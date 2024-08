Spotify bietet eine breite Palette an Abo-Modellen, die für unterschiedliche Nutzer und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal, ob ihr eure Musik kostenlos streamen oder alle Premium-Features genießen wollt – hier findet ihr das passende Angebot. Wir zeigen euch, was die verschiedenen Optionen kosten und welche Vorteile sie bieten.

Mit Spotify könnt ihr entweder kostenlos Musik hören oder euch für eines der Premium-Abos entscheiden, um vollen Zugriff auf alle Funktionen zu erhalten. Doch welche Unterschiede gibt es genau zwischen den Modellen? Wir klären euch auf!

Die Abos in der Übersicht Spotify Free: 0 Euro, dauerhaft kostenlos, mit Werbung und Einschränkungen

0 Euro, dauerhaft kostenlos, mit Werbung und Einschränkungen Spotify Premium Individual: 10,99 Euro pro Monat, werbefrei und mit Offline-Modus

10,99 Euro pro Monat, werbefrei und mit Offline-Modus Spotify Premium Duo: 14,99 Euro pro Monat, zwei Premium-Konten für ein Haushalt

14,99 Euro pro Monat, zwei Premium-Konten für ein Haushalt Spotify Premium Family: 17,99 Euro pro Monat, bis zu sechs Konten für Familien/WGs

17,99 Euro pro Monat, bis zu sechs Konten für Familien/WGs Spotify Premium Student: 5,99 Euro pro Monat, für Studierende, mit allen Premium-Features

Spotify Free: Kostenlos, aber mit Abstrichen

Für alle, die einfach nur Musik hören wollen, ohne dafür zu bezahlen, gibt es Spotify Free. Das klingt erstmal super, doch es gibt ein paar Dinge, die ihr beachten müsst: Die Songs werden im Shuffle-Modus abgespielt, das heißt, ihr könnt nicht frei entscheiden, welcher Titel als Nächstes kommt.

Zudem müsst ihr mit Werbeunterbrechungen rechnen, die ab und zu eure musikalische Reise unterbrechen. Außerdem ist die Audioqualität auf 128 kbps reduziert – das klingt für viele von euch vielleicht nicht schlecht, aber für echte Sound-Fans (oder besitzer von hochwertigen Kopfhörern/Lautsprechern) könnte es ein klarer Minuspunkt sein.

Und noch ein Punkt: Offline-Musikhören? Gibt’s bei Spotify Free nicht. Ihr seid also auf eine ständige Internetverbindung angewiesen. Und wenn ihr ins Ausland reist, steht euch die kostenlose Nutzung nur 14 Tage zur Verfügung. Wer länger verreist, muss nach zwei Wochen auf Singen und Klatschen umsteigen.

Spotify Premium: Werbefreie Musik und Offline-Modus

Wer die volle Kontrolle über seine Musik haben möchte, sollte zu Spotify Premium greifen. Für 10,99 Euro pro Monat könnt ihr eure Lieblingssongs in höchster Audioqualität (bis zu 256 kbps) genießen, werdet nicht von Werbung gestört und habt Zugriff auf den Offline-Modus. So könnt ihr eure Playlists und Alben einfach auf euer Gerät herunterladen und überall, auch ohne Internetverbindung, hören. Das schont euer Datenvolumen.

Besonders praktisch: Ihr könnt die Titel in jeder Reihenfolge abspielen, also kein Zwang mehr, den Shuffle-Modus zu verwenden. Zudem steht euch eine zwei-monatige Testphase zur Verfügung, in der ihr Spotify Premium gratis ausprobieren könnt.

Tipp: Auch von eurem Smartphone hängt ab, wie gut die Musik klingt. Bei Apple-Handys könnt ihr hier eine hohe Qualität erwarten. Es lohnt sich daher immer ein Blick in die aktuellen iPhone-Angebote aus dem Netz.

Spotify Premium Duo: Perfekt für Paare

Seid ihr zu zweit? Dann könnte Spotify Premium Duo genau das Richtige für euch sein. Für 14,99 Euro pro Monat bekommen zwei Personen, die im gleichen Haushalt leben, jeweils ein eigenes Premium-Konto. Was besonders cool ist: Mit dem Duo Mix erstellt Spotify eine Playlist, die den Musikgeschmack beider Nutzer:innen kombiniert. Ideal, wenn ihr euch musikalisch auf einen Nenner bringen wollt.

Ihr könnt Premium Duo auch mit bereits bestehenden Konten nutzen. Ladet dafür die andere Person einfach zum Duo-Abo ein, sofern ihr dieselbe Wohnadresse habt.

Spotify Premium Family: Das Abo für Familien und WGs

Für größere Gruppen bietet Spotify das Premium Family-Abo an. Für 17,99 Euro im Monat können bis zu sechs Personen (aus einem Haushalt) ein eigenes Premium-Konto nutzen. Das eignet sich perfekt für Familien oder WGs, bei denen jeder seinen eigenen Musikstil hat. Und: Mit dem Family Mix gibt’s auch hier eine Playlist, die auf den gemeinsamen Geschmack zugeschnitten ist.

Besonders praktisch, wenn Kinder mit an Bord sind: Über die Spotify Kids App könnt ihr festlegen, welche Inhalte für die Kleinen zugänglich sind. So habt ihr die volle Kontrolle darüber, was die jüngsten Mitglieder der Familie hören.

Wusstet ihr schon? Über das Lautsprecher-Symbol unten rechts könnt ihr Musik auf anderen Geräten abspielen oder eine Gruppen-Session starten und gemeinsam Songs auswählen. (© 2023 CURVED )

Spotify Premium für Studierende: Günstig und trotzdem alles drin

Ihr studiert? Dann gibt’s für euch den Spotify Premium Student. Für 5,99 Euro im Monat erhaltet ihr alle Vorteile von Spotify Premium – also werbefreies Hören, Offline-Modus und beste Soundqualität. Ihr müsst dafür aber nachweisen, dass ihr an einer Hochschule/Uni eingeschrieben seid.

Der Rabatt gilt maximal für vier Jahre, und danach zahlt ihr wieder den normalen Preis. Trotzdem: Vier Jahre Premium zum halben Preis – da kann man nicht meckern, oder?

Fazit

Egal, ob kostenlos oder Premium – bei Spotify gibt es verschiedene Abo-Modelle, bei denen ihr je nach Lebenssituation sparen könnt. Wer auf Werbung verzichten und seine Lieblingsmusik offline hören möchte, für den sind die Premium-Modelle ideal.

Studierende sparen mit dem Spezialtarif bares Geld, während Familien und WGs mit dem Family-Abo sogar bis zu sechs Konten bekommen.