022 Samsung ) Abgesehen von der Größe unterscheidet sich das AMOLED-Display des S21 FE kaum ... (© 2021 CURVED ) ... von dem des Galaxy S21

Ob ihr diesen Unterschied mit bloßem Auge erkennen könnt, ist jedoch fraglich. Es handelt es sich in beiden Fällen um sogenannte 120-Hz-Displays der "Infinity-O Dynamic AMOLED"-Variante. Heißt: Animationen sind butterweich und die Bildwiederholrate passt sich dynamisch an, um die Akkulaufzeit möglichst wenig zu beeinträchtigen. Zudem ist die Frontkamera in einem kleinen Punch-Hole am oberen Display-Rand untergebracht, das die Bildfläche kaum unterbricht. Und: Beide Displays sind durch Gorilla Glass Victus gut vor Schäden geschützt.

Kamera-Vergleich: Galaxy S21 FE vs. S21

Die größten Unterschiede zwischen dem Galaxy S21 FE und dem Galaxy S21 offenbaren sich im Kamera-Vergleich. Genauer gesagt beim Tele-Objektiv. Beim Standardmodell löst es mit 64 MP auf, bietet aber keinen echten optischen Zoom. Stattdessen erfolgt die Vergrößerung via Cropping. Das bedeutet: Das S21 macht einen Bildausschnitt, wodurch sich die Auflösung reduziert.

(© 2021 CURVED )

Das Galaxy S21 FE wiederum besitzt einen echten optischen Zoom ohne Bildverluste (bei 3-facher Vergrößerung). Allerdings liegt die Auflösung auch bei nur 8 MP und ihr müsst eine etwas geringere Lichtstärke in Kauf nehmen (f/2.4 statt f/2.0). Zwei komplett unterschiedliche Ansätze also, die sich eigentlich nicht eins zu eins vergleichen lassen. Dennoch: Das Galaxy S21 liefert vor allem bei Zoom-Stufen, die über die dreifache Vergrößerung hinausgehen, die besseren Ergebnisse.

Mit dem Hauptobjektiv ist die wichtigste Linse – zumindest auf dem Datenblatt – identisch: Hier erwarten euch jeweils eine Auflösung von 12 MP, eine f/1.8-Blende, eine optische Bildstabilisierung (OIS) und eine tolle Foto-Qualität. Beim Ultraweitwinkel gibt es leichte Unterschiede: Das Galaxy S21 bietet hier den größeren Bildsensor (und damit eine bessere Bildqualität, vor allem im Dunkeln), aber einen minimal kleineren Sichtwinkel (120 statt 123 Grad).

Galaxy S21 5G: Kamera-Specs 12 MP Weitwinkel, f/1.8

12 MP Ultraweitwinkel, 120 Grad Sichtbereich, f/2.2

64 MP Tele, Hybrid-Zoom (3x), f/2.0

10 MP Frontkamera Galaxy S21 FE 5G: : Kamera-Specs 12 MP Weitwinkel, f/1.8

12 MP Ultraweitwinkel, 120 Grad Sichtbereich, f/2.2

8 MP Tele, optischer Zoom (3x), f/2.4

32 MP Frontkamera

Die für Selfies zuständige Frontkamera löst beim FE-Modell höher (32 MP statt 10 MP) auf. Dafür bekommt ihr beim Galaxy S21 aber größere Pixel und eine damit einhergehende, bessere Bildqualität. Die höhere Auflösung des S21 FE sollte nur eine Rolle spielen, wenn ihr die Selbstporträts ausdrucken wollt. Ansonsten sind Selfie-Fans mit dem Standardmodell besser bedient.

Leistung und Speicher

Welches Samsung-Handy (hier mit Vertrag) ist schneller? In der Praxis dürftet ihr hier kaum einen Unterschied bemerken: Beide Galaxy-S21-Modelle sind für alle aktuellen Anwendungsszenarien bestens gerüstet. Der Antrieb des Galaxy S21 FE gilt jedoch als etwas stärker und effizienter: Den verbauten Qualcomm Snapdragon 888 hatten sich einige Hardcore-Fans daher auch für das Standardmodell gewünscht, dass in Deutschland stattdessen den Exynos 2100 von Samsung bekommen hat.

Die Fan Edition hat hier also einen Vorteil, der sich im Alltag allerdings eher durch die bessere Effizienz bemerkbar macht, als bei der Performance. An Arbeitsspeicher bietet das S21 mit 8 GB RAM (statt 6 GB) in der Basiskonfiguration mehr. Gegen einen Aufpreis bekommt ihr aber auch die Fan Edition mit 8 GB RAM. Der interne Speicher ist je nach Konfiguration bei beiden Modellen 128 GB oder 256 GB groß. microSD-Speicherkarten akzeptiert leider keines der beiden Samsung-Galaxy-Smartphones im Vergleich.

Akku und Aufladen

Zu einem Vergleich zwischen dem Galaxy S21 FE und Galaxy S21 gehört natürlich auch ein Blick auf den jeweiligen Akku und die Laufzeit. Die Fan Edition hat bei Akku-Kapazität die Nase vorne: 4500 mAh stehen den 4000 mAh des Standardmodells gegenüber. Was das Durchhaltevermögen betrifft, ist letzteres Samsung zufolge dennoch in den meisten Anwendungsszenarien überlegen. Der Hersteller gibt folgende Akku-Laufzeiten an:

Galaxy S21 5G: Akku-Laufzeit nach Anwendungsszenario Internet-Nutzung: LTE bis zu 14 Stunden / WLAN bis zu 15 Stunden

Video-Wiedergabe: bis zu 20 Stunden

Musik-Wiedergabe: bis zu 68 Stunden

Telefonieren: bis zu 33 Stunden Galaxy S21 FE 5G: Akku-Laufzeit nach Anwendungsszenario Internet-Nutzung: LTE bis zu 13 Stunden / WLAN bis zu 13 Stunden

Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunden

Musik-Wiedergabe: bis zu 79 Stunden

Telefonieren: bis zu 37 Stunden

Worauf die Unterschiede genau zurückzuführen sind, ist unklar. Sicherlich eine Rolle spielen, dürfte das größere Display des Galaxy S21 FE. Sein effizienterer Chipsatz wiederum könnte der Grund dafür sein, dass es zum Teil trotzdem länger durchhält. Aufladen lassen sich beide Smartphones kabelgebunden mit bis zu 25 Watt. Wireless Charging ist jeweils mit bis zu 15 Watt möglich.

Fazit: Galaxy S21 FE vs. S21 im Vergleich

Das Galaxy S21 FE ist leider kein ganz so guter Deal wie sein Vorgängermodell. Dafür liegt der Preis zumindest momentan nicht weit genug unter dem des Standardmodells. Direkt zum Release bekommt ihr das S21 sogar etwas günstiger und solltet daher eher zu diesem greifen. Die beiden Geräte trennt zwar nicht viel, aber das S21 ist dennoch ohne Zweifel das bessere Gerät. Hauptverantwortlich dafür ist die überlegene Kamera.

Wenn der Preis für die Fan Edition in den nächsten Monaten erwartungsgemäß fallen sollte, könnte sie sich für Preisbewusste aber durchaus zur besseren Option entwickeln – je nachdem, wie hoch der Rabatt ausfällt. Direkt nach dem Release können wir jedoch nicht zum FE-Modell raten. Wer jetzt zuschlagen möchte, sollte besser zum Galaxy S21 greifen. Für Sparfüchse ist das Galaxy S20 FE (hier mit Vertrag) nach wie vor das attraktivste Top-Smartphone von Samsung.

Alle technische Daten im Überblick

Galaxy S21 5G: Technische Daten Display: 6,2 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel), Support für HDR10+

6,2 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel), Support für HDR10+ Chipsatz: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 64 MP (Hybrid-Zoom)

12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 64 MP (Hybrid-Zoom) Frontkamera: 10 MP (Weitwinkel)

10 MP (Weitwinkel) Akku: 4000 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W)

4000 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W) Betriebssystem: Android 11 ab Werk vorinstalliert (Update auf Android 12 verfügbar)

Android 11 ab Werk vorinstalliert (Update auf Android 12 verfügbar) Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Sonstiges: Kann andere Geräte kabellos aufladen

Kann andere Geräte kabellos aufladen Preis: ab ca. 690 Euro (Stand: Januar 2021)

Galaxy S21 FE 5G: Technische Daten Display: 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel), Support für HDR10+

6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel), Support für HDR10+ Chipsatz: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher

6 oder 8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (dreifacher optischer Zoom)

12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (dreifacher optischer Zoom) Frontkamera: 32 MP (Weitwinkel)

32 MP (Weitwinkel) Akku: 4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W)

4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W) Betriebssystem: Android 12 ab Werk vorinstalliert

Android 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Sonstiges: Kann andere Geräte kabellos aufladen

Kann andere Geräte kabellos aufladen Preis: ab ca. 750 Euro (Stand: Januar 2021)