Welches Handy habe ich? So findet ihr euer Modell einfach heraus

Ihr wisst nicht mehr genau: Welches Handy habe ich eigentlich? Kein Grund zur Panik. Welches iPhone oder Android-Smartphone ihr habt, lässt sich in wenigen Schritten herausfinden. Wir zeigen euch, wie ihr bei den bekanntesten Marken den Modellnamen aufspürt – schnell und unkompliziert.

Welches iPhone habt ihr?

Beim iPhone ist das Herausfinden der Modellbezeichnung besonders einfach – ideal, wenn ihr wissen möchtet, wie euer Smartphone heißt:

Öffnet die Einstellungen. Geht zu "Allgemein | Info". Modellname und -nummer stehen direkt im oberen Bereich. Bei älteren iPhones (bis iPhone 7) findet ihr die Modellnummer zusätzlich auf der Rückseite.

Welches Samsung-Handy ihr nutzt

Wenn ihr ein Galaxy-Modell verwendet, könnt ihr über die Einstellungen ganz leicht herausfinden, welches Samsung-Smartphone ihr genau nutzt.

Öffnet die Einstellungen. Scrollt zu "Telefoninfo" oder "Geräteinformationen". Dort findet ihr den Modellnamen und die zugehörige Nummer.

Was für ein Xiaomi-Handy besitzt ihr?

Auch wenn ihr ein Gerät von Xiaomi nutzt und wissen möchtet, um welches Android-Smartphone es sich handelt, hilft euch das Einstellungsmenü weiter:

Öffnet die Einstellungen .

. Wählt " Telefoninfo" oder "Über das Telefon" .

oder . Unter "Modellnummer" steht die genaue Bezeichnung.

Wie euer Huawei-Handy heißt

Bei Huawei seht ihr die Modellbezeichnung wie folgt nach:

Geht in die Einstellungen. Tippt auf "Über das Telefon". Rechts werden euch Name und Modellnummer angezeigt.

Was für ein Google Pixel ihr habt

Falls ihr nicht genau wisst, was für ein Google-Smartphone ihr habt, liefert euch das Pixel-Modell die Antwort hier:

Öffnet die Einstellungen .

. Tippt auf "Über das Telefon" .

. Unter "Gerätedetails" findet ihr das Modell.

findet ihr das Modell. Unter "Rechtliche Informationen | Zulassungszeichen" seht ihr die Modellnummer.

HTC-Modell herausfinden

Mit einem HTC-Smartphone gelangt ihr über das Menü ebenfalls schnell an die nötigen Informationen:

Öffnet die Einstellungen .

. Wählt " System | Über das Telefon | Telefon-Identität" .

| | . Abhängig von der Android-Version kann der Pfad auch nur " Über das Telefon | Telefon-Identität" lauten.

| lauten. Hier werden Modellname und Nummer angezeigt.

Welches LG-Smartphone ihr besitzt

Wenn ihr euch fragt, was für ein Handy von LG ihr habt, reicht ein kurzer Blick in die Einstellungen:

Öffnet die Einstellungen .

. Tippt auf "Über das Telefon" .

. Der Modellname wird direkt oben eingeblendet.

Um was für ein Motorola-Handy handelt es sich?

Auch bei Motorola erfahrt ihr in wenigen Schritten, welches Smartphone ihr nutzt:

Öffnet die Einstellungen .

. Wählt " Über das Telefon" oder " Telefoninfo" (abhängig davon der Android-Version).

oder " (abhängig davon der Android-Version). Modellname und -nummer erscheinen hier.

Wie heißt euer Nokia-Handy?

Wer ein Nokia verwendet und wissen möchte, welches Smartphone man genau in der Hand hält, wird ebenfalls schnell fündig:

Öffnet die Einstellungen .

. Scrollt bis zu " Telefoninfo" oder "Über das Telefon" .

oder . Hier werden euch die relevanten Informationen angezeigt.

Welches OnePlus-Smartphone nutzt ihr?

Mit einem OnePlus-Modell findet ihr die Daten direkt im Info-Menü – praktisch, wenn ihr euch gerade nicht sicher seid, welches Smartphone ihr verwendet:

Öffnet die Einstellungen .

. Wählt " Über das Telefon" .

. Modellname und Bezeichnung stehen ganz oben.

Wie heißt euer Oppo-Modell?

Wer ein Smartphone von Oppo nutzt, kann die Modellbezeichnung schnell so herausfinden:

Öffnet die Einstellungen .

. Geht zu " Telefoninfo" oder " Über das Telefon" .

oder " . Der Gerätename wird euch dort angezeigt.

Was ist das für ein Sony-Handy?

Sony verrät euch hier, welches Smartphone des Herstellers ihr besitzt:

Öffnet die Einstellungen .

. Folgt dem Pfad "Über das Telefon | Diagnostics" .

| . Modellname und -Nummer erscheinen dort.

Wenn euer Smartphone nicht mehr startet

Falls sich euer Gerät nicht mehr einschalten lässt, müsst ihr nicht zwangsläufig komplett im Dunkeln tappen. Oft hilft ein Blick auf die Rückseite, den SIM-Slot oder die Verpackung – dort sind Modellnummern mitunter aufgedruckt.

