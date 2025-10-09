Zwei Android-Schwergewichte im Vergleich: Das Google Pixel 10 Pro XL muss sich mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra messen. Welches Android-Flaggschiff kann sich durchsetzen und wo liegen die Unterschiede?

Wichtigste Unterschiede

Das Google Pixel 10 Pro XL hat die bessere Kamera

Das Pixel hat einen Alu-Rahmen, das S25 Ultra einen Titan-Rahmen

Das Galaxy S25 Ultra bietet ein exzellentes Antireflex-Display

Es ist minimal größer und schärfer als der Pixel-Bildschirm

Die Display-Ränder des S25 Ultra sind dünner

Das S25 Ultra hat den schnelleren Chipsatz

Mehr RAM bekommt ihr beim Pixel 10 Pro XL

Die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro XL ist etwas besser

Wireless Charging ist beim Pixel 10 Pro XL schneller

Magnetische Ladegeräte lassen am Pixel 10 Pro XL andocken

Das Pixel 10 Pro XL ist das bessere KI-Smartphone

Das Galaxy S25 Ultra bietet einen digitalen Stift (S Pen)

Das Pixel 10 Pro XL ist schwerer

Googles Kamera-Monster Google Pixel 10 Pro XL Das Google Pixel 10 Pro XL tischt mächtig auf: XL-Display, Riesen-Akku, Super-Kamera und viel Leistung machen es zu einem Traum-Handy. Natürlich mit etlichen spannenden KI-Features wie der Live-Übersetzung in eurer Stimme. inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 54,99 € o2 inkl. Top-Tarif im D1-Netz (100 GB) ab 49,99 € Congstar ohne Vertrag ab 1299,00 € Amazon

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Samsung Modell Pixel 10 Pro XL Galaxy S25 Ultra Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 54,99 € o2 ab 49,99 € Congstar ab 1299,00 € Amazon ab 49,99 € o2 ab 50,00 € Congstar ab 979,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.8 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2992x1344 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte 486 ppi 498 ppi Technologie OLED Dynamic AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Armor 2 / Antireflex-Beschichtung Maße Größe 162.8x76.6x8.5 mm 162.8x77.6x8.2 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Jade, Moonstone, Porcelain, Obsidian Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Jetblack, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Pinkgold, Titanium Jadegreen Gewicht 232 g 218 g Wasserdicht IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Taktrate bis zu 3.78 GHz Bis zu 4.47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 16 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1 TB GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 5200 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Typische Nutzungsdauer: Bis zu 24 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h Wireless Charging Ja (bis zu 25 W) h Ja (bis zu 15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 16 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032 Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 48 (Periskop) + 48 (Ultraweitwinkel) 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 42 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD Nein Nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP)

Design: Aluminium vs. Titan

Das Google Pixel 10 Pro XL kommt im bekannten Pixel-Look daher, der sich aktuell durch flache Kanten und ein auffälliges breites Kamera-Modul auszeichnet. Auch das Galaxy S25 Ultra ist sofort als Samsungs Top-Modell erkennbar und hat wie sein Vorgängermodell ein sehr eckiges Design bekommen. Die Kameras hat Samsung ohne aufgesetztes Modul direkt in die Rückseite integriert.

(© 2025 Samsung ) Das S25 Ultra in den vier Grund-Farben (© 2025 ) Das Google Pixel 10 Pro XL (r.) neben dem kleinen Pro-Modell

Ein wichtiger Unterschied: Beim Pixel 10 Pro ist der Rahmen aus Alu gefertigt, beim Galaxy S25 Ultra aus Titan. Letzteres macht das Samsung-Handy noch widerstandsfähiger als das Pixel.

Display: Galaxy S25 Ultra spiegelt weniger

Dank dünnerer Display-Ränder bietet das Galaxy S25 Ultra mehr Bildfläche (© 2025 CURVED )

Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra haben absolute Top-Displays: sehr groß, gestochen scharf, kontrastreich, farbenfroh, hell – und dank LTPO-Technologie (1 bis 120 Hz Bildwiederholrate) mit butterweichen Animationen und hoher Effizienz.

Im direkten Vergleich schneidet der Bildschirm des Galaxy S25 Ultra aber noch einen Tick besser ab. Nicht nur, weil er einen Hauch schärfer und die Bildfläche dank dünnerer Display-Ränder minimal größer ist. Sondern vor allem wegen seiner exzellenten Antireflex-Beschichtung, die Spiegelungen so gut reduziert wie bei nahezu keinem anderen Handy derzeit.

Samsung Galaxy S25 Ultra anti-reflective glass has improved the viewing experience of the screen, far more than those that promote the peak brightness of 5000nit. pic.twitter.com/YOUlCutpXx — PhoneArt (@UniverseIce) June 1, 2025

Darüber hinaus ist das Display des Galaxy S25 Ultra dank Gorilla Armor 2 noch etwas robuster. Der Bildschirm des Pixel 10 Pro ist durch Gorilla Glass Victus 2 aber ebenfalls erstklassig geschützt.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 50,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 979,00 € Amazon

Kamera-Vergleich: Pixel 10 Pro XL vs. S25 Ultra

Auf dem Papier scheint die Quad-Kamera des Galaxy S25 Ultra die Nase vorn zu haben, beinhaltet sie doch eine 200-MP-Hauptlinse und gleich zwei Zoom-Objektive. Doch in der Praxis performt die Kamera des Google Pixel 10 Pro XL besser – und das ziemlich deutlich.

Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra haben Top-Kameras (© 2025 CURVED )

Besonders sein Hauptobjektiv produziert traumhafte Fotos, die Besitzer anderer Flaggschiffe regelmäßig neidisch machen. Sein Pendant beim Galaxy S25 Ultra hat einen leichten Vorteil, was den Bokeh-Effekt anbelangt, muss sich ansonsten aber relativ klar geschlagen geben.

Google Pixel 10 Pro XL: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.68, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF)

f/1.68, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF) 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, PDAF

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, PDAF 48-MP-Periskoplinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch), OIS, PDAF

f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch), OIS, PDAF 42-MP-Frontkamera: f/2.2, 103 Grad Sichtwinkel, PDAF

Galaxy S25 Ultra: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF)

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus (PDAF) 50-MP-Ultraweitwinkel: f/1.9, 1/2,5", Sensor, 120 Grad Sichtwinkel, PDAF

f/1.9, 1/2,5", Sensor, 120 Grad Sichtwinkel, PDAF 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, PDAF

f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, PDAF 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, PDAF

f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, PDAF 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, PDAF

Während das Google Pixel 10 Pro XL auch den Ultraweitwinkel-Vergleich klar für sich entscheiden kann, kommt es beim Zoom zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Smartphones vergrößern am besten mit ihren nativen Zoom-Stufen – das Pixel 10 Pro XL bei 5x, das Galaxy S25 Ultra bei 5x und 3x.

Eine Google-Besonderheit: Bei ganz weit entfernten Motiven nutzt das Pixel 10 Pro XL generative KI für ein bestmögliches Ergebnis ("Pro Res Zoom").

Leistung: Galaxy S25 Ultra besser für Gaming

Obwohl beide Handys mit Flaggschiff-Antrieben ausgestattet sind, ist das Galaxy S25 Ultra deutlich leistungsstärker. Sein Qualcomm Snapdragon 8 Elite ist hinsichtlich Rechen- und Grafikleistung klar überlegen und das deutlich bessere Gaming-Handy. Was nicht heißen soll, dass das Pixel 10 Pro XL langsam ist. Auch hier geht es alles flott von der Hand, doch anspruchsvolle Gaming-Sessions sind nicht sein Spezialgebiet.

Sein Tensor-G5-Chip ist stattdessen auf künstliche Intelligenz spezialisiert und ermöglicht einige exklusive KI-Features. Bestens gerüstet für künstliche Intelligenz ist das Google Pixel 10 Pro XL außerdem durch die 16 GB RAM, die das Handy in allen Konfigurationen mitbringt. Das Galaxy S25 Ultra muss sich mit 12 GB RAM begnügen.



ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 50,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 979,00 € Amazon

KI: Gemini kann auf dem Pixel mehr

Auch wenn beide Handys mit Google Gemini ausgestattet sind: Das Pixel 10 Pro XL bietet fortschrittlichere KI-Features als das Galaxy S25 Ultra. Nur das Google-Handy kann etwa Telefonate mit der Stimme beider Gesprächspartner übersetzen.

Even if you speak only un poquito🤏 Spanish, don’t worry



Voice Translate on #Pixel10 can now instantly translate, entirely on-device, what each caller says using the sound of their voice, so conversations in different languages feel more authentic & stay private¹🗣️ pic.twitter.com/Of5SyfJjxA — Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025

Ein weiteres praktisches, in Deutschland aber noch nicht verfügbares Feature ist Magic Cue: Es ermöglicht dem Pixel 10 Pro XL, Infos in euren E-Mails oder Kalendern zu finden und diese in Textnachrichten automatisch parat zu haben, wenn ihr euch darüber unterhaltet.

Doch auch das Galaxy S25 Ultra ist ein gutes KI-Handy: Als einer der ersten Drittanbieter nutzt Samsung hier Googles multimodales Gemini-Nano-Modell, das (wie auf dem Pixel 10 Pro XL) direkt auf dem Smartphone läuft und neben Text auch Bild und Ton verarbeiten kann. Zudem ist die KI in der Lage, Aufgaben über mehrere Apps hinweg zu erledigen.

Neben den meisten Gemini-Features bietet es mit der Galaxy AI auch einige Samsung-exklusive KI-Funktionen. Allerdings kaum etwas, dass es in ähnlicher Form nicht auch auf dem Pixel 10 Pro XL gibt.

Akku und Aufladen

Große Smartphones haben in der Regel große Akkus, was auch auf Galaxy S25 Ultra und Pixel 10 Pro XL zutrifft. Das Samsung-Handy kommt auf 5000 mAh Kapazität, das Google-Smartphone sogar auf 5200 mAh. Das korrespondiert mit den Akkulaufzeiten. In Akku-Tests hält das Pixel 10 Pro XL etwas länger durch, aber nicht viel.

Die Herstellerangaben sind wie so oft nicht wirklich miteinander vergleichbar: Samsung gibt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe an. Google "mehr als 24 Stunden" Laufzeit bei typischer Nutzung. In der Praxis sind es jeweils eher zwischen 11 und 12 Stunden, wenn ihr die Handys intensiver nutzt.

Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra laden jeweils mit bis zu ca. 45 W auf. Den Herstellerangaben zufolge füllt sich der Akku des Google-Handys in den ersten 30 Minuten aber etwas schneller: Bis zu 70 Prozent Akkustand sollen in einer halben Stunde möglich sein, beim Galaxy S25 Ultra sind 65 Prozent das Maximum.

Größer ist der Unterschied beim Wireless Charging. Hier erreicht das Galaxy S25 Ultra maximal 15 W. Das Google Pixel 10 Pro XL kommt mit einem Pixelsnap-Charger auf bis zu 25 W. Pixelsnap ist Googles Pendant zu Apples MagSafe und ermöglicht das Andocken magnetischer Ladegeräte an der Rückseite des Handys.

S Pen: Galaxy S25 Ultra mit Stift

Das Samsung Galaxy S25 Ultra und sein S Pen (© 2025 Samsung )

Das Galaxy S25 Ultra besitzt einen digitalen Eingabestift, mit dem ihr auf dem Display scheiben und zeichnen könnt. Benötigt ihr ihn nicht, nimmt der sogenannte S Pen in einem Einschub Platz. Anders als bei früheren Modellen unterstützt der S Pen des S25 Ultra allerdings kein Bluetooth. Deswegen lässt er sich beispielsweise nicht mehr als Kamera-Auslöser oder für Präsentationen nutzen.

Preise im Vergleich

Als etwas früher erschienenes Gerät ist das Galaxy S25 Ultra inzwischen deutlich günstiger. Bei Amazon findet ihr das Samsung-Handy derzeit für knapp unter 1000 Euro. Für das Google Pixel 10 Pro XL müsst ihr aktuell noch rund 200 Euro mehr ausgeben.

Fazit: Google Pixel 10 Pro XL oder Galaxy S25 Ultra? Francis Lido Unser Vergleich zwischen Google Pixel 10 Pro XL und Galaxy S25 Ultra zeigt: Einfach ist die Wahl zwischen den beiden Flaggschiffen nicht. Das Galaxy S25 Ultra ist ein nahezu perfekter Allrounder ohne nennenswerte Schwächen. Sein größter Vorteil gegenüber dem Pixel 10 Pro XL ist die stärkere Performance. Relevant ist das vor allem für Spiele. Gamer sollten daher auf jeden Fall zum Samsung-Handy greifen. Ein weiteres gutes Argument für das S25 Ultra ist das Antireflex-Display, das ihr in dieser Qualität nirgendwo anders bekommt. Für das Google Pixel 10 Pro XL spricht vor allem die fantastische Kamera. Auch das S25 Ultra macht gute Fotos, doch das Google-Handy die klar besseren. Neben Foto-Enthusiasten sollten auch KI-Fans das Pixel 10 Pro XL ganz oben auf ihrem Zettel haben. Ein besseres KI-Handy gibt es derzeit nicht. Bedenkt allerdings, dass KI-Features wegen der EU in Deutschland oft deutlich später verfügbar sind als in den USA. Da das Galaxy S25 Ultra bereits spürbar reduziert erhältlich ist, bietet es aktuell das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis zweier ebenbürtiger Smartphones. In etwa einem halben Jahr wird das Google Pixel 10 Pro XL aber wohl ähnlich viel kosten.



ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 50,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 979,00 € Amazon

