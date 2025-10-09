Zwei Android-Schwergewichte im Vergleich: Das Google Pixel 10 Pro XL muss sich mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra messen. Welches Android-Flaggschiff kann sich durchsetzen und wo liegen die Unterschiede?
Wichtigste Unterschiede
- Das Google Pixel 10 Pro XL hat die bessere Kamera
- Das Pixel hat einen Alu-Rahmen, das S25 Ultra einen Titan-Rahmen
- Das Galaxy S25 Ultra bietet ein exzellentes Antireflex-Display
- Es ist minimal größer und schärfer als der Pixel-Bildschirm
- Die Display-Ränder des S25 Ultra sind dünner
- Das S25 Ultra hat den schnelleren Chipsatz
- Mehr RAM bekommt ihr beim Pixel 10 Pro XL
- Die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro XL ist etwas besser
- Wireless Charging ist beim Pixel 10 Pro XL schneller
- Magnetische Ladegeräte lassen am Pixel 10 Pro XL andocken
- Das Pixel 10 Pro XL ist das bessere KI-Smartphone
- Das Galaxy S25 Ultra bietet einen digitalen Stift (S Pen)
- Das Pixel 10 Pro XL ist schwerer
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
|
Samsung
|Modell
|
Pixel 10 Pro XL
|
Galaxy S25 Ultra
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.8 Zoll
|6.9 Zoll
|Auflösung
|2992x1344 Pixel
|3120x1440 Pixel
|Pixeldichte
|486 ppi
|498 ppi
|Technologie
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Armor 2 / Antireflex-Beschichtung
|Maße Größe
|162.8x76.6x8.5 mm
|162.8x77.6x8.2 mm
|Material
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen)
|Farben
|Jade, Moonstone, Porcelain, Obsidian
|Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Jetblack, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Pinkgold, Titanium Jadegreen
|Gewicht
|232 g
|218 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Google Tensor G5
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Taktrate
|bis zu 3.78 GHz
|Bis zu 4.47 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|16 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 / 1 TB GB
|256 / 512 / 1024 GB
|Akkuleistung
|5200 mAh Kapazität
|5000 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Typische Nutzungsdauer: Bis zu 24 h
|Videowiedergabe: Bis zu 31 h
|Wireless Charging
|Ja (bis zu 25 W) h
|Ja (bis zu 15 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android 16 (ab Werk)
|Android 15 mit One UI 7 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032
|Android- und Sicherheitsupdates bis 2032
|Kamera
|Hauptkamera
|50 (Hauptlinse) + 48 (Periskop) + 48 (Ultraweitwinkel)
|200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele)
|Frontkamera
|42 MP
|12 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 1299 Euro (UVP)
|Ab 1449 Euro (UVP)
Design: Aluminium vs. Titan
Das Google Pixel 10 Pro XL kommt im bekannten Pixel-Look daher, der sich aktuell durch flache Kanten und ein auffälliges breites Kamera-Modul auszeichnet. Auch das Galaxy S25 Ultra ist sofort als Samsungs Top-Modell erkennbar und hat wie sein Vorgängermodell ein sehr eckiges Design bekommen. Die Kameras hat Samsung ohne aufgesetztes Modul direkt in die Rückseite integriert.
Ein wichtiger Unterschied: Beim Pixel 10 Pro ist der Rahmen aus Alu gefertigt, beim Galaxy S25 Ultra aus Titan. Letzteres macht das Samsung-Handy noch widerstandsfähiger als das Pixel.
Display: Galaxy S25 Ultra spiegelt weniger
Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra haben absolute Top-Displays: sehr groß, gestochen scharf, kontrastreich, farbenfroh, hell – und dank LTPO-Technologie (1 bis 120 Hz Bildwiederholrate) mit butterweichen Animationen und hoher Effizienz.
Im direkten Vergleich schneidet der Bildschirm des Galaxy S25 Ultra aber noch einen Tick besser ab. Nicht nur, weil er einen Hauch schärfer und die Bildfläche dank dünnerer Display-Ränder minimal größer ist. Sondern vor allem wegen seiner exzellenten Antireflex-Beschichtung, die Spiegelungen so gut reduziert wie bei nahezu keinem anderen Handy derzeit.
Samsung Galaxy S25 Ultra anti-reflective glass has improved the viewing experience of the screen, far more than those that promote the peak brightness of 5000nit. pic.twitter.com/YOUlCutpXx— PhoneArt (@UniverseIce) June 1, 2025
Darüber hinaus ist das Display des Galaxy S25 Ultra dank Gorilla Armor 2 noch etwas robuster. Der Bildschirm des Pixel 10 Pro ist durch Gorilla Glass Victus 2 aber ebenfalls erstklassig geschützt.
Kamera-Vergleich: Pixel 10 Pro XL vs. S25 Ultra
Auf dem Papier scheint die Quad-Kamera des Galaxy S25 Ultra die Nase vorn zu haben, beinhaltet sie doch eine 200-MP-Hauptlinse und gleich zwei Zoom-Objektive. Doch in der Praxis performt die Kamera des Google Pixel 10 Pro XL besser – und das ziemlich deutlich.
Besonders sein Hauptobjektiv produziert traumhafte Fotos, die Besitzer anderer Flaggschiffe regelmäßig neidisch machen. Sein Pendant beim Galaxy S25 Ultra hat einen leichten Vorteil, was den Bokeh-Effekt anbelangt, muss sich ansonsten aber relativ klar geschlagen geben.
Google Pixel 10 Pro XL: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.68, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF)
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, PDAF
- 48-MP-Periskoplinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch), OIS, PDAF
- 42-MP-Frontkamera: f/2.2, 103 Grad Sichtwinkel, PDAF
Galaxy S25 Ultra: Kamera-Spezifikationen
- 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF)
- 50-MP-Ultraweitwinkel: f/1.9, 1/2,5", Sensor, 120 Grad Sichtwinkel, PDAF
- 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, PDAF
- 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, PDAF
- 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, PDAF
Während das Google Pixel 10 Pro XL auch den Ultraweitwinkel-Vergleich klar für sich entscheiden kann, kommt es beim Zoom zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Smartphones vergrößern am besten mit ihren nativen Zoom-Stufen – das Pixel 10 Pro XL bei 5x, das Galaxy S25 Ultra bei 5x und 3x.
Eine Google-Besonderheit: Bei ganz weit entfernten Motiven nutzt das Pixel 10 Pro XL generative KI für ein bestmögliches Ergebnis ("Pro Res Zoom").
Leistung: Galaxy S25 Ultra besser für Gaming
Obwohl beide Handys mit Flaggschiff-Antrieben ausgestattet sind, ist das Galaxy S25 Ultra deutlich leistungsstärker. Sein Qualcomm Snapdragon 8 Elite ist hinsichtlich Rechen- und Grafikleistung klar überlegen und das deutlich bessere Gaming-Handy. Was nicht heißen soll, dass das Pixel 10 Pro XL langsam ist. Auch hier geht es alles flott von der Hand, doch anspruchsvolle Gaming-Sessions sind nicht sein Spezialgebiet.
Sein Tensor-G5-Chip ist stattdessen auf künstliche Intelligenz spezialisiert und ermöglicht einige exklusive KI-Features. Bestens gerüstet für künstliche Intelligenz ist das Google Pixel 10 Pro XL außerdem durch die 16 GB RAM, die das Handy in allen Konfigurationen mitbringt. Das Galaxy S25 Ultra muss sich mit 12 GB RAM begnügen.
KI: Gemini kann auf dem Pixel mehr
Auch wenn beide Handys mit Google Gemini ausgestattet sind: Das Pixel 10 Pro XL bietet fortschrittlichere KI-Features als das Galaxy S25 Ultra. Nur das Google-Handy kann etwa Telefonate mit der Stimme beider Gesprächspartner übersetzen.
Even if you speak only un poquito🤏 Spanish, don’t worry— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
Voice Translate on #Pixel10 can now instantly translate, entirely on-device, what each caller says using the sound of their voice, so conversations in different languages feel more authentic & stay private¹🗣️ pic.twitter.com/Of5SyfJjxA
Ein weiteres praktisches, in Deutschland aber noch nicht verfügbares Feature ist Magic Cue: Es ermöglicht dem Pixel 10 Pro XL, Infos in euren E-Mails oder Kalendern zu finden und diese in Textnachrichten automatisch parat zu haben, wenn ihr euch darüber unterhaltet.
Doch auch das Galaxy S25 Ultra ist ein gutes KI-Handy: Als einer der ersten Drittanbieter nutzt Samsung hier Googles multimodales Gemini-Nano-Modell, das (wie auf dem Pixel 10 Pro XL) direkt auf dem Smartphone läuft und neben Text auch Bild und Ton verarbeiten kann. Zudem ist die KI in der Lage, Aufgaben über mehrere Apps hinweg zu erledigen.
Neben den meisten Gemini-Features bietet es mit der Galaxy AI auch einige Samsung-exklusive KI-Funktionen. Allerdings kaum etwas, dass es in ähnlicher Form nicht auch auf dem Pixel 10 Pro XL gibt.
Akku und Aufladen
Große Smartphones haben in der Regel große Akkus, was auch auf Galaxy S25 Ultra und Pixel 10 Pro XL zutrifft. Das Samsung-Handy kommt auf 5000 mAh Kapazität, das Google-Smartphone sogar auf 5200 mAh. Das korrespondiert mit den Akkulaufzeiten. In Akku-Tests hält das Pixel 10 Pro XL etwas länger durch, aber nicht viel.
Die Herstellerangaben sind wie so oft nicht wirklich miteinander vergleichbar: Samsung gibt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe an. Google "mehr als 24 Stunden" Laufzeit bei typischer Nutzung. In der Praxis sind es jeweils eher zwischen 11 und 12 Stunden, wenn ihr die Handys intensiver nutzt.
Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra laden jeweils mit bis zu ca. 45 W auf. Den Herstellerangaben zufolge füllt sich der Akku des Google-Handys in den ersten 30 Minuten aber etwas schneller: Bis zu 70 Prozent Akkustand sollen in einer halben Stunde möglich sein, beim Galaxy S25 Ultra sind 65 Prozent das Maximum.
Größer ist der Unterschied beim Wireless Charging. Hier erreicht das Galaxy S25 Ultra maximal 15 W. Das Google Pixel 10 Pro XL kommt mit einem Pixelsnap-Charger auf bis zu 25 W. Pixelsnap ist Googles Pendant zu Apples MagSafe und ermöglicht das Andocken magnetischer Ladegeräte an der Rückseite des Handys.
S Pen: Galaxy S25 Ultra mit Stift
Das Galaxy S25 Ultra besitzt einen digitalen Eingabestift, mit dem ihr auf dem Display scheiben und zeichnen könnt. Benötigt ihr ihn nicht, nimmt der sogenannte S Pen in einem Einschub Platz. Anders als bei früheren Modellen unterstützt der S Pen des S25 Ultra allerdings kein Bluetooth. Deswegen lässt er sich beispielsweise nicht mehr als Kamera-Auslöser oder für Präsentationen nutzen.
Preise im Vergleich
Als etwas früher erschienenes Gerät ist das Galaxy S25 Ultra inzwischen deutlich günstiger. Bei Amazon findet ihr das Samsung-Handy derzeit für knapp unter 1000 Euro. Für das Google Pixel 10 Pro XL müsst ihr aktuell noch rund 200 Euro mehr ausgeben.
Preise für das Google Pixel 10 Pro XL (Amazon)
- 256 GB: ca. 1165 Euro
- 512 GB: ca. 1329 Euro
- 1 TB: ca. 1740 Euro
Preise für das Galaxy S25 Ultra (Amazon)
- 256 GB: ca. 979 Euro
- 512 GB: ca. 1019 Euro
- 1 TB: ca. 1447 Euro
