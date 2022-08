Apple hat den Erscheinungstermin des iPhone 14 zwar noch nicht enthüllt, doch es gibt es einige Hinweise darauf, wann die neue iPhone-Generation vorgestellt werden könnte. Wir haben euch zusammengetragen, was bislang zum iPhone-14-Release bekannt ist.

iPhone-Vorstellungen in der Vergangenheit: Eine Apple-Tradition

Im Herbst erwarten Apple-Fans stets eine große Ankündigung von ihrem favorisierten Tech-Giganten. Denn in diesem Zeitraum wird traditionell die neue iPhone-Generation vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht.

2022 steht der mutmaßliche Release der iPhone-14-Generation an, sofern Apple sein Namenskonzept nicht überraschend geändert hat. Auch wenn es noch kein offizielles Erscheinungsdatum gibt, deuten einige Hinweise auf einen bestimmten Release-Termin des iPhone 14 hin.

Üblicherweise präsentiert Apple das jeweils neue iPhone immer etwa Mitte September. Ausnahme war lediglich das Jahr 2020, in dem die Corona-Pandemie zu einer Verschiebung geführt hat. In den anderen Jahren wurde beispielsweise das iPhone 13 (hier im Test) am 14. September 2021 vorgestellt. Beim iPhone 11 war es der 10. September 2019. Beide Termine waren der zweite Dienstag im September.

Mutmaßlicher Termin für den iPhone-14-Release

Bleibt Apple dieser Tradition treu, würde der Termin des iPhone-14-Release auf den 13. September 2022 fallen. Auch Insider und Leaker gehen davon aus, dass Apple dieses Datum für die Vorstellung des iPhone 14 gewählt hat.

Zwar soll Apple beim iPhone 14 Produktionsprobleme haben, allerdings sollen diese den Release nicht gefährden. Kurz darauf sollte dann auch der Vorverkauf für alle iPhone-14-Modelle starten. Denkbar wäre der 16. September 2022, da zwischen Ankündigung und Vorverkauf in der Vergangenheit zwei Tage lagen.

Das eigentliche Release-Datum des iPhone 14 dürfte dann traditionell eine Woche später folgen, am 23. September 2022. Neben dem Basis-Modell sollten aber auch ein iPhone 14 Max, ein iPhone 14 Pro und ein iPhone 14 Pro Max an diesem Tag veröffentlicht werden.

Häufige Fragen:

Wie viel soll das iPhone 14 kosten?

Noch gibt es keine genauen Infos zum Preis des iPhone 14. Laut Insidern soll das iPhone 14 Max rund 850 Euro kosten. Bestätigt hat Apple dies jedoch nicht. Unter folgendem Link findet ihr alle Gerüchte zu den Preisen der iPhone-14-Modelle.

Sollte man auf das iPhone 14 warten?

Das Warten auf die iPhone-14-Generation lohnt sich wohl nur, wenn ihr zu einem der leistungsfähigeren Modelle greifen wollt. Die Standard-Modelle sollen gerüchteweise mit dem aktuellen Bionic-Chip von Apple ausgeliefert werden. Nur die größeren iPhone-14-Modelle bekommen die nächste Generation spendiert.

Wird das iPhone 13 günstiger, wenn das iPhone 14 rauskommt?

Mit einem plötzlichen Preisverfall des iPhone 13 zum Release des iPhone 14 ist nicht zu rechnen. Die aktuellen Apple-Smartphones sinken seit Monaten immer weiter im Preis. Auch mit der neuen Generation wird dieser Preisverfall gleichmäßig weiterverlaufen. Wer nicht mehr warten will, kann sich schon jetzt ein iPhone 13 (hier mit Vertrag) sichern.

