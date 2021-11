Welche iPhone-12-Farben gibt es und welche sind am schönsten? Falls ihr euch eine dieser Fragen stellt, seid ihr hier genau richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Varianten, in denen das Standardmodell sowie das iPhone 12 mini, Pro und Pro Max erhältlich sind.

Eines vorneweg: Apple bietet seine Smartphones der 12er-Generation in zwei Farbpaletten an. Die eine ist für das iPhone 12 (hier mit Vertrag) und das iPhone 12 mini vorgesehen. Die andere für die beiden Pro-Modelle.

Inhaltsverzeichnis

iPhone-12-mini- und iPhone-12-Farben

Wie bereits erwähnt stehen iPhone 12 (zum Test) und iPhone 12 mini in den gleichen Farben zur Auswahl. Eine davon ist erst lange nach dem Release hinzugestoßen, aber inzwischen sind wir bei insgesamt sechs verfügbaren Ausführungen angelangt. Dabei handelt es sich um folgende:

Violett

Blau

Grün

Weiß

Schwarz

Rot (ProductRED)

Im Vergleich zur Vorgeneration sind Blau und Violett neu hinzugekommen. Weggefallen ist dafür Gelb. Übrigens: Unabhängig von der gewählten iPhone-12-Farbe ist das Gehäuse – anders als bei den Pro-Modellen – stets glänzend. Mit Ausnahme des Rahmens, den Apple matt gehalten hat.

Fast alle iPhone-12-Farben: Violett ist erst später hinzugekommen (© 2020 Apple )

Drei Farben für iPhone 12 Pro und Pro Max

Beim iPhone 12 Pro (hier mit Vertrag) und Pro Max ist es genau andersherum: Die Rückseite ist matt gehalten, der Edelstahlrahmen glänzt. Außerdem ist die Anzahl unterschiedlicher Ausführungen geringer. Es gibt nur vier iPhone-12-Pro-Farben und ebenso viele – nämlich die gleichen – für das iPhone 12 Pro Max:

Graphit

Silber

Gold

Pazifikblau

Die blaue Variante ersetzte das Nachtgrün, in dem das iPhone 11 Pro zur Auswahl stand. Graphit wiederum ist der Ersatz für Space Grau, ohne sich dramatisch davon zu unterscheiden. Es handelt sich in beiden Fällen um einen sehr dunklen Grauton an der Grenze zu Schwarz. Vom Pazifikblau hat sich Apple inzwischen übrigens wieder verabschiedet. Die iPhone-12-Pro-Farbe musste beim iPhone 13 Pro (hier mit Vertrag) für das hellere Sierrablau Platz machen.

IPhone 12 Pro und Pro Max sind in diesen vier Farben erhältlich (© 2020 Apple )

Welche iPhone-12-Farbe passt zu welcher Hülle?

Bei eurer Wahl solltet ihr außerdem berücksichtigen, dass ihr euer Smartphone wohl in eine Hülle steckt, die abgesehen vom Display und der Kamera alles verdeckt.

Heißt: Eigentlich ist die von euch gewählte iPhone-12-Farbe nur am Kamera-Modul erkennbar und am Display-Rahmen, der von vorn in der Regel trotz Hülle sichtbar ist. Daher ist eine gute Idee darauf zu achten, welche Gehäuse-Farben zu welchen Hüllen passen. Bei offiziellen Apple-Cases lässt sich das am einfachsten überprüfen – in Videos wie diesem:

Der Clip zeigt einzelne iPhone-12-Farben in Kombination mit Apples Silikonhüllen. Besitzer von Apples Pro-Modellen greifen allerdings gerne zu den offiziellen Leder-Cases. Auch hierzu findet ihr auf YouTube entsprechende Videos.

Unser Tipp bei der Suche nach der perfekten iPhone-12-Farbe: Überlegt euch am besten zunächst, welche Hülle ihr eurem Handy später überstreifen möchtet. Seid ihr jemand, der seine Cases gerne mal wechselt, entscheidet ihr euch am besten für eine Farbe, die zu vielen anderen passt. Schwarz beispielsweise lässt sich mit deutlich mehr Farben kombinieren als Rot oder Grün.