iPhone-Größenvergleich: Übersicht aktueller Modelle

Handlich oder mit Riesen-Display? Bei Apple-Handys habt ihr die Wahl zwischen Modellen mit unterschiedlichen Maßen. Mit unserem iPhone-Größenvergleich bekommt ihr den Überblick, welche aktuellen Geräte wie groß sind.

Inhaltsverzeichnis:

iPhone-Größenvergleich: Kurzübersicht

iPhone-Größenvergleich: Kurzübersicht Geräte-Abbildung Hersteller Apple Modell iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone SE 2022 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.3 Zoll 6.7 Zoll 6.1 Zoll 4.7 Zoll 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2868x1320 Pixel 2622x1206 Pixel 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 1334x750 Pixel 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 2532x1170 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi 326 ppi 460 ppi 461 ppi 460 ppi 461 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED LCD OLED OLED OLED OLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Maße Größe 163x77.6x8.3 mm 149.6x71.5x8.3 mm 160.9x77.8x7.8 mm 147.6x71.6x7.8 mm 138.4x67.3x7.3 mm 159.9x76.7x8.3 mm 146.6x70.6x8.3 mm 160.9x77.8x7.8 mm 147.6x71.6x7.8 mm 146.7x71.5x7.8 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 227 g 199 g 199 g 170 g 144 g 221 g 187 g 201 g 171 g 172 g Preis UVP Ab 1499 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 1099 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 519 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 1099 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 849 Euro (UVP)

Das beste große Modell: iPhone 16 Pro Max

Die Kamera wurde u.a. verbessert. Aber auch der neue Capture Button verbessert die iPhone-Reihe (© 2024 Apple )

Mit seinem 6,9-Zoll-Display ist das iPhone 16 Pro Max nicht nur das größte derzeit erhältliche iPhone. Es ist auch die beste Wahl unter den Modellen mit besonders großem Screen. Top-Leistung, eine sehr gute Kamera und lange Akkulaufzeit: Hier erwartet euch die aktuelle Nummer eins von Apple.

Das beste handliche Modell: iPhone 16 Pro

Das iPhone 16 Pro sieht seinen Vorgängern sehr ähnlich (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Mit 6,3 Zoll ist dieses Handy auch mit einer Hand noch zu bedienen. Während die Größe kompakt ist, zeigt sich der Rest der technischen Daten des iPhone 16 Pro aber ganz groß: Hier erwartet euch ein nahezu identisches Kraftpaket wie beim Pro-Max-Modell. Nur das Display ist kleiner und die Akkulaufzeit fällt etwas kürzer aus, da ein kleineres Gehäuse auch weniger Platz für den Akku erübrigt. Über einen Tag Laufzeit mit einer Ladung sind dennoch drin. Mehr verrät unser iPhone 16 Pro Test.

Empfehlung der Redaktion: iPhone 15 Pro

Die Kamerataste fehlt. Davon ab muss sich das iPhone 15 Pro nicht vor seinem Nachfolger verstecken (© 2023 Apple )

Ein Tipp für Sparer: Bei Apple direkt ist das Handy zwar mittlerweile nicht mehr erhältlich. Hier und da bekommt ihr auch noch den Vorgänger des iPhone 16 Pro. Der Bildschirm des iPhone 15 Pro ist mit 6,1 Zoll Diagonale noch groß genug, aber gleichzeitig ist das iPhone sehr handlich. Zudem macht der mit dieser Generation eingeführte Titanrahmen das Gerät spürbar leichter als das iPhone 14 Pro.

Grundsätzlich kommt das 15 Pro in vielen Punkten an die 16. Generation heran und ist eine gute Wahl, wenn ihr euer Handy nicht zu groß mögt und ein sehr leistungsfähiges iPhone mit Top-Kamera euer Eigen nennen wollt. Und: Das iPhone 15 Pro ist wie die iPhone-16-Modelle bereit für Apple Intelligence.

Das beste günstige Modell: iPhone 16

Das iPhone 16 in allen Farben: Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün, Ultramarin (© 2024 Apple )

Wollt ihr es etwas günstiger als mit der Pro-Reihe angehen, können wir euch das iPhone 16 ans Herz legen. Ja, vielerorts bekommt ihr auch noch das iPhone 15 oder sogar das iPhone 14 – und das zu noch erschwinglicheren Preisen. Allerdings unterstützen die Vorgänger Apple Intelligence nicht. Die iPhone-16-Reihe hingegen schon (und das iPhone 15 Pro sowie 15 Pro Max).

Ein weiteres Plus: Apple hat die Kamera verbessert. Auch hier gelingen euch mit dem iPhone 16 bessere Schnappschüsse als mit den Vorgängern – für einen moderaten Aufpreis. Im iPhone-Größenvergleich präsentiert sich das iPhone 16 noch handlicher als das 16 Pro – und ist damit für Einhandbediener eine noch geeignetere Wahl.

Das kleinste Modell: iPhone SE (2022)

Das iPhone SE (2022) ist deutlich kleiner als die anderen noch aktuellen iPhones. (© 2024 CURVED )

Im iPhone-Größenvergleich mit Abstand das kleinste Modell: das iPhone SE (2022). Die 3. SE-Generation ist für heutige Verhältnisse wirklich sehr klein. Dazu kommt, dass es noch einen relativ breiten Rand mit Homebutton auf der Vorderseite mitbringt. Damit erwartet euch hier auch der kleinste Bildschirm: Nur 4,7 Zoll misst der Screen.

Geht es euch um die maximale Kompaktheit, ist das euer Modell. Aber das wohl nicht mehr allzu lang: Laut Gerüchteküche kommt im ersten Quartal 2025 das iPhone SE 4 – und das ist dann wohl in etwa so groß wie ein iPhone 16.

Kaufberatung: Für wen lohnt sich ein großes oder handliches iPhone?

Im Prinzip bietet euch Apple bei aktuellen iPhones zwei Möglichkeiten: Ganz große (6,7 bis 6,9 Zoll) sowie mittelgroße Modelle (6,1 bis 6,3 Zoll) – oder das ganz kleine iPhone SE (2022) mit 4,7-Zoll-Display. Eine weitere Option gibt es nicht, da die Mini-Reihe mit dem iPhone 13 mini ihr Ende fand. Und wer sollte nun zu welchem Modell greifen?

Für die mittelgroßen iPhones sprechen... ... gute Bedienbarkeit mit einer Hand

... niedrigeres Gewicht

... mehr Platz in der Hosentasche oder Handtasche

Für die ganz großen iPhones sprechen... ... mehr Spaß beim Schauen von Videos

... angenehmeres Surfen

... mehr Inhalte, die auf einen Schlag auf dem Screen sichtbar sind

... eine längere Akkulaufzeit

So oder so: Wenn ihr euch sehr unsicher seid, solltet ihr einen Apple Store aufsuchen und ein paar iPhones in die Hand nehmen. So findet ihr am ehesten heraus, was sich für euch angenehmer anfühlt: Handschmeichler oder richtig großes Display? Das hilft euch am Ende noch mehr weiter als jeder iPhone-Größenvergleich im Netz. Was die aktuellen Modelle rein technisch unterscheidet, verrät euch unsere Übersicht der iPhone-Vergleiche.