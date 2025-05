Redmi Note 14: Wie lange gibt es Updates für die Xiaomi-Handys?

Seit Anfang 2025 ist die Redmi-Note-14-Serie von Xiaomi auf dem Markt. Damit ihr die Smartphones langfristig nutzen könnt, erhalten sie über einen bestimmten Zeitraum garantierte Softwareaktualisierungen. Erfahrt hier, wie lange eure Variante des Redmi Note 14 oder Note 14 Pro Updates bekommt.

Redmi Note 14 (Pro): Update-Garantien mit Unterschieden

Wie lange ihr Updates für euer Redmi Note 14 bekommt, hängt vom Modell ab. Xiaomi bietet für die Redmi-Note-14-Reihe unterschiedliche Garantien an – etwa für das Redmi Note 14 (5G), das Redmi Note 14 Pro (5G) und das Note 14 Pro+ 5G.

Interessanterweise erhält ausgerechnet das günstige Redmi Note 14 in der 4G-Variante mit sechs Jahren Sicherheitspatches den längsten Software-Support.

Xiaomi unterscheidet bei der Redmi-Note-14-Serie zwischen Android-Versionsupdates und Sicherheitspatches. Letzteres erhaltet ihr über einen deutlich längeren Zeitraum.

Redmi Note 14 (Pro): Update-Zeiträume im Überblick

Die Jahresangaben gelten ab Release der Smartphone-Reihe. Die Modelle werden also noch bis 2031 (Redmi Note 14 4G) bzw. bis 2029 (alle anderen Modelle) mit Aktualisierungen versorgt. Auch wenn ihr schon vorher keine neuen Android-Versionen mehr bekommt, bleiben die Smartphones bis zu diesem Zeitpunkt sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand.

Update-Versorgung im Vergleich

Vorab sei gesagt: Alle Modelle aus der Note-14-Reihe könnt ihr aufgrund der Sicherheitsupdates langfristig sicher nutzen. Trotz des niedrigen Preises liefert Xiaomi in diesem Bereich mittlerweile eine ordentliche Versorgung. Im Vergleich mit der Android-Konkurrenz ist aber zumindest bei den großen Betriebssystem-Updates der Remi-Note-14-Modelle noch Luft nach oben:

Google garantiert für sein Mittelklasse-Modell (Pixel 9a) etwa sieben Jahre Versions- und Sicherheitsupdates. Samsung stellt zum Beispiel für das Galaxy A56 5G sowie das günstigere A36 5G starke 6 Jahre lang Aktualisierungen (Betriebssystem und Sicherheitspatches) bereit.

Lohnt sich das Redmi Note 14 (Pro)?

Da Xiaomi die Redmi-Note-14-Serie erst Anfang 2025 (Stand: Mai 2025) in Deutschland auf den Markt gebracht hat, stehen die Smartphones noch am Anfang ihres Support-Zeitraumes. In diesem Punkt müsst ihr euch also keine Sorgen machen.

Aber auch in puncto Hardware lohnt sich ein Redmi-Note-14-Modell. Die Serie ist schon seit Jahren für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und starke Einzel-Features bekannt, die in dem Preisbereich nur selten zu finden sind.

Ein Beispiel: Das Redmi Note 14 Pro Plus 5G bietet unter anderem eine Triple-Kamera mit einem 200-MP-Hauptsensor sowie einen 5110-mAh-Akku, der mit bis zu 120 W laden lässt. Das sind im Bereich um 300 Euro praktisch Alleinstellungsmerkmale. Selbst das extrem günstige Redmi Note 14 5G hält für euch eine Triple-Kamera mit einem 108-MP-Hauptsensor und einen ebenso großen Akku bereit.

Vergleicht hier die Modelle mit unserer Überblicks-Tabelle:

Xiaomi Redmi Note 14: 5G-Modelle im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro Plus Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 25,00 € Congstar ab 29,99 € o2 ab 159,90 € Amazon ab 11,99 Euro Blau ab 29,99 € o2 ab 159,90 € Amazon ab 14,99 € Blau ab 29,00 € Congstar ab 399,90 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.67 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2712x1220 Pixel 2712x1220 Pixel Pixeldichte 394 ppi 446 ppi 446 ppi Technologie AMOLED AMOLED AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Maße Größe 162.4x75.7x7.99 mm 162.33x74.42x8.4 / 8.85 mm 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm Material Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Kunststoff / PU-Leder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Farben Frost Blue, Lavender Purple, Midnight Black, Sand Gold Gewicht 190 g 190 g 207.2 / 202.7 g Wasserdicht IP64 IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Mediatek Dimensity 7025 Ultra MediaTek Dimensity 7300 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate Bis zu 2.5 GHz Bis zu 2.5 GHz Bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 256 GB 256 / 512 GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5100 mAh Kapazität 5110 mAh Kapazität 5110 mAh Kapazität Akkulaufzeit bis zu 19,5 Std. Social Media h Wireless Charging Nein h Nein h nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2027 / Sicherheitspatches bis 2029 Android- und Sicherheitsupdates bis 2029 (vrstl.) Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2029 Kamera Hauptkamera 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 20 MP 20 MP 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C microSD Ja (bis zu 1 TB) Nein nein Dual-SIM Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Preis UVP Ab 299.9 Euro (UVP) Ab 399 Euro (UVP) Ab 529.9 Euro (UVP)

Wenn ihr also ein Smartphone mit starker Ausstattung und einem niedrigen Preis sucht, lohnt sich ein Blick auf die Redmi-Note-14-Serie definitiv.

