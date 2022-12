Pixel 6a: Preis des Google-Smartphones in der Übersicht

Das Pixel 6a von Google ist eines der beliebtesten Mittelklasse-Smartphones. Seit der Markteinführung im Sommer 2022 hat sich der Preis stetig entwickelt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist derzeit sehr attraktiv. Wir liefern euch eine Übersicht.

Neben dem Pixel 7 (Pro) ist das Google Pixel 6a eines von drei aktuellen Modellen des Herstellers – und zwar das günstigste. Das "a" im Gerätenamen steht bei Google traditionell für die abgespeckte Variante der vorangegangenen Flaggschiffe. Sucht ihr ein gutes Smartphone, das in allen Bereichen eine solide Leistung bietet, gehört ihr zur Zielgruppe. Der Einstiegspreis im Juli 2022 lag bei 459 Euro. Wir zeigen euch, wo und wie ihr das Pixel 6a derzeit besonders günstig ergattern könnt.

Die Recherche zum hier genannten Preis des Pixel 6a wurde im Dezember 2022 getätigt.

Aktueller Preis: So viel kostet das Pixel 6a

Der bereits genannte Preis von 459 Euro für das Pixel 6a gilt nach wie vor. Allerdings nur, wenn ihr das Google Pixel direkt beim Hersteller bestellt. Dabei ist es egal, ob ihr euch für die Farbe "Charcoal" (Schwarz), "Chalk" (Weiß) oder "Sage" (Grün) entscheidet: Alle Optionen kosten im hauseigenen Shop von Google gleich viel.

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Der Preis des Pixel 6a ist außerhalb des Google-Stores bereits deutlich gefallen. Die großen Händler Amazon, Saturn und MediaMarkt bieten das Pixel 6a immer wieder zwischen 349 und 399 Euro an. Ihr könnt im Zweifel also über 100 Euro sparen. Wir empfehlen euch vor dem Kauf dennoch einen Blick in Googles hauseigenen Shop zu werfen. Der Hersteller startet immer wieder Aktionen, die sich lohnen können: z. B. mit gratis Zubehör oder direkten Rabatten.

Pixel 6a UVP: 459 Euro

Pixel 6a: Preis im Vergleich ab 349 Euro (Amazon; Stand Dezember 2022)

Pixel 6a mit Vertrag: Mit Kombi sparen

Seid ihr derzeit nicht nur auf der Suche nach einem neuen Handy, sondern braucht auch einen günstigen Mobilfunktarif? Dann solltet ihr euch das Pixel 6a mit Vertrag anschauen. In Kombination mit einem passenden Tarif lässt sich so einiges sparen. Das Google Pixel 6a mit Blau Allnet XL kostet euch z. B. 20,99 Euro pro Monat (24 Monate Mindestvertragslaufzeit).

Rechnen wir die 1 Euro Anzahlung für das Gerät mit ein, liegen wir umgerechnet bei 145 Euro für das Pixel 6a, denn der Tarif Blau Allnet XL kostet alleine bereits 14,99 Euro. Als attraktiven Bonus dürft ihr euch in diesem Fall sogar über weitere 5 GB Datenvolumen pro Monat freuen, was das Inklusivvolumen auf insgesamt 10 GB im Monat wachsen lässt. Schaut einfach im CURVED-Shop vorbei und sucht euch eine passende Kombination aus Handy und Vertrag heraus.

Wann wird das Pixel 6a günstiger?

Googles Hardware-Strategie im Smartphone-Bereich scheint derzeit klar geregelt: Einmal im Jahr gibt es neue Flaggschiffe und im darauffolgenden Sommer das günstigere "a"-Modell. Bleibt das so bestehen, bekommen wir im Sommer 2023 das Pixel 7a zu Gesicht. Bis dahin könnte der Preis des Pixel 6a zwar noch etwas fallen, viel tiefer dürfte es allerdings nicht mehr gehen. 349 Euro ist bereits ein sehr attraktives Angebot. Selbst am Black Friday war es kaum günstiger:

Ob sich das Pixel 6a nach dem Release des Pixel 7a noch lohnt, hängt natürlich stark davon ab, wie gut letzteres Modell sein wird und was es kosten soll. Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Mittelklasse-Smartphone, können wir euch das Pixel 6a wärmstens empfehlen. Abschließende Prognose: Spürbar günstiger wird es erst im Sommer 2023.

Pixel 6a: Preis im Vergleich zum Pixel 7 (Pro)

Neben dem Pixel 6a findet ihr zwei weitere aktuelle Smartphone-Modelle von Google: das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro. Beide Handys können für sich genommen überzeugen. Das Pixel 7 ist ideal für Nutzer, die etwas höhere Ansprüche als "nur" Mittelklasse haben, während das Pixel 7 Pro für High-End-Nutzer gemacht ist.

Das spiegelt sich allerdings auch im Preis wieder. Während das Pixel 6a angenehm günstig zu bekommen ist, müsst ihr für das Pixel 7 bereits tiefer in die Tasche greifen: Mindestens 649 Euro müsst ihr bei Google direkt hinblättern. Das Pixel 7 Pro kostet im Store des Herstellers ab 899 Euro. Je nach Speicheroption müsst ihr bei beiden Modellen 100 Euro drauflegen.

Pixel 7 Preis: 649 Euro (128 GB), 749 Euro (256 GB)

Pixel 7 Pro Preis: 899 Euro (128 GB), 999 Euro (256 GB)

Mit einem Blick auf den freien Markt lässt sich auch bei diesen Modellen ein wenig sparen. Im Vergleich zum Preis des Pixel 6a zeigt sich allerdings recht deutlich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis beim günstigsten Modell in diesem Bunde das stärkste ist. Bevor ihr zu den teureren Geschwistern greift, kann sich ein Blick auf das Pixel 6a also durchaus lohnen.

Häufig gestellte Fragen

Wie teuer ist das Pixel 6a?

Das Pixel 6a kostet derzeit (Stand Dezember 2022) 459 Euro bei Google. Einige Händler führen das Pixel-Smartphone allerdings bereits günstiger, sodass ihr rund 100 Euro sparen könnt.

Wann kam das Pixel 6a raus?

Das Pixel 6a ist seit dem 28. Juli 2022 in Deutschland erhältlich. Die UVP hat sich seitdem nicht geändert (Dezember 2022): Google verlangt 459 Euro für das Pixel 6a.

Wie teuer ist das Pixel 6?

Nach Marktstart des Pixel 7 (Pro) ist der Vorgänger deutlich im Preis gesunken: Das Pixel 6 kostet derzeit 459 Euro bei diversen Händlern (Stand Dezember 2022).

