Samsung Galaxy S22 Größe: Die Modelle im Überblick

Die Galaxy-S22-Modelle bestechen durch tolle Hard- und Software. Dabei unterscheiden sich die Top-Smartphones unter anderem in der Größe. Mit welchen anderen Modellen sich diese jeweils vergleichen lässt und welche Galaxy-S22-Größe für euch die richtige ist, klären wir hier.

Inhaltsverzeichnis

Samsung bietet mit der Galaxy-S22-Reihe drei Top-Modelle an. Diese Unterscheiden sich in Kamera-Ausstattung, Display, Speicher, diversen Funktionen und weiteren Dingen. Auf den ersten Blick fallen vor allem die unterschiedlichen Größen auf: Vom angenehm handlichen Galaxy S22 bis zum imposanten Galaxy S22 Ultra habt ihr die Wahl zwischen drei unterschiedlich großen Samsung-Handys (hier mit Vertrag). Wir geben euch vor eurem möglichen Online-Kauf eine genauere Größeneinschätzung zu allen Modellen und vergleichen die Galaxy-S22-Größe mit den Smartphone-Maßen anderer Hersteller.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Plus 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ Galaxy Buds Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung Galaxy S22 Größe: Übersicht

Die Reihenfolge dürfte vielen schon klar sein: Das Galaxy S22 ist das kleinste Modell im Bunde, gefolgt von dem größeren Galaxy S22+. Abgeschlossen wird die Reihe mit dem im Vergleich größten Galaxy-S22-Modell – dem Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag). Das wirkt sich auch auf die Displaygröße der jeweiligen Modelle aus. So kommt das S22 Ultra mit einem riesigen 6,8 Zoll großen AMOLED-Display daher, während das S22+ mit 6,6 Zoll aufwartet. Das Galaxy S22 hat mit 6,1 Zoll den kleinsten Bildschirm verbaut.

Galaxy S22: Größe und Gewicht Abmessungen: 146 x 70,6 x 7,6 mm

Gewicht: 167 Gramm

Displaydiagonale: 6,1 Zoll Galaxy S22+: Größe und Gewicht Abmessungen: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

Gewicht: 195 Gramm

Displaydiagonale: 6,6 Zoll Galaxy S22 Ultra: Größe und Gewicht Abmessungen: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

Gewicht: 228 Gramm

Displaydiagonale: 6,8 Zoll

Wie groß ist das Galaxy S22?

Ein Blick auf die Abmessungen des Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 mm) zeigt: Das Standard-Modell ist im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft – und zwar um circa 5 Prozent. Das klingt zunächst wenig, ist in der Realität aber durchaus spürbar. Das zeigt auch ein Vergleich mit dem ewigen Konkurrenten: Konnte man das Galaxy S21 (zum Test) größentechnisch noch am ehesten mit einem iPhone 11 vergleichen, hat das Galaxy S22 (hier mit Vertrag) beinahe exakt die gleichen Abmessungen wie das kleinere iPhone 13 (146,7 x 71,5 x 7,7 mm).

Dass sich nun sowohl Samsung, als auch Apple auf eine Größe ihres jeweiligen Standard-Modells geeinigt zu haben scheinen, könnte bedeuten, dass wir es hier mit der derzeit beliebtesten Smartphone-Größe zu tun haben: Auf 6,1 Zoll lassen sich die allermeisten Inhalte sehr gut anzeigen. Gleichzeitig passt ein Handy in einer solchen Größe nach wie vor in die meisten Hände und Hosentaschen.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Apple iPhone 13

+ o2 Free M 20 GB

+ Apple AirPods (2nd Gen.) 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wie groß ist das Galaxy S22+?

Natürlich bleibt die Smartphone-Größe weiterhin Geschmackssache. So sind wir froh, dass wir als Nutzer die Wahl zwischen einem kompakten und einem vergrößerten Modell haben. So ist das Galaxy S22+ mehr als 15 Prozent größer als das Galaxy S22. Dennoch ist auch das Plus-Modell der aktuellen Reihe im Vergleich zum Vorjahr etwas geschrumpft: Das Galaxy S21+ (zum Test) kommt mit folgenden Abmessungen daher: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm.

Interessant ist, dass das Galaxy S22+ im Vergleich zu den Smartphones anderer Hersteller immer noch recht kompakt wirkt. So ist es zum Beispiel kleiner als das beliebte Redmi Note 10 Pro (164 x 76,5 x 8,1 mm) und das 11T (164,1 x 76,9 x 8,8 mm) von Xiaomi. Am besten vergleichen lässt sich die Größe des Galaxy S22+ wohl mit der des Pixel 6 (hier mit Vertrag) von Google. Das hat nämlich mit 158,6 x 74,8 x 8,9 mm ziemlich ähnliche Abmessungen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi 11T 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ 2x Xiaomi Redmi Buds 3 0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

Wie groß ist das Galaxy S22 Ultra?

Kommen wir zum gewaltigsten Galaxy-S22-Modell. Das hat im Vergleich zur Galaxy-S21-Reihe optisch die größte Veränderung hinter sich. So erinnert das Galaxy S22 Ultra vor allem an die Note-Modelle der vergangenen Jahre. Passend dazu kommt das 2022er Ultra-Modell mit einem integrierten S-Pen und einem kantigen Design – so wie wir es vom eingestellten Galaxy Note kennen.

Das Galaxy S22 Ultra hat verglichen mit dem S21 Ultra etwas an Höhe verloren, durch die breitere Front aber insgesamt an Frontfläche und Volumen zugelegt. So kommt das S21 Ultra (zum Test) noch mit Abmessungen von 165,1 x 75,6 x 8,9 mm daher. Gewicht und Displaydiagonale sind währenddessen nahezu identisch geblieben. Vergleichen lässt sich die Größe des Galaxy S22 Ultra damit vor allem mit dem iPhone 13 Pro Max (160,8 x 78,1 x 7,7 mm) oder dem Pixel 6 Pro von Google (163,9 x 75,9 x 8,9 mm).