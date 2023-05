Xiaomi Redmi Note 12 5G vs. Redmi Note 12 Pro: Was sind die Unterschiede?

Das Wichtigste in Kürze:

Das Redmi Note 12 Pro bietet einige Vorteile

Vor allem Kamera und Leistung sind besser

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt bei beiden Modellen

Xiaomi Redmi Note 12 5G und Redmi Note 12 Pro überzeugen jeweils durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch wo liegen die Unterschiede, die den Preisabstand zwischen den beiden 5G-Handys rechtfertigen? Unser Vergleich verrät es euch.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich: Redmi Note 12 5G vs. Redmi Note 12 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2400x1080 Pixel Pixeldichte 395 ppi 395 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 165.9x76.2x8 mm 163x76x8 mm Material Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas (Rückseite) Gewicht 188 g 187 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Mediatek Dimensity 1080 Taktrate Bis zu 2.0 GHz Bis zu 2.6 GHz AnTuTu 389.21 Punkte 538 Punkte Klasse Einsteigerklasse Mittelklasse Installierter RAM 4/6/8 GB RAM 6/8 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128/256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) 50 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) Frontkamera 13 MP 16 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 299 Euro (UVP) Ab 399.9 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Preis: Redmi Note 12 5G günstiger

Mit einer UVP ab 399 Euro ist das Redmi Note 12 Pro offiziell 100 Euro teurer als das Redmi Note 12 5G und sogar doppelt so kostspielig wie dessen 4G-Variante, die wir in diesem Vergleich außen vor lassen. Bei Drittanbietern bekommt ihr die Geräte noch etwas günstiger: Das Redmi Note 12 5G ist bei seriösen Händlern ab 235 Euro zu finden, das Redmi Note 12 Pro ab etwa 285 Euro (Stand: Mai 2023).

Unterschiede bei Display und Größe

Beide Smartphones besitzen ein OLED-Display, das dank 120 Hz Bildwiederholrate besonders flüssige Animationen ermöglicht. Auch Auflösung (2400 x 1080 Pixel), Pixeldichte (395 ppi) und Diagonale sind mit 6,67 Zoll jeweils identisch. Allerdings ist der untere Bildschirmrand beim Redmi Note 12 Pro etwas schmaler, weswegen das Gerät trotz identischer Bilderfläche etwas kürzer und damit insgesamt kompakter ausfällt (162,9 x 76 x 7,9 mm vs. 165,88 x 76,21 x 7,98 mm).

(© 2023 Xiaomi ) Redmi Note 12 5G: Der Display-Rand unten ist breiter ... (© 2023 Xiaomi ) ... als beim Redmi Note 12 Pro

Das Display des Redmi Note 12 5G hat eine höhere Maximalhelligkeit (1200 Nits vs. 900 Nits), HDR- bzw. Dolby-Vision-Support gibt es dafür nur beim Pro-Modell. Genau wie den Fingerabdrucksensor unter dem Display. Beim Redmi Note 12 5G befindet sich der Scanner im seitlich verbauten Power-Button. Ein weiterer Unterschied ist der Display-Schutz: Während Xiaomi beim Redmi Note 12 5G auf Gorilla Glass 3 vertraut, kommt beim Redmi Note 12 Pro das robustere Gorilla Glass 5 zum Einsatz.

Kamera-Vergleich: Redmi Note 12 5G vs. Redmi Note 12 Pro

Sowohl das Redmi Note 12 5G als auch das Redmi Note 12 Pro besitzen eine Triple-Kamera. Bei Ersterem wird diese von einer 48-MP-Hauptlinse (f/1.88) angeführt, während ihr Pendant im Pro-Modell mit 50 MP (f/1.8) auflöst – ein zu vernachlässigender Unterschied im Gegensatz zum verwendeten Bildsensor: Der beim Redmi Note 12 Pro eingesetzte Sony IMX766 ist dem Samsung JN1 im Redmi Note 12 5G klar überlegen, da er deutlich größer (1/1,56" vs. 1/2,76") und somit lichtstärker ist.

(© 2023 Xiaomi ) Die Kamera des Redmi Note 12 Pro ... (© 2023 Xiaomi ) ... ist der im Redmi Note 12 5G überlegen

Dieser Unterschied macht sich auch beim Pixel-Binning bemerkbar, das beim Redmi Note 12 Pro 2 μm große Pixel produziert, während sie beim Redmi Note 12 5G nur auf 1,28 μm anwachsen. In der Praxis beschert dieser Vorteil Pro-Nutzern geringeres Bildrauschen und eine generell bessere Foto-Qualität – insbesondere bei schwachem Licht.

Das 8-MP-Ultraweitwinkel (jeweils f/2.2) hat beim Redmi Note 12 Pro ein minimal größeres Sichtfeld (119 vs. 118 Grad). Davon abgesehen scheint es bei dieser Linse keine nennenswerten Unterschiede zu geben – ebenso wenig wie beim 2-MP-Makro-Objektiv (jeweils f/2.4). Für Selfies hält das Redmi Note 12 5G eine 13-MP-Frontkamera bereit, das Pro-Modell eine 16-MP-Linse.

Bei der Aufnahme von Videos ist das Redmi Note 12 Pro klar im Vorteil und bietet euch mehr Optionen für eure Clips: 4K oder 720p bei 30 fps sowie 1080p mit bis zu 60 fps. Zum Vergleich: Beim Redmi Note 12 5G wählt ihr nur zwischen 720p und 1080p mit jeweils 30 fps – weder 4K noch 60 fps sind hier möglich.

Leistung: Redmi Note 12 Pro klar im Vorteil

Einen großen Unterschied gibt es auch bei der Performance. Ein Vergleich der Chipsätze macht klar, warum: Das Redmi Note 12 5G ist mit dem nicht mehr ganz taufrischen Snapdragon 4 Gen 1 ausgestattet, der für die meisten Anwendungsszenarien noch ausreicht. Der flotte MediaTek Dimensity 1080 im Redmi Note 12 Pro lässt ihn aber klar hinter sich. Hinzu kommt: Während das Redmi Note 12 5G hierzulande nur mit 4 GB RAM erhältlich ist, gibt es das Redmi Note 12 Pro in Deutschland wahlweise mit 6 oder 8 GB RAM. Vor allem wenn ihr gern anspruchsvollere Mobile Games spielt, ist das Pro-Modell eindeutig die bessere Wahl.

Akkulaufzeit und Aufladen vorbildlich

Xiaomi stattet die Schwestermodelle jeweils mit einem 5000 mAh starken Akku aus und sorgt so für eine beachtliche Ausdauer, die euch jeweils gut über den Tag bringt. Im Akku-Test von PC Mark schneidet das Redmi Note 12 Pro mit rund 12,5 Stunden Laufzeit besser ab als das Redmi Note 12 5G, das auf etwa 11 Stunden kommt. Bei weniger intensiver Nutzung halten beide Smartphones aber länger durch.

Das Redmi Note 12 Pro lässt sich mit 67 W aufladen (© 2023 )

Größer sind die Unterschiede beim Aufladen, wobei beide Smartphones diesbezüglich zu gefallen wissen: Das Redmi Note 12 5G nimmt Strom mit bis zu 33 W auf und ist in etwas über 70 Minuten voll aufgeladen. Beim Redmi Note 12 Pro (67 W) nimmt der Vorgang sogar nur knapp 50 Minuten in Anspruch. Das jeweils notwendige Schnellladegerät liegt den Geräten bei. Auf Wireless Charging müsst ihr wie in dieser Preisklasse üblich leider verzichten.

Fazit: Xiaomi Redmi Note 12 5G vs. Redmi Note 12 Pro

Der Vergleich Redmi Note 12 5G vs. Redmi Note 12 Pro zeigt: Wer etwas mehr ausgibt, erhält das in wichtigen Bereichen überzeugendere Xiaomi-Handy. Einen großen Unterschied macht etwa der verbaute Antrieb, der dem Pro-Modell eine spürbar bessere Leistung beschert.

Darüber hinaus bietet die Kamera des Redmi Note 12 Pro die bessere Foto-Qualität und mehr Möglichkeiten bei der Aufnahme von Videos. Weitere erfreuliche Vorteile sind die längere Akkulaufzeit und das schnellere Aufladen.

Für das Redmi Note 12 5G spricht in erster Linie der niedrigere Preis, wobei der Unterschied im Netz nicht allzu groß ausfällt. Wer es sich leisten kann, sollte daher unserer Meinung nach direkt zum Redmi Note 12 Pro greifen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aber bei beiden Modellen exzellent.

Häufige Fragen

Sind Redmi Note 12 5G und Redmi Note 12 Pro wasserdicht?

Die Smartphones sind nach IP53 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Den ein oder anderen Spritzer halten sie dadurch aus, wasserdicht sind die Geräte jedoch nicht.

Unterstützt das Redmi Note 12 Pro den 5G-Standard?

Ja, sowohl das Redmi Note 12 5G als auch das Redmi Note 12 Pro ermöglichen 5G-Empfang.

Was ist der Unterschied zwischen Redmi Note 12 und Redmi Note 12 5G?

Das erstgenannte Modell ist die LTE-Variante (4G), das zweite unterstützt 5G. Das ist allerdings nicht der einzige Unterschied: Auch Abmessungen, Chipsatz und Kamera variieren.

Welches Redmi Note 12 ist das beste?

Das beste Modell ist das Redmi Note 12 Pro+. Genaueres dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht zur Redmi Note 12-Serie.

