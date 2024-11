Google Pixel 8 (Pro): Die besten Hüllen für euer Google-Handy

Wir stellen euch die besten Hüllen für Google Pixel 8 und 8 Pro vor. Ob aus Silikon oder Leder, durchsichtig oder farbenfroh, dünn oder besonders stabil – hier findet jeder ein gutes Case.

Inhaltsverzeichnis

Google Pixel 8 Case: Die offizielle Hülle

Das offizielle Google Pixel 8 Pro Case (© 2024 Google )

Die naheliegende Wahl ist auch eine gute: Das Google Pixel 8 Case kommt direkt vom Hersteller, fühlt sich gut an und bietet effektiven Schutz. Vor allem aber ist es in vielen verschiedenen Farben erhältlich, die interessante Kombinationen mit den einzelnen Farbvarianten des Pixel 8 bzw. Pixel 8 Pro ermöglichen. Dadurch ist das offizielle Google-Case eine der besten Pixel-8-Hüllen für einen individuellen Look nach dem "Mix & Match"-Prinzip.



Hülle: Google Pixel 8 Case

Farben: Pixel 8: Hazel, Coral, Mint, Rose, Dunkelgrau / Pixel 8 Pro: Bay, Coral, Mint, Dunkelgrau, Porcelain

Material: Silikon

Besonderheiten: offizielle Hülle, Farben perfekt abgestimmt

Preis: ab ca. 28 Euro



Spigen Ultra Hybrid: Transparent und beliebt

(© 2024 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid Case für das Google Pixel 8 (© 2024 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid ZeroOne Case für das Google Pixel 8 (© 2024 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit Case für das Google Pixel 8

Einige der besten preiswerten Hüllen für das Google Pixel 8 (Pro) kommen von Spigen. Zum Beispiel das Spigen Ultra Hybrid Case, das ein echter Klassiker und für viele Handys sehr beliebt ist. Denn es handelt sich um eine gute durchsichtige Pixel-8-Hülle zu einem vertretbaren Preis.

Die komplett transparente Variante trägt die Bezeichnung "Crystal Clear". Darüber hinaus gibt es eine Ausführung mit farbigem Rand ("Schwarz") und ein Modell, das aussieht, als wären die internen Komponenten des Handys sichtbar ("ZeroOne").

Das Spigen Ultra Hybrid ("OneTap Metal Ring") MagFit wiederum ist mit einem integrierten Magneten ausgestattet und abgesehen von diesem komplett durchsichtig. Über den MagFit-Standard ermöglicht es magnetisches kabelloses Aufladen – ähnlich wie mit Apples MagSafe.



Hülle: Spigen Ultra Hybrid

Farben: Crystal Clear, Schwarz, ZeroOne

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: durchsichtig oder mit Teardown-Design

Preis: ab ca. 17,50 Euro



Spigen Liquid Air: Beste günstige Pixel-8-Hülle

Spigen Liquid Air Case für das Google Pixel 8 (© 2024 Spigen )

Auch das Spigen Liquid Air Case erfreut sich großer Beliebtheit. Es ist genau richtig für all jene, die eine gute günstige Hülle für das Google Pixel 8 (Pro) suchen. Zu ihren Qualitäten zählen eine griffige, texturierte Oberfläche und ein wirkungsvoller Schutz durch erhöhte Kanten sowie die sogenannte "Air Cushion"-Technologie. Zudem bleibt das Handy trotz gutem Schutz noch relativ dünn.



Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Schwarz, Navy Blue, Marble Gray, Abyss Green

Material: TPU

Besonderheiten: texturiert für mehr Halt, "Made for

Preis: ab 12,74 Euro

Bellroy: Elegante Lederhülle für das Pixel 8 (Pro)

Die Bellroy Lederhülle für das Google Pixel 8 (© 2024 Bellroy )

Wer auf der Suche nach einer Lederhülle für das Google Pixel 8 (Pro) ist, sollte Bellroy auf dem Zettel haben. Der Hersteller produziert hochwertige Leder-Cases für diverse Premium-Smartphones und bietet auch für das Pixel 8 (Pro) eine attraktive Option. Die Hülle ist schön schlank und komplett mit nahtlosem Leder überzogen.

Das sorgt nicht nur für einen edlen Look, sondern schützt euer Handy auch gut. Innen verhindert eine weiche Mikrofaserschicht Kratzer an eurem Pixel 8. Darüber hinaus ist die Bellroy Lederhülle (vom Hersteller auch "Leather Pixel Case" genannt) geeignet für Wireless Charging.



Hülle: Bellroy Lederhülle

Farben: Pixel 8: Black, Haze, Terracotta, Biscotti / Pixel 8 Pro: Black, Slate Blue, Terracotta, Simply Taupe

Material: Leder, Kunststoffpolymer, Polyester, Aluminium

Besonderheiten: hochwertiges Leder, schlank

Preis: ab ca. 35 Euro



OtterBox Defender: Schutz nach Militärstandard

OtterBox Defender Case für das Google Pixel 8 (© 2024 OtterBox )

Die OtterBox-Defender-Reihe steht für besondere Stabilität. Dementsprechend hervorragend geschützt ist euer Google Pixel 8 (Pro) im OtterBox Defender Case. Die Hülle erfüllt den US-Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 und hat dessen Anforderungen hinsichtlich Sturztests sogar deutlich übertroffen. Und obwohl es durch den mehrschichtigen Aufbau nicht gerade filigran ist, unterstützt das Case Wireless Charging.



Hülle: OtterBox Defender

Farben: Schwarz, Blau

Material: Silikon

Besonderheiten: extrem robust

Preis: ab etwa 29 Euro (vorübergehender Aktionspreis)



Spigen Tough Armor: Stabile Hülle mit Standfuß

Spigen Touch Armor Case für das Google Pixel 8 (© 2024 Spigen )

Das Spigen Tough Armor Case ist eine Hülle, die euer Google Pixel 8 (Pro) sehr gut schützt, aber nicht ganz so klobig ist wie beispielsweise die OtterBox-Defender-Reihe. Darüber hinaus ist diese Pixel-8-Hülle mit einem praktischen ausklappbaren Standfuß ausgestattet.



Hülle: Spigen Tough Armor

Farben: Schwarz, Abyss Green, Metal Slate

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: sehr robust, Standfuß

Preis: ab etwa 21 Euro



Spigen Slim Armor CS: Robust, dünn und mit Kartenfach

Spigen Slim Armor CS für das Google Pixel 8 (© 2024 Spigen )

Das Spigen Slim Armor Case CS ist eine sowohl robuste als auch relativ dünne Hülle, die ein außergewöhnliches Feature bietet: Auf der Rückseite gibt es ein aufziehbares Fach, in dem bis zu zwei Karten Platz finden. Für einen wirkungsvollen Schutz sorgen neben der zweischichtigen Konstruktion Spigens "Air Cushion"-Technologie an den Ecken sowie ein Rand um Kamera und Display.



Hülle: Spigen Slim Armor CS

Farben: Schwarz, Rose Gold

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: Kartenfach, "Made for Google" zertifiziert

Preis: ab ca. 21 Euro