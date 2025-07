Google Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro: Wie groß ist der Unterschied?

Wie sehr unterscheidet sich das Google Pixel 9 vom Pixel 9 Pro? In unserem großen Vergleich erfahrt ihr, welche Vorteile das Pro bietet und wie groß der Abstand zum Standardmodell ist.

Inhaltsverzeichnis

Google Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro: Wichtigste Unterschiede

Nur das Google Pixel 9 Pro hat eine Telelinse

Seine Selfie-Kamera ist schärfer

Es ermöglicht 8K-Videos (Pixel 9: bis zu 4K)

Ansonsten sind die Kameras quasi identisch

Das Pixel 9 Pro hat mehr RAM (16 GB vs. 12 GB)

Seine Akkulaufzeit ist minimal besser

Es lädt kabellos etwas schneller auf (21 W vs. 15 W)

Nur das Pixel 9 Pro hat ein LTPO-Display

Sein Bildschirm ist etwas schärfer und heller

Die Display-Ränder des Pixel 9 Pro sind dünner

Das Pixel 9 Pro bietet 1 Jahr Gemini Advance gratis

Design: Zwei attraktive Zwillinge

Google Pixel 9 und 9 Pro sehen sich enorm ähnlich. Beide Smartphones sind hochwertig verarbeitet und erinnern mit ihrem flachen Rahmen ein wenig an aktuelle iPhones. Sie sind außerdem exakt gleich groß (152,8 x 72 x 8,5 mm).

(© 2024 Google ) Google Pixel 9 in der Farbe Peony (© 2024 Google ) Google Pixel 9 Pro in der Farbe "Rose Quartz"

Bei gründlicher Inspektion offenbaren sich dann doch kleinere Unterschiede. Zum Beispiel die dünneren Display-Ränder des Pixel 9 Pro oder dessen zusätzliche Linse auf der Rückseite – oder dass sein Alu-Rahmen hochglanzpoliert und glänzend, sein Pendant beim Pixel 9 dagegen matt und gebürstet ist.

Darüber hinaus variieren die angebotenen Farben leicht. Beim Pixel 9 sind es Obsidian, Porcelain, Wintergreen und Peony. Beim Pixel 9 Pro Obsidian, Porcelain, Hazel und Rose Quartz.

Display: Vorteile für Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro haben ein fast identisch großes 120-Hz-Display (6,3 vs. 6,34 Zoll). Beim Pro-Modell ist es allerdings etwas schärfer (2856 x 1280 vs. 2424 x 1080 Pixel).

Und: Nur das Pixel 9 Pro hat ein LTPO-Display. Dadurch kann es die Bildwiederholrate auf bis zu 1 Hz senken, um den Strombedarf bei statischen Inhalten zu reduzieren. Das Pixel 9 hingegen kommt nur auf 60 Hz runter.

(© 2025 Google ) Das Display des Google Pixel 9 (© 2024 Google ) Das Display des Google Pixel 9 Pro

Darüber hinaus sind die Display-Ränder des Google Pixel 9 Pro etwas schmaler. Das sieht nicht nur schicker aus, sondern beschert ihm auch, wie bereits erwähnt, einige Millimeter mehr Bildfläche.

Dass der Bildschirm des Google Pixel 9 Pro eine etwas höhere Maximalhelligkeit (3000 Nits) erreicht, fällt kaum ins Gewicht. Denn auch das Display des Pixel 9 kann bei Bedarf sehr hell strahlen.

Kamera-Vergleich: Pixel 9 vs. 9 Pro

Kamera-Vergleich: Google Pixel 9 vs. 9 Pro (© 2025 Google / CURVED )

Das Google Pixel 9 Pro ist eines der besten Kamera-Handys 2025. In erster Linie wegen seiner ausgezeichneten 50-MP-Hauptlinse – die auch im Google Pixel 9 steckt. Heißt: Das wichtigste und am häufigsten eingesetzte Objektiv ist bei beiden Handys identisch und ermöglicht Bilder wie mit nur ganz wenigen anderen Smartphones.

Google Pixel 9: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor

f/1.7, 1/1,31"-Sensor 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Einen großen Unterschied gibt es im Kamera-Vergleich zwischen Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro aber schon: Nur das teurere Modell hat eine Tele- bzw. Periskoplinse (48 MP) und damit einen optischen Zoom (5x). Damit ist es für Fotos auf große Distanzen besser geeignet.

Google Pixel 9 Pro: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor

f/1.7, 1/1,31"-Sensor 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel 48-MP-Telelinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch)

f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch) 42-MP-Frontkamera: f/2.2

Das 48-MP-Ultraweitwinkel ist dann wieder baugleich. Ein Modus für Makrofotos ("Makrofokus") steht sowohl beim Google Pixel 9 als auch beim Pixel 9 Pro zur Verfügung.

Bei Videos hat das Pro einen kleinen Vorteil, der für die meisten aber kaum relevant sein dürfte: Es kann Clips in 8K-Auflösung aufnehmen, das Standardmodell nur mit maximal 4K.

Pixel 9 und Pixel 9 Pro im Selfie-Vergleich

Die Selfie-Kamera ist beim Google Pixel 9 Pro deutlich schärfer (42 MP vs. 10,5 MP) als beim Pixel 9. Das muss nicht zwangsläufig für bessere Ergebnisse sorgen, aber in diesem Fall ermöglicht der höher auflösende Sensor tatsächlich die besseren Selfies. Das Pixel 9 Pro hat bei Kontrast, Farbgenauigkeit und Detailtreue die Nase vorn. Geschmackssache ist die längere Brennweite beim Pixel 9 Pro. Dadurch passt aber mehr auf ein Bild, was etwa bei Gruppen-Selfies hilfreich ist.

Leistung: Mehr RAM für das Pixel 9 Pro

Was die Leistung anbelangt, gibt es kaum Unterschiede zwischen Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro. Beide verwenden den hauseigenen Flaggschiff-Chip Tensor G4, der auf KI spezialisiert ist.

Dennoch ist das der Bereich, in dem ihr (auf lange Sicht) noch am ehesten Unterschiede feststellen könntet. Denn künstliche Intelligenz hat einen hohen Bedarf an Arbeitsspeicher und das Pro-Modell hat mehr davon (16 GB RAM vs. 12 GB RAM). Allerdings ist auch das Google Pixel 9 in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt.

KI und Software-Updates

Sowohl Google Pixel 9 als auch Pixel 9 Pro kommen ab Werk mit der KI "Google Gemini". Bis zum 31. Oktober 2025 können Käufer des Pro-Modells aber ein einjähriges kostenloses Probeabo für die fortschrittlichere Variante Gemini Advance aktivieren. Beide Smartphones bekommen außerdem sieben Jahre lang Sicherheits- und Software-Updates. Die Aktualisierung auf Android 16 steht bereits zur Verfügung.

Akku und Aufladen

Die Akkulaufzeit von Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro ist quasi gleich lang. Dank LTPO-Display hat das Pro theoretisch einen kleinen Ausdauervorteil, der in der Praxis zwar einen messbaren, aber nicht wirklich relevanten großen Unterschied macht.

Der Hersteller gibt für beide Geräte mehr als 24 Stunden Laufzeit bei typischer Nutzung an – wie für alle Pixel-Handys. Mit jeweils 4700 mAh ist die Akkukapazität identisch.

Auch beim Fast-Charging sind im direkten Vergleich keine Unterschiede festzustellen. Pixel 9 und 9 Pro laden mit maximal 27 W auf und benötigen etwa 85 Minuten für 100 Prozent Akkustand.

Etwas absetzen kann sich das Google Pixel 9 Pro beim Wireless Charging. Wenn ihr Googles aktuellen Wireless Charger (Pixel Stand der 2. Generation) benutzt, lädt das Pro mit 21 W, das Standardmodell mit 15 W. Mit anderen Ladegeräten erreichen beide Geräte dagegen maximal 12 W.

Preise im Vergleich

Bei Google findet ihr das Google Pixel ab 899 Euro, das Pixel 9 Pro ab 1099 Euro. Bei Drittanbietern sind beide Handys inzwischen aber deutlich reduziert. Das Pixel 9 findet sich mitunter bereits ab 500 Euro, das Pro-Modell ab 750 Euro (Stand: Ende Juli 2025).

Fazit: Google Pixel 9 oder 9 Pro? Francis Lido Unser Vergleich hat einige nennenswerte Unterschiede zwischen dem Google Pixel 9 und 9 Pro offenbart. Größte Vorteile des Pixel 9 Pro sind das Teleobjektiv für bessere Zoom-Fotos und das leicht überlegene Display mit LTPO-Technologie und dünneren Rändern. Der größere RAM, die schärfere Selfie-Kamera und das schnellere Wireless Charging sind weitere Vorzüge. Dennoch: Der Abstand zwischen Google Pixel 9 und 9 Pro ist nicht riesig. Für mehrere Hundert Euro weniger bietet das Standardmodell in den wichtigsten Bereichen ein vergleichbares Nutzererlebnis: Akkulaufzeit und Leistung sind quasi identisch. Und die hervorragende Hautkamera ist es ebenfalls.

