Handy lädt nicht mehr? So bringt ihr es wieder zum Laufen!

Wenn das Handy plötzlich nicht mehr lädt, ist der Schreck groß. Doch bevor ihr in Panik geratet und an teure Reparaturen denkt: Keine Sorge, oft ist die Lösung viel einfacher als erwartet. Hier erfahrt ihr, was ihr tun könnt, um euer Handy wieder funktionstüchtig zu machen – Schritt für Schritt. Die Anleitung gilt für iPhone-Besitzer und Android-Nutzer.

Inhaltsverzeichnis:

1. Ladekabel und Netzteil checken: Der Strom muss fließen!

Schließt eine Lampe oder ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an, um zu testen, ob Strom ankommt. Funktioniert die Lampe, ist die Steckdose in Ordnung. Falls nicht, probiert eine andere aus.

Verwendet ein Ersatzkabel, um zu sehen, ob das Problem vielleicht am Ladekabel oder Netzteil liegt. Besonders alte oder beschädigte Kabel können Wackelkontakte haben. Auch das Netzteil könnt ihr mit einem anderen Gerät testen. Lässt sich euer Smartphone kabellos laden, könnt ihr auch das versuchen, um einen defekten Akku auszuschließen.

2. Ladebuchse reinigen

Ein Klassiker, der oft übersehen wird: Staub, Fussel oder anderer Schmutz in der Ladebuchse können verhindern, dass das Ladekabel richtig sitzt.

Mit einem feinen Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste könnt ihr die Buchse vorsichtig reinigen. Tipp: Ist der Zahnstocher zu groß, könnt ihr ihn vorsichtig anspitzen bzw. etwas dünner machen. Achtet darauf, nichts zu beschädigen. Manchmal reicht auch ein kleiner Luftstoß, um den Schmutz zu entfernen.

Bei einem USB-C-Anschluss (haben fast alle aktuellen Handys) passt nur ein leicht angespitzter Zahnstocher in die Buchse. (© 2022 CURVED )

3. Software-Fehler ausschließen

Wenn die Hardware in Ordnung scheint, könnte ein Softwareproblem die Ursache sein. Besonders ältere Smartphones sind anfällig für solche Fehler. Aber auch bei modernen Geräten kann ein Bug das Laden verhindern – meist klappt es dann wieder nach einem Neustart. Hier sind die wichtigsten Maßnahmen.

Updates installieren: Sofern neue Aktualisierungen verfügbar sind, solltet ihr diese installieren. Hiermit werden mögliche Lade-Bugs behoben. Euer Handy startet danach ohnehin neu, sodass ihr gleich zwei Punkte direkt abhakt.

Sofern neue Aktualisierungen verfügbar sind, solltet ihr diese installieren. Hiermit werden mögliche Lade-Bugs behoben. Euer Handy startet danach ohnehin neu, sodass ihr gleich zwei Punkte direkt abhakt. Neustart machen: Schaltet euer Handy aus. Was ihr dafür tun müsst, verrät die Bedienungsanleitung eures Smartphones. Wartet dann ein paar Sekunden und startet es neu. Schließt es direkt wieder ans Ladegerät an und prüft, ob es jetzt lädt.

Schaltet euer Handy aus. Was ihr dafür tun müsst, verrät die Bedienungsanleitung eures Smartphones. Wartet dann ein paar Sekunden und startet es neu. Schließt es direkt wieder ans Ladegerät an und prüft, ob es jetzt lädt. Energieverbrauch reduzieren: Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr noch den Flugmodus einschalten und alle Apps im Hintergrund schließen. So reduziert ihr den Energiebedarf eures Handys, was auch ein Grund dafür sein kann, dass es nicht mehr lädt.

4. Auf Viren prüfen

Auch Schadsoftware kann Ladeprobleme verursachen. Installiert eine Anti-Viren-App und scannt euer Gerät. Wird Schadsoftware gefunden, entfernt diese und prüft, ob das Laden wieder funktioniert. Auf Android-Handys kommt es zwar häufiger zu einem Befall, aber auch iPhones können sich Viren einfangen – insbesondere, wenn ihr einen Jailbreak durchgeführt habt.

Habt ihr einen Schädling gefunden, sind übrigens weitere Maßnahmen zu empfehlen. Ihr solltet euer Smartphone dann sicherheitshalber ganz zurücksetzen und (über ein anderes Gerät) eure wichtigen Passwörter ändern.

5. Überhitzung und Tiefenentladung: Die heimlichen Übeltäter

Euer Handy hat zu lange in der Sonne gelegen? Es könnte überhitzt sein. Lasst es abkühlen, bevor ihr es wieder an das Ladegerät hängt. Viele Geräte blockieren bei zu hoher Temperatur den Ladevorgang automatisch.

Ist der Akku tiefentladen, dauert es oft einige Minuten, bis das Handy reagiert. Meist wirkt es dann nur so, als würde das Smartphone nicht laden. Schließt es an das Ladegerät an und wartet bis zu 30 Minuten.

6. Akku defekt? Zeit für den Profi!

Wenn ihr alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen habt, bleibt der Akku als Ursache übrig. Moderne Smartphones haben oft fest verbaute Akkus, die nur von Fachleuten gewechselt werden können.

Die Experten können für euch auch checken, ob womöglich ein ganz anderes Problem dafür sorgt, dass euer Handy nicht lädt. Habt ihr noch Garantie auf euer Smartphone kontaktiert ihr den Kundendienst. Falls nicht, könnt ihr euch auch an einen freien Reparatur-Laden eures Vertrauens wenden – die sind meist etwas günstiger.

7. Selbst reparieren? Besser nicht!

Reparaturen am Akku sind gefährlich und sollten immer von Profis übernommen werden. Ihr riskiert nicht nur Schäden am Handy, sondern auch Verletzungen. Also besser die Finger davon lassen und den Experten vertrauen.