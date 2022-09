Die besten Smartphones bis 200 Euro bieten trotz niedrigem Preis viele Funktionen. Im Test zeigen sie, was sie können. Alltägliche Aufgaben wie Musik hören, Fotos aufnehmen und WhatsApp meistern sie problemlos. Sogar viele simple und spaßige Mobile-Games laufen auf ihnen. Wer nach einem guten und günstigen Handy sucht, wird hier fündig.

Der Bereich, auf den wir uns bei der Suche nach den besten Smartphones bis 200 Euro konzentrieren, ist der Grenzbereich zwischen Mittelklasse-Handys und Einsteigermodellen. Hier sind nämlich die ersten Geräte zu finden, die eine solide Ausstattung besitzen und dabei trotzdem preiswert bleiben. Hier kommt unsere Auswahl der besten Handys bis 200 Euro:

Beste Smartphones bis 200 Euro 7.8 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 10 Pro Top OLED-Display mit 120 Hz und HDR10

Kamera mit 108 MP

Hohe Bildschirmhelligkeit

Edles Gehäuse

Gute Akkulaufzeit Flop Zu viel Bloatware

Kamera kaum besser als beim Vorgänger

Nachtmodus-Fotos ausbaufähig 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 11 Top 90-Hz-OLED-Display

Lange Akkulaufzeit und 33-Watt-Schnellladen

Klinkenanschluss

Niedriger Preis Flop schwache Performance

rutschige Rückseite aus Plastik

Unnötige Makro-Kamera Oppo Oppo A54 5G Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Günstig

Großes 6,5-Zoll-Display (LCD) mit 90 Hz

Hauptkamera mit 48 MP

Großer 5000-mAh-Akku

Kopfhöreranschluss Weniger Vielversprechend Kein OLED

Makro-Linse mit nur 2 MP

Chipsatz eher Einsteiger- als Mittelklasse 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 10 Top viel Akkulaufzeit

starkes Preisleistungsverhältnis

hochwertige Haptik trotz Kunststoffgehäuse Flop Display etwas dunkel

schwächelnder Prozessor

miserabler Sound Samsung Samsung Galaxy A13 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Quad-Kamera mit bis zu 50 MP

ausdauernder Akku

6,4 Zoll Display

scharfes, hochauflösendes Display

schnelles WiFi 5 Weniger Vielversprechend Gehäuse aus Plastik

vergleichsweise träger Prozessor

LCD statt OLED-Display

Inhaltsverzeichnis:

Smartphones unter 200 Euro: Lange Akkulaufzeit, gute Kamera und erweiterbarer Speicher

In der Preisklasse um 200 Euro bekommt ihr Smartphones, die alltäglichen Aufgaben gewachsen sind. Die aktuellen Nachrichten im Internet lesen, YouTube-Videos schauen oder Messenger-Apps wie WhatsApp und Co. bereiten den günstigen Handys keine Probleme.

Zudem bringen sie gegenüber den Flaggschiffen vieler Hersteller sogar einige Pluspunkte mit. Etwa die Möglichkeit, den Speicher bei Bedarf per microSD-Karte erweitern zu können. Oder einen Energiespeicher mit großer Kapazität und entsprechend langer Akkulaufzeit.

Im Preisbereich bis 200 Euro solltet ihr allerdings keine High-End-Performance erwarten. Die Handys sind gut und günstig, aber wenn ihr das beste Android-Flaggschiff oder das beste iPhone wollt, müsst ihr auch den entsprechenden Preis berappen. Ein Oberklasseprozessor kostet eben auch einen Oberklassepreis.

Dennoch: Ein gutes Handy muss nicht teuer sein. Wenn ihr wisst, worauf es euch ankommt, könnt ihr für euch passende Kompromisse an den richtigen Stellen eingehen. So solltet ihr euch auch Geräte aus dem Vorjahr anschauen. Sobald ein Nachfolger verfügbar ist, sinkt der Preis des Vorgängers meist deutlich. Unsere Tests helfen euch bei der Entscheidung.

Bestes Smartphone bis 200 Euro: Das Xiaomi Redmi Note 11

Handy unter 200 Euro: Das Xiaomi Redmi Note 11 in der Schrägansicht (© 2022 CURVED )

Das Redmi Note 11 sorgt als Xiaomi-Handy (mit Vertrag hier alle Modelle in der Übersicht) unter 200 Euro mit einem starken Gesamtpaket für Aufsehen. Schon ab 199,90 Euro (Stand August 2022, Version mit 64 GB Speicher) bekommt ihr ein Handy mit einem 6,4-Zoll-AMOLED-Display und Auflösung in FHD+.

Das bedeutet für euch: scharfe Bilder, gute Kontraste, satte Farben und echte Schwarzwerte. Dazu liefert Xiaomi eine 90-Hz-Bildwiederholrate für extra flüssige Bewegungen beim Scrolling oder Zocken. Diese Kombination gibt es nur selten in dieser Preisklasse und hat uns im Test überzeugt.

Zum Test des Xiaomi Redmi Note 11

Neben dem starken Display kann auch die Vierfachkamera punkten. Eine 50-MP-Hauptkamera mit Autofokus sowie eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Makrolinse geben euch mehr als eine Option für Schnappschüsse. Zusätzliche Bildinformationen für einen unscharfen Hintergrund (Bokeh-Effekt) liefert der 2-MP-Tiefensensor.

Selfies knipst ihr mit der 13-MP-Frontkamera. Für eine gute Performance sorgt der Snapdragon 680 in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der 5000-mAh-Akku des Xiaomi Redmi Note 11 (hier mit Vertrag) bringt euch dabei locker durch den Tag.

Preis-Leistungs-Tipp: Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Bei Handys bis 200 Euro eine Seltenheit: Die Rückseite des Xiaomi Redmi Note 10 Pro besteht aus Glas (© 2021 CURVED )

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro liegt mit einem Preis von etwa 209 Euro (Stand August 2022, Version mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher) zwar leicht über der Preisgrenze, aber dafür bekommt ihr ein Handy aus einer anderen Liga. Der geringe Aufpreis beschert euch eine Menge mehr an hochwertiger Ausstattung. Und natürlich gibt es Möglichkeiten zum Sparen: Kauft ihr das Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit Vertrag, zahlt ihr weniger als 200 Euro.

So bekommt ihr ein 6,67 Zoll AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, das für hohe Kontraste, satte Farben und flüssige Animationen sorgt. Der Prozessor – ein Snapdragon 732G von Qualcomm – liefert bei alltäglichen Aufgaben genügend Leistung, damit auf dem Bildschirm nichts ruckelt. Der Akku hielt in unserem Test sehr lange durch. Zudem lässt er sich mit 33 W Ladestrom schnell wieder aufladen.

Zum Test des Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Das Highlight dürfte für viele die Hauptkamera mit ihrer Auflösung von 108 MP sein. Neben dem starken Weitwinkelobjektiv finden sich eine 8-MP-Ultraweitwinkellinse und ein 5-MP-Makroobjektiv im Kameramodul. Der 2-MP-Tiefensensor sammelt Informationen, um einen schönen Bokeh-Effekt (Hintergrundunschärfe) zu erzeugen. Für Selfies nutzt ihr die 16 MP starke Frontkamera.

Übrigens: Wer noch mehr sparen will und auf ein paar Annehmlichkeiten der Pro-Version verzichten kann, sollte einen Blick auf den Test des Xiaomi Redmi Note 10 werfen.

Mit 5G für die Zukunft gerüstet: Das Samsung Galaxy A32 5G

Das Galaxy A32 5G überzeugt mit dem zukunftssicheren Mobilfunkstandard. (© 2022 )

Das Samsung Galaxy A32 5G liegt aktuell (Stand August 2022, 64 GB und 4 GB RAM) bei einem Preis von rund 199 Euro. Für diesen Preis bekommt ihr ein 6,5 Zoll Display mit 60 Hz, eine Quad-Kamera mit eigener Linse für mehr Tiefenschärfe bei Porträts sowie einen 5000-mAh-Akku mit 15 W Schnellladefunktion.

Die Unterschiede zwischen Samsung Galaxy A32 4G vs. A32 5G zusammengefasst

Zwar kann das Galaxy A32 5G im Vergleich zu den Kandidaten anderer Hersteller nicht überall mithalten, doch hat es einen entscheidenden Vorteil für Vielsurfer, die gern unterwegs sind. Die Implementierung von 5G ermöglicht in Verbindung mit einem passenden 5G-Tarif enorm schnelle Datenraten.

Im Vergleich zum Galaxy A13 bietet das A32 5G zudem einige weitere Vorteile, die sich durch den höheren Preis ergeben. Dazu zählen etwa eine höhere Pixeldichte, durch die ihr Inhalte auf dem Display angenehmer schauen könnt. Auch die Bildwiederholrate von 90 Hz spielt kompatible Videos noch ruckelfreier ab. Dank des sparsameren Prozessors hält das A32 5G zudem ein bisschen länger als der hausinterne Konkurrent durch.

Die günstigste Alternative: Das Samsung Galaxy A13

Das Samsung Galaxy A13 gehört zu den günstigsten Modellen des Smartphone-Riesen. (© 2022 )

Wer besonders auf das Budget aufpassen muss, ist mit dem Samsung Galaxy A13 (hier mit Vertrag) gut beraten. Denn aktuell (Stand August 2022) kostet das Gerät rund 145 Euro. Für diesen geringen Preis bekommt ihr allerdings ein spannendes Paket in Handyform: Eine Quad-Kamera mit einer Weitwinkellinse samt 50 MP sowie Ultraweitwinkel mit 5 MP sowie eine Makro- und Tiefenkamera mit jeweils 2 MP. Die Selfie-Kamera an der Front löst mit 8 MP auf.

Zudem hat Samsung dem günstigen Gerät einen 5000-mAh-Akku verpasst, der euch locker durch den Tag bringen sollte. Auch das große 6,6-Zoll-Display dürfte für die meisten Nutzer mehr als ausreichend sein. Im Vergleich zum A32 5G wurden aber beispielsweise Abstriche beim Prozessor gemacht. Immerhin: In Sachen Arbeitsspeicher und möglichem internen Speicher steht das A13 dem hauseigenen Konkurrenten in Nichts nach.

Wer mit dem Galaxy A13 weiter zukunftssicher bleiben will, kann zu einer 5G-Variante des Smartphones greifen. Diese ist aber ein wenig teurer. Aktuell (Stand August 2022) müsst ihr dafür rund 175 Euro auf den Tisch liegen. Gerade in diesem Preissegment solltet ihr vor dem Kauf aber abwägen, ob euer Budget nicht doch noch ein paar Euro mehr zulässt. Wenn ihr unbedingt 5G wollt und ein weiterer Handywechsel erst in ein paar Jahren stattfinden soll, kann sich auf lange Sicht die Investition ins etwas teurere Galaxy A32 lohnen.

Gegen alle Stürze gewappnet: Das Samsung Galaxy Xcover 5

Das Samsung Galaxy Xcover 5 eignet sich für Outdoor-Enthusiasten. (© 2021 Samsung )

Aktuell (Stand August 2022) kostet das Samsung Galaxy Xcover 5 bei mehreren Händlern rund 220 Euro. Damit liegt es auch knapp über der gesetzten Grenze. Doch der Griff zum Galaxy Xcover 5 kann sich für einige von euch durchaus lohnen. Nämlich dann, wenn ihr besonders viel draußen unterwegs seid und das Smartphone einiges aushalten muss.

Denn das Galaxy Xcover 5 wird umrahmt von Materialien, die das Gerät nicht nur gegen Staub und Wasser, sondern auch nach Militärstandard vor Schäden schützen. Zudem ist das 5,3 Zoll Display berührungsempfindlicher als das anderer Smartphones.

Die Bedienung sollte also selbst mit dicken Handschuhen oder nassen Händen funktionieren. Samsung hat außerdem einen Xcover-Knopf an der Seite des Geräts angebracht. Dieser kann frei mit einer besonders häufig genutzten Aktion (Taschenlampe, Anruf-App, etc.) belegt werden.

Der Akku mit 3000 mAh Kapazität ist zwar auf den ersten Blick deutlich kleiner als bei der Konkurrenz, punktet aber mit einer anderen Funktion. Er ist nämlich austauschbar. So könnt ihr mehrere Akkus mit auf den Trip nehmen.

So testen wir Handys bis 200 Euro

Ob Flaggschiff oder Budget-Handy: Unsere Testkriterien sind einheitlich und transparent. So testen wir günstige Handys und Flaggschiffe in den gleichen Kategorien und vergeben Punkte nach einer einheitlichen Wertungsskala. Die wichtigsten Kriterien dabei sind:

Leistung: Nicht nur bei Handys unter 200 Euro gilt: Ist die Leistung des Prozessors angemessen? Ist sie vielleicht sogar überragend für den aufgerufenen Preis? Oder eher unterdurchschnittlich? Unsere Tests zeigen euch an praktischen Beispielen, was ihr in Sachen Leistung von einem Handy erwarten könnt.

Nicht nur bei Handys unter 200 Euro gilt: Ist die Leistung des Prozessors angemessen? Ist sie vielleicht sogar überragend für den aufgerufenen Preis? Oder eher unterdurchschnittlich? Unsere Tests zeigen euch an praktischen Beispielen, was ihr in Sachen Leistung von einem Handy erwarten könnt. Kamera: Megapixel sind nicht alles. Das wird in unseren Tests immer wieder deutlich. Es kommt auch auf den Sensor und die Kamera-Software an. Damit ihr euch selbst von der Fotoqualität eines Handys überzeugen könnt, liefern wir euch viele Beispielbilder aus verschiedenen Situationen.

Megapixel sind nicht alles. Das wird in unseren Tests immer wieder deutlich. Es kommt auch auf den Sensor und die Kamera-Software an. Damit ihr euch selbst von der Fotoqualität eines Handys überzeugen könnt, liefern wir euch viele Beispielbilder aus verschiedenen Situationen. Display: Viele Hersteller wollen mit großen AMOLED-Displays und hohen Bildwiederholfrequenzen punkten. Doch bekommt ihr bei einem Smartphone unter 200 Euro ein Display, dass einem teureren Modell ebenbürtig ist? Überraschenderweise: Ja, das ist möglich. Was der Bildschirm eines Handys taugt, prüfen wir für euch praxisbezogen an alltäglichen Beispielen.

Viele Hersteller wollen mit großen AMOLED-Displays und hohen Bildwiederholfrequenzen punkten. Doch bekommt ihr bei einem Smartphone unter 200 Euro ein Display, dass einem teureren Modell ebenbürtig ist? Überraschenderweise: Ja, das ist möglich. Was der Bildschirm eines Handys taugt, prüfen wir für euch praxisbezogen an alltäglichen Beispielen. Akku: Hier gilt: Je mehr mAh, desto besser, oder? Leider ist es nicht ganz so einfach, weil Energiemanagement und der Verbrauch der einzelnen Komponenten eine wichtige Rolle spielen. Wir verlassen uns nicht einfach auf Herstellerangaben, sondern testen die Akkulaufzeit an praktischen Beispielen.

Hier gilt: Je mehr mAh, desto besser, oder? Leider ist es nicht ganz so einfach, weil Energiemanagement und der Verbrauch der einzelnen Komponenten eine wichtige Rolle spielen. Wir verlassen uns nicht einfach auf Herstellerangaben, sondern testen die Akkulaufzeit an praktischen Beispielen. Design: Wie ist die Haptik des Smartphones? Welche Materialien wurden verbaut und wie liegt das Handy in der Hand? Ist der Fingerabdrucksensor gut erreichbar? Und natürlich: Finden wir das Handy optisch ansprechend?

Die besten Handys in einzelnen Disziplinen erhalten von uns einen CURVED-Award. So küren wir etwa die Handys mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der besten Kamera oder dem besten Akku. Und natürlich küren wir auch die besten Smartphones eines Jahres.

Fazit: Handy bis 200 Euro

Auf hochwertige Komponenten müsst ihr trotz des geringen Preises nicht verzichten. Auch wenn ihr für 200 Euro keine aktuellen Flaggschiffe erwarten dürft, überzeugen nahezu alle günstigen Handys in zumindest einer Disziplin: Energiespeicher mit hoher Kapazität und langer Akkulaufzeit. Die Ladegeschwindigkeiten unterscheiden sich allerdings oft deutlich. Ist es euch wichtig, schnell wieder mobil zu sein, solltet ihr besonders darauf achten.

Unterschiede finden sich auch beim Display. In den meisten Handys dieser Preisklasse sind 60-Hz-Panele verbaut. Aber auch 90 Hz oder gar 120 Hz findet ihr – etwa beim Xiaomi Redmi Note 11 oder Redmi Note 10 Pro. Auch die hochwertige OLED-Technologie hat inzwischen Einzug in die günstige Smartphone-Klasse gehalten. Ob OLED oder LCD: Die Displays messen meist mehr als 6 Zoll. Besonders bei Android-Handys geht der Trend zu immer größeren Bildschirmen. Dennoch gibt es noch einige kleine Smartphones am Markt. Leider kosten diese meist mehr als 200 Euro.

Auf moderne Sicherheits-Features wie einen Fingerabdrucksensor müsst ihr ebenso wenig verzichten, wie auf Kameras. So bekommt ihr meist eine passable Hauptkamera mit Weitwinkelobjektiv. Gerade bei der Kamera sparen die Hersteller bei günstigen Handys jedoch oft. Die Qualität von Ultraweitwinkel- und Makroobjektiv ist oft nicht optimal. Und ein Tiefensensor wird gerne als zusätzliche Linse gezählt, macht aber nicht aktiv Bilder, sondern unterstützt die anderen Linsen.

Bei den Prozessoren gibt es große Unterschiede. Einerseits in der Leistungsfähigkeit, andererseits in der Mobilfunkunterstützung. Nicht alle günstigen Geräte bieten euch den neuen Mobilfunkstandard 5G. Ob das für euch relevant ist oder nicht, entscheidet ihr schlussendlich selbst. Unser Tipp: Macht euch Gedanken, was ihr von einem Handy bis 200 Euro erwartet und geht die notwendigen Kompromisse an der richtigen Stelle ein.

Zusammenfassung: Beste Handys unter 200 Euro

Xiaomi Redmi Note 11 (hier mit Vertrag): Das beste Handy für unter 200 Euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (hier mit Vertrag): Der Preis-Leistungs-Tipp

Samsung Galaxy M32 5G: Zukunftssicher surfen

Samsung Galaxy A13: Die günstigste Alternative

Samsung Xcover 5: Der robuste Begleiter

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Handy bis 200 Euro?

In unserem Ranking liegen das Xiaomi Redmi Note 10 Pro und das Xiaomi Redmi Note 11 mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis ganz vorne.

Welches Samsung Handy ist das beste unter 200 Euro?

Das Samsung Galaxy A13 (hier mit Vertrag) ist das aktuelle Einsteigermodell des Südkoreanischen Herstellers und kostet weniger als 200 Euro. Dafür bietet es Android 12, eine 50-MP-Kamera und ein 6,6 Zoll großes Display.

Welches Redmi unter 200 Euro?

Das Redmi Note 11 bietet für seine UVP von unter 200 Euro erstaunlich viel. Ihr bekommt ein 90-Hz-OLED-Display, eine gute Kamera und eine gute Akkulaufzeit. Für nur wenig mehr bekommt ihr auch das Redmi Note 10 Pro, das noch mehr zu bieten hat.

Welches Handy sollte man sich 2022 kaufen?

Die Antwort richtet sich vor allem nach dem Budget, das euch zur Verfügung steht und den Funktionen, die euch wichtig sind. Wir empfehlen euch einen Blick auf die CURVED-Awards. Hier küren wir die besten Smartphones in jeder Kategorie sowie einen Gesamtsieger für das aktuelle Jahr.

Welches Handy hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Auch hier haben wir einen CURVED-Award für das Smartphone mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Jahr vergeben. Unter dem Link findet ihr den Sieger, das Xiaomi Redmi Note 11.

Handys unter 200 Euro: Spezifikationen im Vergleich

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Oppo Xiaomi Samsung Samsung Samsung Modell Redmi Note 10 Pro Redmi Note 11 Oppo A54 5G Redmi Note 10 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A32 5G Galaxy Xcover 5 Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.43 Zoll 6.5 Zoll 6.5 Zoll 5.3 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2400x1080 Pixel 2400x1080 Pixel 1600x720 Pixel 1480x720 Pixel Pixeldichte 395 ppi 409 ppi 405 ppi 270 ppi 311 ppi Technologie AMOLED AMOLED LCD TFT LCD Frequenz 90 Hz 60 Hz Maße Größe 164x76.5x8.1 mm 159.9x73.9x8.1 mm 162.9x74.7x8.4 mm 164.2x76.1x9.1 mm 147.1x71.6x9.2 mm Material Kunststoff (Rückseite) Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 193 g 179 g 190 g 205 g 172 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 732G Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 480 5G MediaTek MT6853 Dimensity Samsung Exynos 850 Taktrate 2 x 2.3 + 6 x 1.8 GHz 2.4 GHz bis zu 2.0 GHz 2 GHz Bis 2.0 GHz AnTuTu 265.955 Punkte 117.311 Punkte Klasse Mittelklasse Einsteigerklasse Mittelklasse Installierter RAM 6 / 8 GB RAM 4/6 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM Interner Speicher 64 / 128 GB 64/128 GB 64 GB 64 GB 64 GB Akkuleistung 5020 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 3000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 13 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 11 mit MIUI 12 (ab Werk) Android 11 mit MIUI 13 (ab Werk) Android 11, ColorOS 11.1 (ab Werk) Android 11 (ab Werk) Android 11 auf One UI 3.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 5 (Makro) + 2 (Tiefensensor) 50 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro), 2 (Tiefensensor) 48 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro), 2 (Tiefensensor) Hauptkamera: 48 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultra-Weitwinkel), 2 MP (für Bokeh-Effekt), 5 MP (Makro); Frontkamera: 13 MP (Weitwinkel) 16 (Weitwinkel) Frontkamera 16 MP 13 MP 16 MP 13 MP 5 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 199 Euro (UVP) Ab 269 Euro (UVP) Ab 289 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

