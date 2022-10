Samsung Galaxy S23: Farben aller Modelle in der Übersicht

Das Release des Galaxy S23 ist wohl noch einige Monate hin. Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Für eingefleischte Samsung-Fans dürfte eine Frage besonders interessant sein: Welche Farben bekommt das Galaxy S23 spendiert?

Der Nachfolger des Galaxy S22 wird mit Spannung erwartet: Eine neue Kamera, ein Snapdragon-Chip und eine Frontkamera unter dem Display gehören unter anderem zu den gehandelten Neuerungen. Ob diese Features letztendlich ihren Weg ins Galaxy S23 finden, zeigt die Zeit. Wir werfen einen Blick auf die Frage, welche Farben das Galaxy S23 Ultra und Co. zieren werden. Spoiler: Das Galaxy S23 Plus wird dem Standardmodell in dieser Hinsicht wohl wieder sehr ähnlich sein.

Nur vier Farben für das Galaxy S23?

Der Insider und Analyst Ross Young gehört zu den zuverlässigsten Quellen der Technikbranche. Er geht davon aus, dass ihr beim Galaxy S23 die Wahl zwischen den Farben Beige, Schwarz, Grün und Hellpink habt. Ob mit Beige zum Beispiel die aktuelle Samsung-Farbe Phantom White oder Cream gemeint ist, beschreibt er leider nicht. Ebenfalls offen bleibt, welche Modelle mit welchen Farben bestückt werden sollen.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Dennoch: Die Nähe zu den aktuellen Modellen ist klar zu erkennen. Das Galaxy S22 ist in sehr ähnlichen Farben bestellbar. Beim Standardmodell habt ihr in der Regel die Wahl aus fünf Varianten. In Samsungs hauseigenem Online-Store bekommt ihr sogar vier weitere Optionen. Hier ein Übersicht:

Galaxy S22 und S22 Plus Farben:

Bora Purple (nur S22), Phantom White, Phantom Black, Green, Pink Gold

Exklusiv in Samsungs Online-Store: Graphite, Cream, Sky Blue, Violet

Galaxy S22 Ultra Farben:

Burgundy, Phantom White, Phantom Black, Green

Exklusiv in Samsungs Online-Store: Graphite, Sky Blue, Red

Die potentiellen Galaxy S23 Farben Black und Green dürften also entweder Phantom Black und Green oder leichte Abwandlungen der bisher erhältlichen Farben werden. Light Pink könnte eine neue Version vom bekannten Pink Gold werden. Beige hingegen könnte entweder Cream oder Phantom White ersetzen: Da die anderen geleakten Farben wohl die nicht-exklusiven Farben aus dem Samsung-Store betreffen, wird Beige wohl eher Phantom White ersetzen.

Häufig gestellte Fragen

Wann kommt das Galaxy S23 raus?

Die neuen Galaxy-S-Modelle präsentiert uns Samsung in der Regel im Frühjahr des Jahres. So kam zum Beispiel das Galaxy S22 im Februar 2022. Wenn alles glatt läuft, dürfte das Galaxy S23 also im Frühjahr 2023 das Licht der Welt erblicken.

Was sind die Galaxy Farben?

Samsung hat viele verschiedene Galaxy-Modelle im Portfolio. Jede Reihe bekommt dabei gerne auch individuelle Farben spendiert. Die Optionen zur S22-Reihe und zur kommenden S23-Reihe findest du in diesem Artikel.

Welches Samsung kommt 2023 raus?

Samsung bringt jedes Jahr eine ganze Armada an Smartphones heraus. Wir zeigen euch, welche neuen Samsung-Handys bereits erschienen sind und welche wir für die kommenden Monate erwarten dürfen.

