So verbindet Ihr das Galaxy S8 mit zwei Bluetooth-Kopfhörern gleichzeitig

Das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus unterstützen nicht nur den neuen Standard Bluetooth 5.0, sondern können auch mit zwei Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern gleichzeitig verbunden werden. Das Feature wird beispielsweise dann praktisch, wenn Ihr zwei Boxen betreiben wollt, die untereinander nicht mit einem Kabel verbunden sind; oder zu zweit die gleiche Musik hören wollt, aber auf Kopfhörer angewiesen seid. Wir erklären Euch, wie Ihr die Funktion aktivieren könnt.

Bluetooth Aktivieren und Geräte koppeln

Um zwei verschiedene Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher kabellos mit dem Galaxy S8 zu verbinden und getrennt voneinander ansteuern zu können, solltet Ihr zunächst Bluetooth aktivieren. Begebt Euch dazu in die "Einstellungen" des Flaggschiffes und tippt auf "Verbindungen". Hier könnt Ihr unter "Bluetooth" nun den gleichnamigen Übertragungsstandard einschalten.

Schaltet nun Eure Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher ein. Im Bluetooth-Menü des Smartphones erscheinen diese anschließend. Tippt nun auf das jeweilige Gerät, um die Kopplung zu starten. Solltet Ihr in einem Pop-Up-Fenster zur Eingabe eines Codes aufgefordert werden, um den Vorgang abzuschließen, findet Ihr diese Zahlenfolge meist in der Bedienungsanleitung Eures Kopfhörers oder Lautsprechers. Verbindet jetzt auf diese Weise die zwei von Euch gewünschten Geräte mit dem Galaxy S8.

Musik auf zwei Geräten gleichzeitig hören

Sobald Ihr zwei Kopfhörer oder Lautsprecher via Bluetooth mit dem Galaxy S8 verbunden habt, könnt Ihr Musik auf beiden Geräten gleichzeitig wiedergeben. Möglich macht dies das Feature "Dual Audio". Ist die Verbindung mit zwei Geräten hergestellt, erhaltet Ihr eine Benachrichtigung auf dem Smartphone, die Euch auf die Funktion hinweist. Tippt darauf, um direkt in das entsprechende Menü zu gelangen. Hier könnt Ihr dann "Dual Audio" mit einem Fingertipp auf den Schieberegler direkt einschalten. Wenn alles funktioniert hat, steht im Bluetooth-Menü anschließend unter beiden Audio-Geräten "Für Medienwiedergabe verbunden".

In das entsprechende Menü könnt Ihr aber auch auf einem anderen Weg gelangen, etwa, um die Funktion wieder auszuschalten. Begebt Euch dafür in das Bluetooth-Menü und tippt oben rechts auf das Icon mit den drei vertikal angeordneten Punkten. Im nächsten Fenster könnt Ihr "Dual Audio" ein- oder ausschalten.

Entfernung zwischen den Geräten beachten

Die mit dem Galaxy S8 kabellos verbundenen Kopfhörer oder Lautsprecher dürfen nicht zu weit von dem Smartphone entfernt sein, um eine stabile Übertragung zu gewährleisten. Dieser Entfernungsradius ist bei Samsungs Vorzeigemodell jedoch höher als bei einigen älteren Geräten: Das S8 und das S8 Plus verfügen über den neuen Übertragungs-Standard Bluetooth 5.0. Dieser bietet eine höhere Reichweite als Version 4.0 und erlaubt es in der Theorie, via Bluetooth gekoppelte Geräte in über 10 Metern Entfernung vom Top-Smartphone zu positionieren, ohne dass die Verbindung abbricht. Zudem werden Daten schneller übertragen.

Wenn Ihr beispielsweise zwei Kopfhörer kabellos mit dem Galaxy S8 verbindet und gleichzeitig betreibt, müsst Ihr nicht direkt nebeneinander sitzen, um die Musik ohne Abbrüche und Aussetzer zu genießen. Beim Einsatz von zwei Bluetooth-Lautsprechern könnt Ihr diese in einem größeren Raum mehrere Meter voneinander entfernt aufstellen. Auf einer Party lässt sich so ein größerer Bereich einfacher beschallen.

Zusammenfassung: