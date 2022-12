Das Galaxy A13 gehört zu Samsungs günstigsten Smartphones und erfreut sich daher großer Beliebtheit bei Schnäppchenjägern. Da das Handy bereits seit März 2022 auf dem Markt ist, könnt ihr es inzwischen sogar noch preiswerter als zum Release erstehen. Wir liefern euch eine Übersicht zum aktuellen Preis des Galaxy A13.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A13

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

Das Galaxy A13 ist Samsungs Einsteigermodell. Es bietet sich für alle an, die keine hohen Ansprüche an ihr Handy haben und sich mit soliden Basis-Features zufriedengeben. Es ist zuverlässig, bringt eine für diese Preisklasse gute Kamera mit und hält dank ausdauerndem Akku viele Stunden ohne zwischenzeitliches Aufladen durch. Es ist eine gute Alternative für alle, denen das Galaxy A23 5G oder das Galaxy A33 5G zu viel kostet.

Das Samsung Galaxy A13 sieht schick aus – trotz Sparpreis (© 2022 Samsung )

So viel kostet das Samsung Galaxy A13 aktuell

Wenn ihr vorhabt, das Galaxy A13 ohne Vertrag zu kaufen, habt ihr theoretisch zwei Optionen: Ihr kauft es im offiziellen Samsung-Store oder bei einem Drittanbieter. Samsung selbst das Handy aktuell nicht mehr auf Lager – womöglich ist es hier ausverkauft. Der Hersteller bietet euch lediglich eine Vorbestellung an, die mit einer Wartezeit von rund zwei Wochen verbunden ist.

Wollt ihr das Smartphone schneller in den Händen halten, müsst ihr es bei einem Drittanbieter im Internet oder einem lokalen Händler erstehen. Auf diesem Wege spart ihr außerdem eine Menge Geld. Die Preise sind nämlich deutlich niedriger als bei Samsung selbst. Hier der Vergleich:

Unverbindliche Preisempfehlung: 209,00 Euro

209,00 Euro Aktueller Preis Samsung-Shop: 179,30 Euro

179,30 Euro Durchschnittlicher Preis Drittanbieter: ab 141,88 Euro

Kauft ihr das Smartphone zum günstigsten Preis bei einem Drittanbieter, spart ihr im besten Fall bis zu 37,42 Euro. Alle Preisangaben zum Galaxy A13 sind auf dem Stand Dezember 2022.

Samsung Galaxy A13 mit Vertrag: Die Sparkombi

Braucht ihr zusätzlich zum neuen Handy einen Mobilfunktarif, empfiehlt es sich, das Smartphone im Bundle zu kaufen, denn in der Regel kommt ihr so deutlich günstiger weg.

Ein Rechenbeispiel zum Samsung Galaxy A13 mit Vertrag aus dem CURVED-Shop: Kauft ihr das Galaxy A13 mit Blau Allnet XL inklusiv 10 GB Datenvolumen, kostet euch das Handy abzüglich des Tarif-Einzelpreises effektiv 77,99 Euro über die Laufzeit von zwei Jahren.

So haben wir den Effektivpreis berechnet:

Das Angebot kostet euch je Monat 11,99 Euro. Am Ende der Laufzeit habt ihr so 287,76 Euro ausgegeben. Hinzukommen einmalig 1 Euro Anschlussgebühr und 4,99 Euro Versandgebühr. So kommt ihr auf eine Gesamtsumme von 293,75 Euro. Einzeln kostet der Blau Allnet XL aber schon 8,99 Euro im Monat, was bei 24 Monaten Laufzeit 215,76 Euro Gesamtkosten macht. Somit bleiben 77,99 Euro Aufpreis übrig, die ihr insgesamt für das Galaxy A13 zahlt.

In unserem Beispiel ist das Galaxy A13 also noch einmal über 63 Euro günstiger als im Einzelhandel. Ihr solltet beim Vergleichen also nicht nur nach den Preisen bei Drittanbietern Ausschau halten, sondern auch entsprechende Bundles im Blick behalten. Ist euer aktueller Tarif in die Jahre gekommen, lässt sich hier meist noch mehr sparen – wie obige Rechnung zeigt.

Preisverfall: Wann wird das Galaxy A13 günstiger?

Da das Galaxy A13 schon etwas länger auf dem Markt ist, ist der Preis bereits gefallen. Aktuell (Stand: Dezember 2022) hat er sich jedoch bei der 140-Euro-Marke eingependelt. Zwischenzeitlich war das A13 noch günstiger erhältlich, doch dafür sollten einmalige Sonderangebote verantwortlich gewesen sein.

Es ist davon auszugehen, dass der Preis des Galaxy A13 erneut fallen wird, wenn es ein Nachfolgemodell gibt. Dass es ein Galaxy A14 geben wird, würden wir als sehr wahrscheinlich einstufen. Wann das Einsteigerhandy vorgestellt wird, wissen wir nicht, aber es dürfte wohl in der ersten Jahreshälfte 2023 passieren.

Das Samsung Galaxy A13 im Preisvergleich

Lohnt sich das Galaxy A13 vom Preis her im Vergleich zu ähnlichen Smartphones? Technisch etwas besser, aber preislich nur ein bisschen teurer aufgestellt sind das Galaxy A23 5G und das Galaxy A33 5G. Beide bringen unter anderem mehr Leistung mit und sind mit besseren Displays ausgestattet. Außerdem sind sie 5G-fähig und können so mit einem entsprechenden Tarif schneller Daten up- und downloaden. Die Unterschiede sind nicht gigantisch, aber spürbar.

Was den aktuellen Straßenpreis (Stand: Dezember 2022) angeht, staffeln sich die Samsung-Smartphones wie folgt:

Samsung Galaxy A13: ab 141,88 Euro

ab 141,88 Euro Samsung Galaxy A23 5G: ab 217,63 Euro

ab 217,63 Euro Samsung Galaxy A33 5G: ab 270,00 Euro

Für das Galaxy A23 zahlt ihr aktuell rund 76 Euro mehr und für das Galaxy A33 5G circa 129 Euro. Ob sich das in Anbetracht der besseren Hardware für euch lohnt, müsst ihr entscheiden. Alternativ empfiehlt sich aber auch bei diesen Samsung-Handys die Kombi mit Tarif.

Eine weitere Alternative unter den Handys bis 200 Euro stellt übrigens das Xiaomi Redmi Note 11 dar. Das Handy überzeugt insbesondere mit dem verbauten OLED-Display. Mehr lest ihr in unserem Test zum Note 11.

Häufig gestellte Fragen

Ist das Samsung Galaxy A13 gut?

Das Samsung Galaxy A13 ist ein gutes Einsteiger-Smartphone. Für einen sehr günstigen Preis bekommt ihr vernünftige Hardware, die alle zufriedenstellen sollte, die nur die Basisfunktionen eines Handys benötigen.

Was kostet ein Galaxy A13 von Samsung?

Das Galaxy A13 wurde für 209,00 Euro (UVP) eingeführt. Inzwischen verlangt Samsung nur noch 179,30 Euro im eigenen Shop. Bei Drittanbietern bekommt ihr das Galaxy A13 aber auch schon ab 141,88 Euro (Stand: Dezember 2022).

Wie alt ist das Samsung Galaxy A13?

Das Galaxy A13 wurde am 25.03.2022 zu einem Preis von 209,00 Euro eingeführt.

