Wenn ihr einen PS4-Controller verbinden wollt, helfen wir euch in diesem Artikel weiter. Egal ob ihr Probleme beim Koppeln habt, das Gamepad mit der Konsole eines Freundes verbinden oder es an einen PC oder die Switch anschließen wollt. Es sind nur ein paar einfache Schritte notwendig.

Inhaltsverzeichnis

PS4-Controller verbinden klappt nicht: Das ist die Lösung

Ihr wollt euren PlayStation-4-Controller koppeln? Das ist ganz einfach, egal ob an der eigenen oder einer fremden Konsole. Befolgt einfach folgende Schritte:

Schließt den PS4-Controller via USB-Kabel direkt an die Konsole an. Drückt auf den PS-Knopf in der Mitte des Gamepads und wartet, bis die Lampe auf der Rückseite aufleuchtet. Nun ist der PlayStation-4-Controller verbunden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das USB-Kabel nun wieder hinausziehen.

PS4-Controller verbinden klappt nicht auf diese Art? Keine Sorge, auch dafür gibt es eine Lösung. Die folgende Anleitung hilft euch, wenn ihr Probleme habt:

Haltet die "Share-Taste" und den "PS-Button" auf dem DualShock 4 einige Sekunden gleichzeitig gedrückt. Der PS4-Controller schaltet von selbst in den "Pairing-Modus", was ihr an der blinken Leuchte auf der Rückseite erkennt. Nun öffnet die "Einstellungen" im Menü der PlayStation 4 und wählt "Bluetooth" aus. Unter den Eingabegeräten sollte nun eurer DualShock 4 gelistet sein. Wählt ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

Klappt die PS4-Controller-Verbindung selbst auf diese Weise nicht, müsst ihr das Gerät zurücksetzen. Nehmt euch dafür eine Nadel oder eine Büroklammer und schiebt sie in das Loch auf der Rückseite nahe der L2-Taste. Haltet den Reset-Button ein paar Sekunden gedrückt und probiert dann die erste oder zweite Anleitung noch einmal.

PS4-Controller mit PC verbinden

Den DualShock 4 könnt ihr mit eurem Computer koppeln. Einige Spiele bieten sogar eine volle Unterstützung des Controllers. In "Destiny 2" beispielsweise wechselt die LED sogar passend zum Spielgeschehen ihre Farbe – ganz so, wie es auch bei der PS4-Version des Games der Fall ist. Besitzt ihr Windows 10, könnt ihr den Controller direkt via USB-Kabel mit dem PC verbinden und schon könnt ihr loslegen.

Falls ihr den PS4-Controller via Bluetooth mit dem PC verbinden wollt, geht ihr wie folgt vor:

Haltet die Share-Taste und den PS-Button des Controllers gedrückt, bis die LED schnell blinkt. Sucht in den Computer-Einstellungen unter "Bluetooth" nach Geräten in der Nähe. Wählt euer Gamepad aus und schließt die Kopplung ab.

Bei einer Bluetooth-Verbindung mit dem Computer funktioniert unter Umständen der Farbwechsel der LED nicht. Falls euch das stört, könnt ihr euch alternativ auch den PC-Adapter für den DualShock 4 zulegen.

PlayStation-4-Controller mit Nintendo Switch verbinden

Ihr könnt den PS4-Controller auch mit einer Nintendo Switch verbinden. Allerdings ist der Vorgang etwas komplizierter. Hierfür ist ein Bluetooth-USB-Adapter nötig, den ihr in die Hybrid-Konsole steckt. Explizit auch für die Verbindung zwischen DualShock 4 und Nintendo-Konsole gedacht ist etwa das Produkt "8BitDo Wireless USB Adapter", das ihr über diverse Online-Händler erwerben könnt.

Steckt diesen in das Spielesystem und bringt euren PS4-Controller in den Pairing-Modus, indem ihr den "Share-Button" und die "PS-Taste" einige Sekunden gedrückt haltet. Sobald die LED-Leuchte auf der Rückseite blinkt, aktiviert ihr den Pairing-Modus am Adapter und die Nintendo Switch verbindet sich automatisch mit eurem Controller.

PS4-Controller mit PS3 verbinden – darum ist das nicht sinnvoll

Ihr könnt euren PS4-Controller mit der PlayStation 3 verbinden. Sobald der Pairing-Modus des Gamepads aktiviert ist, findet ihr es im Bluetooth-Menü der PS3. Das Koppeln funktioniert ohne Probleme. Doch das ist nicht besonders sinnvoll:

Kaum ein Spiel unterstützt den PlayStation-4-Controller. So richtig könnt ihr mit diesem also nicht an der älteren Konsole spielen. Dagegen ist es schon sinnvoller, wenn ihr den DualShock 4 mit einem Android-Smartphone verbindet. Wie das funktioniert, haben wir für euch in dem verlinkten Ratgeber zusammengefasst.